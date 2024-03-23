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    Fahri trafik müfettişlerinin ceza yetkisi kısıtlandı! Peugeot E-5008 tanıtıldı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde fahri trafik müfettişlerinin ceza yetkilerinin kısıtlanması, taşıt kredisindeki yeni limitleri ve Peugeot E-5008 gibi yeni tanıtılan modelleri konuştuk. 

    Programımızın bu haftaki bölümünde fahri trafik müfettişlerinin ceza yetkilerinin kısıtlanması, taşıt kredisindeki yeni limitleri ve Peugeot E-5008 gibi yeni tanıtılan modelleri konuştuk. Bize destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin! İyi seyirler!

    Video akışı:

    01:58 - Fahri trafik müfettişlerinin ceza yetkisi kısıtlandı

    11:00 - Yerli üretim elektrikli otomobiller için taşıt kredi limitleri artırıldı

    18:29 - 25 bin euroluk elektrikli SUV Skoda Epiq

    25:33 - Audi Q6 e-tron tanıtıldı

    32:40 - Peugeot E-5008 tanıtıldı

    42:15 - Türkiye'de yılın otomobili adayları açıklandı

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