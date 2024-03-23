Fahri trafik müfettişlerinin ceza yetkisi kısıtlandı! Peugeot E-5008 tanıtıldı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde fahri trafik müfettişlerinin ceza yetkilerinin kısıtlanması, taşıt kredisindeki yeni limitleri ve Peugeot E-5008 gibi yeni tanıtılan modelleri konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde fahri trafik müfettişlerinin ceza yetkilerinin kısıtlanması, taşıt kredisindeki yeni limitleri ve Peugeot E-5008 gibi yeni tanıtılan modelleri konuştuk. Bize destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin! İyi seyirler!

Video akışı:

01:58 - Fahri trafik müfettişlerinin ceza yetkisi kısıtlandı

11:00 - Yerli üretim elektrikli otomobiller için taşıt kredi limitleri artırıldı

18:29 - 25 bin euroluk elektrikli SUV Skoda Epiq

25:33 - Audi Q6 e-tron tanıtıldı

32:40 - Peugeot E-5008 tanıtıldı

42:15 - Türkiye'de yılın otomobili adayları açıklandı

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