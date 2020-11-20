Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 90 kişi burada

    BioNTech ve Pfizer aşısının fiyatı belli oldu!

    BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen BNT162b1 isimli aşının fiyatı belli oldu.Avrupa Birliği,her bir hasta için iki doz olarak uygulanacak aşı için kişi başı 31euro (yaklaşık 300 TL) ödeyecek.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    3,8b
    90
    29
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    BioNTech ve Pfizer aşısının fiyatı belli oldu!
    Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli ve kurucularından ikisinin Türk olduğu BioNTech ile Amerikan Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu. Avrupa Birliği (AB), yapılan anlaşma gereği 300 milyon doz aşı karşılığında şirketlere 4.65 milyar Euro (yaklaşık 42 milyar TL) ödeyecek.

    Ayrıca Bkz. "DSÖ’ya göre Avrupa’da her 17 saniyede 1 insan kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Brezilya, Türkiye'de de test edilen CoronaVac isimli aşının denemelerini durdurdu

    Varılan anlaşma neticesinde iki doz olarak uygulanan koronavirüs aşısının her bir dozu için 15.5 euro (yaklaşık 150 TL) ödenecek. İki doz uygulanacak aşı için ise kişi başı maliyet 31 euro (yaklaşık 300 TL) olacak.

    25 Aralık'tan önce dağıtılabilir

    Aşının tedarik süreciyle ilgili önceki gün konuşan bilim insanı Uğur Şahin, AB’nin şartlı onayı Aralık’ın ikinci yarısında verebileceğini ve bu kapsamda aşının 25 Aralık tarihinden önce dağıtılabileceğini söylemişti. Pfizer kanadından yapılan açıklamada ise aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) gelecek cuma günü acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtilmişti.

    BioNTech ve Pfizer aşısının fiyatı belli oldu!

    BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği aşıya yönelik olarak geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca açıklamasında, “ Pfizer ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık’ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye’ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.” sözlerini ifade etti. Yerli aşı hakkında, "Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur” ifadelerini kullanmıştı.

    Pfizer ve BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında koruyuculuk oranının yüzde 95'in de üzerine çıktığı belirtiliyor. Bu oran daha önceki açıklamalarda %90 seviyelerindeydi.



    Kaynakça https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-pfizer-ve-biontech-asisinin-fiyati-belli-oldu-2875762 https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/pfizer-ve-biontechin-covid-19-asisinin-fiyati-belli-oldu-6133187/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    1 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Arecibo Gözlemevi’nin kaderi belli oldu! Tamir edilmesi mümkün olmayan teleskop yıkılacak
    42 dk.
    DSÖ’ya göre Avrupa’da her 17 saniyede 1 insan kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor
    3 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    misterrium (Doruk Buğday) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yani devlet bizden kişi başı 31€ + %50 Özel Sağlık Vergisi + %18 KDV + %10TRT Payı + %10 Deprem Vergisi + %10 Neden Hasta Oldun Malmısın Vergisi + %10 Biz çok harcadık açık çok Cezasını Senden Keseceğiz Vergisi ile Toplam 80€=720 lira, 1000TL'ye yuvarlarız.
    Yani devlet bizden kişi başı 31€ + %50 Özel Sağlık Vergisi + %18 KDV + %10TRT Payı + %10 Deprem Vergisi + %10 Neden Hasta Oldun Malmısın Vergisi + %10 Biz çok h...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +35
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    deoks 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir şey. Onca gereksiz şeye tonla para harcarken sağlığına da bu kadarlık yatırım yapacaksın.
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AstRaso (Selim Türkoğlu) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    31 birim esprisi kasacaklar gelmeden belirteyim çok yüksek bir meblağ. 10 doları aşmayacak gibi laflar dolanıyordu yalan dolan oldu anlaşılan.
    Kaldı ki bu anlaşmanın tarihin en büyük sahtekarlığına imza atmış firmadan gelmesi de çok acı. Bilmeyenler buradan https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history#:~:text=Pfizer%20to%20Pay%20%242.3%20Billion%20for%20Fraudulent%20Marketing&text=Pfizer%20promoted%20the%20sale%20of,United%20States%20for%20any%20matter. bakabilir.
    Hesaplayan adamlar moduna girmek istemiyorum ancak 1 milyar insan için 31 milyar yapar düz mantık. Pfizer'in toplam değerinin 5'de 1'i ediyor. Geçen seneki toplam gelirinin ise %50 fazlası.
    Pfizer tüm parayı yiyecek mantığıyla değil, paranın boyutunu görün diye yazdım.
    31 birim esprisi kasacaklar gelmeden belirteyim çok yüksek bir meblağ. 10 doları aşmayacak gibi laflar dolanıyordu yalan dolan oldu anlaşılan. Kaldı ki bu a...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    muxo (muharrem deniz) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bizim ülkede ücretsiz olur. Ama öyle zamlar öyle vergiler gelirki aklınızı alırlar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bortecoder (Borte Coder) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bence de bizim ülkede ücretsiz olur. Dolaylı vergiyle itelerler bedelini. Herkes rahat olsun.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hsodun (Hazer Ödün) 44 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    29+2
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    rasterx 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle yaptırmayın,RNA içerikli ne idugu belirsiz,daha etkisi bile kanitlanmamis hele yan etkileri bile kestirilemeyen bir siviyi vücudunuza enjetke ettirmeyin.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    LeonEyes (Mesut E.) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bilim kurulu üyesi geçen gün açıklama yapmıştı %99.99 ücretsiz olur die. Muhtemelen ücretsiz olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Morichannn (Akın Özer) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ArciheGates (Archie Gates) 59 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İlaçlarda vergi oluyormu?
    3 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erenimum 58 dk. ( Mesaj Silindi ) ArciheGates
    Doğru bide onun vergisi olur, birde vergisinin vergisi olur
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ArciheGates (Archie Gates) 56 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) ArciheGates
    Bence yinede devlet bu aşıyı ücretsiz dağıtıcak. Önce devlet görevlileri (“Cumhurbaşkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Valiler) sonrasında Sağlık ve Emniyet sonrasında halk’a gibi geliyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    balalayka007 51 dk. ( Mesaj Silindi ) ArciheGates
    Vergiyi bilmiyorum ama kuru aynı almıyorlar, sabit kur var ilaçlar da
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Askaparta 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yapsınlar bir görelim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    misterrium (Doruk Buğday) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yani devlet bizden kişi başı 31€ + %50 Özel Sağlık Vergisi + %18 KDV + %10TRT Payı + %10 Deprem Vergisi + %10 Neden Hasta Oldun Malmısın Vergisi + %10 Biz çok harcadık açık çok Cezasını Senden Keseceğiz Vergisi ile Toplam 80€=720 lira, 1000TL'ye yuvarlarız.
    2 Yanıt Yanıtla +35
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    venomboy_85 1 sa. ( Mesaj Silindi ) misterrium
    Yani korona olan hastanın her türlü maliyetini karşılayan devlet, korona aşısı için para mı alacak diyorsun?
    Yoksa sadece öylesine bir yorum atayım (ama kurgu ve hayal gücün muhteşem) etkleşim alsın mı dedin?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 14 dk. ( Mesaj Silindi ) misterrium
    Yaaaaaaa yol gösterme arkadaşımmm..... Sonr agerçek oluyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tarlabasi (Uğur ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dolarla mı maaş alıyorum diyenleri şimdi sahnede görmek isteriz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Jeopol +189 kojiro +177 gokhanvai +142 OSINOS +120 gowlet +118 ygulbahar +117 12 Angry Men +95 ssbrutality +92 Sawasson +92 deoks +84
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 carter ilk kez +249 2 _ESvED_ ilk kez +244 3 MaximillianFoe ilk kez +212
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    90 Kişi Okuyor (39 Üye, 51 Misafir) 27 Masaüstü 63 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3823 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    kovid-19, covid-19 ve
    3 etiket daha koronavirüs aşısı biontech Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası250,3b
    Twitter Profili93,2b
    YouTube Kanalı307b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. ASRock tüm B450 anakartlarına Ryzen 5000 desteği sunacak 42 dk. Arecibo Gözlemevi’nin kaderi belli oldu! Tamir edilmesi mümkün olmayan teleskop yıkılacak 1 sa. RX 6800 XT ile HWBot rekoru kırıldı 1 sa. FIFA 21, %50 indirime girdi: PS Store ve Xbox'ta kampanya 1 sa. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının gönüllü vatandaşlara uygulanmaya başlanacağını duyurdu 1 sa. Ms. Marvel dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN BioNTech ve Pfizer aşısının fiyatı belli oldu! Sonraki DSÖ’ya göre Avrupa’da her 17 saniyede 1 insan kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor 10 sa. Popüler bilim-kurgu romanından uyarlanan Chaos Walking'ten etkileyici fragman 11 sa. Arjantin konsol fiyatlarında Türkiye'yi bile geride bıraktı 12 sa. NASA, Ay'a 'şimdilik' gidemiyor: 2024 hayali suya düştü 12 sa. Amazon’un Black Friday indirimleri başladı: İşte düşen ilk fırsatlar 12 sa. JRR Tolkien'in Orta Dünya makaleleri kitap oluyor: The Nature of Middle Earth 13 sa. Mindhunter'da "BTK" isimli seri katil işlenmek isteniyormuş ancak yeni sezon muhtemelen gelmeyecek 14 sa. Mobil oyun Rebel Inc'in, isyanı bastırıp barışı getirmeye çalıştığınız yeni modu ücretsiz olarak yayınlandı 14 sa. Margot Robbie, başrolü olduğu yeni Karayip Korsanları filmi hakkında detay verdi 15 sa. Monster'da Bu Hafta! - Project CARS 3 15 sa. Hitman'in geliştiricisinden yeni James Bond oyunu geliyor 15 sa. Realme 7 5G Avrupa'da piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı 16 sa. Cyberpunk 2077'den Keanu Reeves'in oynadığı karakterin ve oyunun müziklerinin tanıtıldığı yeni videolar yayınlandı 16 sa. Nvidia üçüncü çeyrekte rekor gelir elde etti 17 sa. BMC'nin yerli üretim zırhlı SUV modeli Tulga, MÜSİAD EXPO 2020'de sergileniyor 18 sa. 86 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 18 sa. Radeon RX 6800 XT ışın izleme performansında RTX 3080 ile baş edemedi 18 sa. GeForce NOW artık iOS Safari'de kullanılabilir durumda 18 sa. Lexar oyunculara yönelik hafıza kartlarını duyurdu 19 sa. Apple M1 işlemcisine geçiş yıllık 2.5 milyar dolar tasarruf oluşturacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    PlayStation 5 Piyasaya Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Cyberpunk 2077 – 10 Dakikalık Xbox Series X ve Xbox One X Oyna...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Playstation Oyun ve Plus Fırsatları
    DH Forum
    Türkiye’de 2. dalga yasakları bu haftasonu başlıyor
    DonanımHaber
    Amazon.com.tr yurt dışı ürünlerin satışına başladı
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız