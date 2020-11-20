BioNTech ve Pfizer aşısının fiyatı belli oldu!

Tam Boyutta Gör Almanya merkezli ve kurucularından ikisinin Türk olduğu BioNTech ile Amerikan Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu. Avrupa Birliği (AB), yapılan anlaşma gereği 300 milyon doz aşı karşılığında şirketlere 4.65 milyar Euro (yaklaşık 42 milyar TL) ödeyecek.

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Varılan anlaşma neticesinde iki doz olarak uygulanan koronavirüs aşısının her bir dozu için 15.5 euro (yaklaşık 150 TL) ödenecek. İki doz uygulanacak aşı için ise kişi başı maliyet 31 euro (yaklaşık 300 TL) olacak.

25 Aralık'tan önce dağıtılabilir

Aşının tedarik süreciyle ilgili önceki gün konuşan bilim insanı Uğur Şahin, AB’nin şartlı onayı Aralık’ın ikinci yarısında verebileceğini ve bu kapsamda aşının 25 Aralık tarihinden önce dağıtılabileceğini söylemişti. Pfizer kanadından yapılan açıklamada ise aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) gelecek cuma günü acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtilmişti.

BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği aşıya yönelik olarak geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca açıklamasında, “ Pfizer ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık’ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye’ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.” sözlerini ifade etti. Yerli aşı hakkında, "Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur” ifadelerini kullanmıştı.

Pfizer ve BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında koruyuculuk oranının yüzde 95'in de üzerine çıktığı belirtiliyor. Bu oran daha önceki açıklamalarda %90 seviyelerindeydi.

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