Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Biostar özel tasarımlı Radeon HD 6850 modelini kullanıma sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8b
1
7
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Biostar özel tasarımlı Radeon HD 6850 modelini duyurdu. Sahip olduğu çift fanlı soğutucu ile AMD'nin referans tasarımlı standart modelinden ayrılmayı başarab DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sundan güç alıyor. 1GB GDDR5 bellek kapasitesine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 960x paralel işlem birimine sahip olan VA6855NPG2 kodlu yeni model, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartı görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. HD 3D ve UVD 3.0 gibi özelliklere de sahip olan yeni modelin fiyatı ise açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vidoko 9 yıl
biostar ürünleri ucuz olduğu gibi bu ğrğnde inşllah ucuz olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theboy32 9 yıl
:) gerçekten fiyat performans konusunda
beklentileri karşılayacak bir kart olmasını isterim
biostar bu f/p diyince akla gelen markalardan nede olsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 9 yıl
En ucuz çift fanlı HD6850 olur sanırım. Bios atmadan Afterburnerdan voltaj verilirse harika olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 9 yıl
Fiyat muhakkak uygun olucaktır çift fanlı olusu parası kısıtlı ama iyi bir ürün almak isteyenler için iyi bir alternatif olucaktır kart iyi bir oc potansiyeli var sonuçta çift fanla iyi bir performans sergiler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThE LoSt 9 yıl
güzel tasarım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Triem 9 yıl
ATI bir karta yakışan en güzel PCB rengi... kart pcb rengi olarak güzel .Sadece siyah fanlar sönük kalmış.Seffaf kırmızı olsaymış fanlar güzel olacakmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Samsung Galaxy Tab ön inceleme 9 yıl A-DATA Nobility NH03: USB 3.0 destekli 1,5TB Harici Disk video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim