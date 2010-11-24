Biostar özel tasarımlı Radeon HD 6850 modelini kullanıma sunuyor

Biostar özel tasarımlı Radeon HD 6850 modelini duyurdu. Sahip olduğu çift fanlı soğutucu ile AMD'nin referans tasarımlı standart modelinden ayrılmayı başarab DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sundan güç alıyor. 1GB GDDR5 bellek kapasitesine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 960x paralel işlem birimine sahip olan VA6855NPG2 kodlu yeni model, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartı görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. HD 3D ve UVD 3.0 gibi özelliklere de sahip olan yeni modelin fiyatı ise açıklanmadı.