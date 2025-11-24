Intel Arc B390 test edildi: Bu kez iddialı geliyor

Intel Arc B390 test edildi
Kaçıranlar için Xe3 mimarisi, Lunar Lake dönemindeki Xe2 tasarımını hem performans hem de güç verimliliği açısından belirgin şekilde geride bırakacak. Paylaşılan test sonuçlarında ise Arc B390, Time Spy Graphics testinde 7.000 seviyelerine, Steel Nomad Light testinde ise 6000+ sonuca ulaşıyor. Bu skor, Radeon 890M'in neredeyse iki katı.
Sızıntıda dikkat çeken bir başka detay ise Intel'in el konsolları için özel bir Xe3 varyantı üzerinde çalıştığının belirtilmesi. Bu bilgi, ROG Ally gibi taşınabilir oyun çözümlerinin çok daha güçlü iGPU'larla yeniden şekillenebileceği bir döneme işaret ediyor olabilir. Performans eğrisi bu şekilde devam ederse, mobil oyun cihazlarında güç dengesinin önemli ölçüde değişmesi olası.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: