Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, yeni nesil Xe3 mimarisi içinhazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi şirket daha önce B700 sızıntıları ile karşımıza çıkmış ve daha fazla modelin yolda olduğu paylaşılmıştı. Son olarak Intel Arc B390 modeline ait kıyaslama sonuçları sızdırıldı. Intel, uzun süredir geride kaldığı entegre grafik rekabetinde yeniden iddialı bir konuma yükselebilir.

Intel Arc B390 test edildi

Kaçıranlar için Xe3 mimarisi, Lunar Lake dönemindeki Xe2 tasarımını hem performans hem de güç verimliliği açısından belirgin şekilde geride bırakacak. Paylaşılan test sonuçlarında ise Arc B390, Time Spy Graphics testinde 7.000 seviyelerine, Steel Nomad Light testinde ise 6000+ sonuca ulaşıyor. Bu skor, Radeon 890M'in neredeyse iki katı.

Tam Boyutta Gör Henüz testlerin hangi TDP değerinde çalıştırıldığı bilinmiyor. Ancak ilk tahminler, test cihazının 60W üzeri güç sınırlamalarında çalıştırılmış olabileceği yönünde. Buna rağmen Xe3 mimarisinin ölçeklenme potansiyeli, şirketi tekrar entegre grafik kanadında rekabete sokabilir.

Intel W890 platformu sızdırıldı: 350W TDP, 112 PCIe ve dahası 6 sa. önce eklendi

Sızıntıda dikkat çeken bir başka detay ise Intel'in el konsolları için özel bir Xe3 varyantı üzerinde çalıştığının belirtilmesi. Bu bilgi, ROG Ally gibi taşınabilir oyun çözümlerinin çok daha güçlü iGPU'larla yeniden şekillenebileceği bir döneme işaret ediyor olabilir. Performans eğrisi bu şekilde devam ederse, mobil oyun cihazlarında güç dengesinin önemli ölçüde değişmesi olası.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Intel Arc B390 test edildi: Bu kez iddialı geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: