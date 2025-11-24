Giriş
    Intel Arc B390 test edildi: Bu kez iddialı geliyor

    Intel'in Panther Lake mimarisine ait Arc B390 modelinin ilk 3DMark sonuçları paylaşıldı. İlk rakamlar, özellikle mobil oyun sistemleri için önemli bir sıçrama sunabilir.

    Intel Arc B390 test edildi: Bu kez iddialı geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, yeni nesil Xe3 mimarisi içinhazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi şirket daha önce B700 sızıntıları ile karşımıza çıkmış ve daha fazla modelin yolda olduğu paylaşılmıştı. Son olarak Intel Arc B390 modeline ait kıyaslama sonuçları sızdırıldı. Intel, uzun süredir geride kaldığı entegre grafik rekabetinde yeniden iddialı bir konuma yükselebilir.

    Intel Arc B390 test edildi

    Kaçıranlar için Xe3 mimarisi, Lunar Lake dönemindeki Xe2 tasarımını hem performans hem de güç verimliliği açısından belirgin şekilde geride bırakacak. Paylaşılan test sonuçlarında ise Arc B390, Time Spy Graphics testinde 7.000 seviyelerine, Steel Nomad Light testinde ise 6000+ sonuca ulaşıyor. Bu skor, Radeon 890M'in neredeyse iki katı.

    Intel Arc B390 test edildi: Bu kez iddialı geliyor Tam Boyutta Gör
    Henüz testlerin hangi TDP değerinde çalıştırıldığı bilinmiyor. Ancak ilk tahminler, test cihazının 60W üzeri güç sınırlamalarında çalıştırılmış olabileceği yönünde. Buna rağmen Xe3 mimarisinin ölçeklenme potansiyeli, şirketi tekrar entegre grafik kanadında rekabete sokabilir.

    Sızıntıda dikkat çeken bir başka detay ise Intel'in el konsolları için özel bir Xe3 varyantı üzerinde çalıştığının belirtilmesi. Bu bilgi, ROG Ally gibi taşınabilir oyun çözümlerinin çok daha güçlü iGPU'larla yeniden şekillenebileceği bir döneme işaret ediyor olabilir. Performans eğrisi bu şekilde devam ederse, mobil oyun cihazlarında güç dengesinin önemli ölçüde değişmesi olası.

