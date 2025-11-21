Giriş
    4 kişi, ABD’den Çin’e GPU kaçırdığı için 200 yılla yargılanıyor

    ABD, Nvidia A100/H100/H200 hızlandırıcılar ve 10 HPE süper bilgisayarını Çin’e kaçıran şebekeyi çökertti. 4 ABD’li için 200 yıla varan hapis cezalarıyla gündemde.

    4 kişi, ABD’den Çin’e GPU kaçırdığı için 200 yılla yargılanıyor Tam Boyutta Gör
    ABD Adalet Bakanlığı, yüksek performanslı yapay zeka donanımlarını Çin’e izinsiz şekilde gönderen bir kaçakçılık ağını ortaya çıkardı. Soruşturma raporlarına göre Alabama merkezli bir girişimci tarafından yönetilen dört kişilik grup, Nvidia’nın A100, H100 ve H200 hızlandırıcıları ile toplam 10 adet HPE süper bilgisayarını çeşitli yöntemlerle Çin’e aktarmaya çalıştı.

    ABD kaçakçıların peşinde

    Yaklaşık 3,89 milyon dolar değerindeki gizli sevkiyatların 2023 sonbaharından 2025’in sonlarına kadar sürdüğü belirtiliyor. Öte yandan sanıkların ise toplamda 200 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğu aktarılıyor.

    Operasyonun merkezinde, Bitworks şirketinin kurucusu Brian Curtis Raymond yer alıyor. AMD, Nvidia ve Sapphire gibi üreticilerin donanımlarını dağıtan firmanın, normal şartlarda ihracat kısıtlamalarına tabi olan hızlandırıcıları ve süper bilgisayarları yasal tedarikçilerden temin ettiği, ardından bu ürünleri Florida’daki Janford Realtor isimli firmaya aktardığı ortaya çıkarıldı. Janford Realtor’un ise Hong Kong doğumlu ABD vatandaşı Hon Ning “Mathew” Ho tarafından kontrol edildiği açıklandı.

    Soruşturma dosyasına göre Ho, sahte sözleşmeler, yanıltıcı ihracat beyanları ve gerçeği yansıtmayan kargo evrakları hazırlayarak donanımların ABD dışına çıkışını organize etti. Şebekenin diğer üyelerinden Cham Li, sevkiyatları Malezya ve Tayland üzerinden yönlendirerek ihracat kontrollerini devre dışı bırakmaya çalıştı. Jing Chen ise Çin’de teslimatın sağlanması ve ödemelerin gönderilmesinden sorumlu kişi olarak tanımlandı. Ödemelerin Janford Realtor’a aktarıldığı, şirketin de bu parayı Bitworks’e yönlendirerek kara para aklama zinciri oluşturduğu ifade edildi.

    Şebekenin Ekim 2024 - Ocak 2025 arasında 400 adet A100 hızlandırıcıyı Çin’e ulaştırmayı başardığı, daha sonra ise H100 donanımlı 10 süper bilgisayar ile 50 adet H200 hızlandırıcıyı göndermeye çalışırken yakalandığı aktarıldı. GPU donanımlarının tanesi on binlerce dolar olduğu için kaçakçılığın ölçeğinin büyük olduğunu söyleyemeyiz. Ancak ABD, küçük kaçakçıları bile radarı altına aldığı anlaşılıyor.

