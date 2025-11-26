Giriş
    Samsung, 36 Gbps GDDR7 için düğmeye bastı: Ekran kartlarına hız desteği!

    Samsung, 36 Gbps hızındaki en hızlı GDDR7 belleklerini örneklemeye başlarken 28 Gbps’lik 3 GB modülleri de seri üretime soktu. Yeni bellekler Nvidia RTX 50 Super ailesinde kullanılacak.

    Samsung, 36 Gbps GDDR7 bellekleri örneklemeye başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni nesil ekran kartları için kritik öneme sahip 36 Gbps hızında çalışan en hızlı GDDR7 bellek çiplerinin örneklemeye başladığını doğruladı. Her bir modülün 24 Gb, yani 3 GB kapasite sunması, özellikle yüksek bant genişliği gerektiren üst seviye GPU tasarımlarında önemli bir avantaj yaratıyor. Bu modüller yalnızca hız açısından değil, kapasite bakımından da segmentin en iddialı çözümleri arasında gösteriliyor.

    28 Gbps GDDR7 seri üretimde

    Şirket aynı zamanda 28 Gbps hızında çalışan 3 GB GDDR7 çiplerini seri üretime almış durumda. Bu modelin, sektörde 3 GB modüllerin az bulunması nedeniyle özel bir yere sahip olduğu belirtiliyor. Seri üretim onayı, bu kapasitenin artık ana akım GPU’lara uyumlu bir standart hâline geldiğini de gösteriyor. Sektör kaynakları, bu 28 Gbps’lik çiplerin büyük olasılıkla Nvidia’nın RTX 50 SUPER serisi için hedeflenen temel bellek çözümü olacağını değerlendiriyor.

    Samsung’un orta segmentte konumlandırdığı 32 Gbps hızındaki 3 GB GDDR7 modülleri de hâlen örnekleme aşamasında. Ancak üretici firmaların ilk etapta maliyet ve bulunabilirlik nedeniyle 28 Gbps seviyesine yönelmesinin daha olası olduğu aktarılıyor. Buna karşın 32 ve 36 Gbps hızındaki çiplerin profesyonel seviyedeki modellerde, özellikle de şirketlerin iş istasyonlarına yönelik çözümlerinde kullanılması bekleniyor.

    Bu gelişmeler, NVIDIA cephesinde yaklaşan RTX 50 SUPER serisi için de kritik önem taşıyor. Çünkü Kasım ayı itibarıyla şirketin hiçbir kart üreticisine finalize edilmiş teknik belgeleri göndermediği belirtiliyor. Bu durum Nvidia’nın halen hangi GDDR7 modüllerinin kullanılacağına karar vermediğini düşündürüyor.

    İlk plana göre RTX 50 SUPER ailesi, 2026’nın ilk yarısında, hatta CES 2026 döneminde duyurulacak bir ara güncelleme olarak konumlandırılmıştı. Daha önceki sızıntılar, RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER ve RTX 5080 SUPER modellerinin mevcut kartların yerine geçeceğini ve her üç modelin de bellek kapasitesinde yaklaşık yüzde 50 artış getireceğini öne sürüyordu.

