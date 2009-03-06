Biostar'dan X58 yonga setli yeni anakart; TPower X58A

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CeBIT Hannover 2009 fuarında Intel'in P55 yonga setini kullanan prototip anakartını da sergileyen Biostar, LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerle kullanılmak üzere X58 yonga setli yeni bir anakart hazırladı. Yüksek performans odaklı çözümlerin konumlandırıldığı TPower serisi dahilinde hazırlanan X58A isimli model, firma tarafından resmi bir açıklama ile lanse edildi.

Firmanın yeni anakartı Core i7 serisi işlemcilerle kullanılabiliyor. 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar DDR3-2000MHz bellek desteği sunan anakart, katı kapasitörleri ve pasif soğutucusu ile de dikkat çekmeyi başarıyor. 12+2 fazlı güç tasarımına sahip olduğu belirtilen anakart üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor ve hem SLI heme de Crossfire X teknolojilerine destek sağlanıyor.

Güney köprüsü olarak ICH10R yongasının kullanıldığı TPower X58A, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüyle geliyor. PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet PCI ve bir PCIe x1 slotuna sahip olan anakart, Gigabit Ethernet, 8 kanal HD ses desteği ve dijital Debug Led gibi detaylara da sahip. Harici depolama çözümleri için çift eSATA konnektörü de bulunan anakartın fiyatıysa henüz açıklanmadı.