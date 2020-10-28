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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir çalışma, biyoplastiklerin normal plastikler kadar zehirli olduğunu ortaya koydu

    Biyoplastik ürünler üzerine kapsamlı bir çalışma yapan bilim insanları, bunların yaygın plastikler kadar zehirli olabileceğini ortaya koydu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Bir çalışma, biyoplastiklerin normal plastikler kadar zehirli olduğunu ortaya koydu
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    Çoğunlukla bitkisel hammaddelerden faydalanılan biyopilastik üretiminde geri dönüştürülmüş ya da organik malzemeler de kullanılabiliyor. Biyoplastiklerin petrol veya doğal gazdan elde edilen yaygın plastiklere kıyasla birçok avantajı bulunuyor. Doğada daha hızlı çözünmeleri, üretim aşamasında daha az enerji kullanılması ve ısıya dayanıklılıkları, biyoplastiklerin üstün olan özellikler olarak öne çıkmakta.  

    Ayrıca Bkz. "Güney Avustralya eyaleti, elektrik ihtiyacının tümünü güneş enerjisinden sağladı"

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    Çevre kirliliğinin en büyük sorumlularından olan yaygın plastik atıkların karşısında çok daha çevreci olmalarıyla bilinen biyoplasiklerin, aslında pek de masum olmadığını ortaya koyan bir çalışma gerçekleştirildi. Almanya’da bulunan Goethe Enstitüsü ile Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, biyoplastiklerin yaygın plastikler kadar toksik olabileceğini ortaya koydu.

    20 bin farklı kimyasal

    Bilim insanlarının Biyoplastiklerin kimyasal içeriklerine ilişkin bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırma olduğu ifade ettiği çalışmada 43’ten farklı biyoplastik ürün incelendi. İçecek şişeleri, şarap mantarı ve tek kullanımlık çatal bıçak gibi birçok ürünü inceleyen bilim insanları, bunların binlerce farklı kimyasala ev sahipliği yaptığını tespit etti. Bazı biyoplastik ürünlerde ise sayıları 20 binlerle ifade edilen kimyasallara rastlandı.

    Bir çalışma, biyoplastiklerin normal plastikler kadar zehirli olduğunu ortaya koydu
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    En fazla kimyasalı barındırdığı tespit edilen selüloz ve nişasta temelli biyoplastik ürünler, laboratuvar ortamında yapılan testlerde en çok toksik reaksiyon ortaya çıkaran malzemeler olarak tespit edilmiş. Test sonuçlarına göre toksisite (zehirlilik) baz alındığında biyoplastiklerin yaygın plastiklerden farkı ise bulunmuyor.

    Araştırmacılar, biyoplastiklerin yaygın plastikler kadar toksik olmasının işin bir yönünü ortaya çıkardığını vurgulamakta. Bu durumun insan sağlığı ve çevre üzerine olan etkilerinin ortaya çıkarılması ise tamamen farklı bir araştırmanın konusu. Zira plastik partiküllerin canlı organizmalar üzerindeki etkilerine yönelik somut veriler içeren henüz çok az araştırma yapılmış durumda.

    İleriki dönemde yapılacak kapsamlı çalışmalar, bakalım ne gibi sonuçlarla karşımıza çıkacak.



    https://newatlas.com/materials/study-bioplastics-toxic-regular-plastic/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
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    3 gün önce
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    3 gün önce
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    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 sa.
    Nihayetinde plastik türevli bir madde zaten zararsız demek doğru olmaz size tavsiyem evinizde gıdalarınızı değişik tip ve ebatta cam kavanozlarda muhafaza etmeniz hem sağlıklı hemde uzun süre tazeliğini sağlar
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    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 2 sa.
    Hele birde şu tatlandırıcıların zararları bir araştırılsa... Kim bilir ne naneler çıkacak.
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