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BlackBerry tablet tanıtıldı: Apple iPad'e yeni bir rakip geliyor!

RIM merakla beklenen BlackBerry tablet'i duyurdu. İşte tüm detaylarıyla Apple iPad'in yeni rakibi...
8 yıl
13,9b
1
91
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Kanada merkezli RIM, hakkında yüzlerce iddia çıkan tablet bilgisayarını, yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. BlackBerry telefonların üreticisi olan ve son günlerde özellikle Arap ülkeleriyle bir takım sorunlar yaşayan RIM, Apple iPad'e rakip olarak geliştirdiği PlayBook isimli tablet bilgisayarıyla iddialı geliyor.

BlackBerry tablet olarak ta anılan PlayBook, 7-inç boyutunda ekrana sahip. RIM, güncel telefonlarında kullandığı BlackBerry OS işletim sistemini, PlayBook'ta kullanmıyor. PlayBook için tercih edilen seçeneğin, QNX firması* tarafından geliştirilen mikrokernel çekirdeğinin üzerine kurulan BlackBerry Tablet OS işletim sistemi olduğunu göryoruz.

BlackBerry tablet tanıtıldı: Apple iPad'e yeni bir rakip geliyor!
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi 7-inç boyutunda dokunmatik ekrana (1024 x 600 piksel çözünürlüğünde) sahip olan PlayBook, ARM Cortex A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alıyor. 1GB RAM ile donatılan tablet bilgiasayar, RIM tarafından dünyanın en hızlı tablet bilgisayarı iddiasıyla pazara sunuluyor.

Research In Motion (RIM) firmasının üst düzey yöneticilerinden Mile Lazaridis tarafından "ilk profesyonel tablet" olarak nitelendirilen PlayBook, BlackBerry telefonların mevcut çizgisinden farklı olarak gelişmiş medya özellikleriyle dikkat çekiyor. 1080p HD video oynatabilen cihaz miniHDMI portu ile görüntüleri farklı kaynaklara aktarabiliyor.

BlackBerry tablet tanıtıldı: Apple iPad'e yeni bir rakip geliyor!
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Önde 3 megapiksel, arkada ise 5 megapiksel olmak üzere iki adet HD kamera ile gelen ve 1080p video kaydına olanak tanıyan PlayBook, görüntülü konuşmaya da olanak tanıyor. 9.7mm kalınlığındaki PlayBook'un ölçüleri, iPad ile kıyaslandığında oldukça kompakt kalıyor zira cihaz, 130mm x 193mm x 10mm boyutlarında ve 400 gram ağırlığında.

RIM tarafından açıklanan resmi detaylar dikkatle incelendiğinde, PlayBook ile firmanın özellikle iPad'in zayıf olduğu alanlara yoğunlaştığını görüyoruz. Üzerinde USB portu bulunan ve çift HD kamera ile hem görüntülü konuşma hem de 1080p video kaydı sunan PlayBook, hem HTML5 hem de iPad'in desteklemediği Adobe Flash formatlarını oynatabiliyor.

BlackBerry tablet tanıtıldı: Apple iPad'e yeni bir rakip geliyor!
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Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1+EDR teknolojileriyle donatılan PlayBook'un farklı pazarlarda satışa sunulması için biraz daha beklemek gerekecek çünkü RIM, cihaza 3G ve 4G teknolojilerini eklemeye hazırlanıyor. 16GB ve 32GB olmak üzere iki kapasite sunulması muhtemel görünen PlayBook'un genel özellikleri şöyle;

  • 7? LCD, 1024 x 600, WSVGA, kapasitif çoklu dokunmatik ekran.
  • BlackBerry Tablet OS, simetrik çoklu işlem desteği.
  • 1 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci.
  • 1 GB RAM.
  • Çift HD kamera (3 MP ön kamera, 5 MP arka kamera), 1080p HD video kaydı. 
  • Video desteği: 1080p HD Video, H.264, MPEG, DivX, WMV
  • Ses desteği: MP3, AAC, WMA 
  • HDMI video çıkışı
  • Wi-Fi - 802.11 a/b/g/n 
  • Bluetooth 2.1 + EDR
  • Konnektörler: microHDMI, microUSB, şark bağlantısı
  • Açık, esnek uygulama platformu ile WebKit/HTML-5, Adobe Flash Player 10.1, Adobe Mobile AIR, Adobe Reader, POSIX, OpenGL ve Java desteği.
  • Ultra ince ve taşınabilir: 
    • Ölçüler 5.1?x7.6?x0.4? (130mm x 193mm x 10mm)
    • Ağırlık 400 gram.

"BlackBerry'i daha önce hiç böyle görmediniz" sloganıyla lanse edilen PlayBook için RIM yardımcı tepe yöneticisi Mike Lazaridis;

"RIM, profesyonel seviyede en iyi tablet bilgisayarı, son teknoloji donanım özellikleri, dünyanın en sağlam ve esnek işletim sistemlerinden biriyle birlikte endüstriye sunuyor. BlackBerry PlayBook, endüstri lideri güç, gerçek çoklu işlem desteği, benzersiz web gezgini ve yüksek performanslı çoklu ortam özellikleriyle pazara güçlü bir şekilde giriyor..." dedi. 2011 başında Amerika'da satışa sunulması beklenen RIM PlayBook (BlackBerrytablet) uluslararası pazarlarda ise 2011'in ikinci çeyreğinde boy göstermeye başlayacak.


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1 Avatar
sotoxs 8 yıl
yüüüksek belirlenecek 60 taksit yaparlarsa belki
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Y2kmtt 8 yıl
Apple e rakip olmazsa adamlar istedigi fiyattan öttürürler. Başarılarının devamını dileriz bb.
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dreampowder 8 yıl
android tablet olsa anlarımda "Blackberry os vs. ios ne alaaaaaka!!?!?" demekten kendimi alamıyorum.
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JonnyCaqe 8 yıl
Ipadimden utandim resmen.kamera var usb var.1080p video kaydi var ohoo
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GrkmAdr 8 yıl
Evet donanimda BBerry 2 ye degil 5 e katlamis ama Apple urunlerine de yazilim destegi verilmesi cok iyi. Gerci BBerry'e de verirler. Sunun ekran biraz daha buyuk olsaydi kesinlikle BBerry alirdim ama Ipad daha kullanisli gorunuyor hala. 2011'i beklememiz daha hayirli olacak bu is icin. Iyi ki cikti su tabletler. Notebook a gore cok ama cok rahat.
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The Interval 8 yıl
Apple her zaman öncülük eder diğerleri sadece taklit eder.......
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alimakkaya 8 yıl

RS7N

Apple her zaman öncülük eder diğerleri sadece taklit eder.......


Her pazara ortasindan giren apple mi oncu? Apple in iyi oldugu sadece 2 sey var; isletim sistemi ve kullanici arabirimi.
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séquestre 8 yıl

RS7N

Apple her zaman öncülük eder diğerleri sadece taklit eder.......


+1

Apple devrim yarattı şimdi herkes bu yönde ilerliyor.
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pspfreak 8 yıl
Donanim olarak blackberry ezip geciyo ipad'i ama yazilimsal olarak apple app store sayesinde onde.
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crimson75 8 yıl
Öncelikle kullanım kolaylığı,akıcılığı ve uygulama çeşitliliği-kalitesi ile ipad'e (ve iphone'a) rakip olsunlar sonra her türlü donanım farklılıklarını tartışırız bence
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tunewiki 8 yıl
En iyisi samsung galaxy tab gerisi hikaye...
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catador 8 yıl
:) 2011'in 2. çeyreği. Yani en erken 2011 Nisan'da. Apple 1. çeyrekte 2. model ipad'ini çıkarıp yine ortalığı süpürür. Siz de öyle uzaktan izlersiniz yine:)
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GrkmAdr 8 yıl
Benim gibi insanlar icin bu aletler cok yararli. Her yerde kocaman laptop kullanamiyoruz. Netbooklar da kabul edersiniz ki inanilmaz yavas. Yatirim isleri ile ugrasiyorum, bazen bazi durumlarda anlik mudahalede bulunmam gerekiyor. Gittigim cogu yere beraberimde goturebilirim. Laptop dedigim gibi her yerde olmuyor. Saatlerce acik birakamiyorsunuz sarji bitiyor. Bunun harici o kadar para vermisken bazi ozellikleri de olsun isterim. Ipad'de hdmi yok. Bunun durusu daha kaba ve ekrani daha kucuk tabi. Ipad buna gore hala daha kullanisli geliyor. Ekran buyuklugu de onemli. Ama bir bildikleri vardir bu urunu tasarlarken. Benim amacima Ipad daha uygun ve yazilim destegi veriyor bankalar olsun diger piyasa analiz yazilim isi yapan sirketler olsun. Piyasaya yeni alternatiflerin surulmesini beklemek lazim. Belki ileride ayni fiyata daha ozellikli cihazlar alabiliriz.
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Tube Screamer 8 yıl
Hele bir ipadi kullanin birkac gun ondan sonra bu tabletler ise yaramaz deyin kanimca. Bence olay artik bundan sonra tablettedir, ne marka model olursa olsun, ipad yolu acti digerleri de bu sekle donuyor goruldugu gibi. Ben ipad aldim beri laptopumu acmaz oldum...ileride tabletlerde buyuk olcude laptop ozelliklerine sahip olacak zaten. Ben hala Apple'dan macbook pro ve ipad'i ciftlestirmesini bekliyorum, ama yapmaz Stiv ole bisi....
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ATOM ANT 8 yıl

yakındır vestel'de yapar
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demirparcasi 8 yıl
Apple fanboy değilim ama donanımsal olarak Apple'ın hakkı yeniyormuş gibi geliyor. Valla bende bu yeni aletin iPad'ten her açıdan donanımsal olarak üstün olduğu çıkarımını anlamadım. USB desteği ve kameralar açısından üstün olduğu ortada. Fakat daha işlemci performansı daha karşılaştırılmamış. Ipad'in 1Ghz işlemci haricinde çok başarılı görüntü işlemcisi, uzun pil süresi, ayrıca oldukça hızlı wi-fi/3G özellikleri ve çok iyi dokunmatik IPS LCD ekranı vb. var. Yani donanım olarak her açıdan Ipad'ten üstün olacağı ortada değil.
Diğer bir taraftan ise yazılımsal olarak herkes demiş Playbook iPad'in yanına dahi yaklaşamaz. Ayrıca iPad aylardır piyasada olan ve yeni versiyonu hazırlanmakta olduğu da bilinen bir ürün. Bu yeni ürün çıkana kadar belki de Apple kameralı daha iyi bir iPad çıkarır. Flash ve USB desteği olmaz o ayrı.
Apple ilklerin firması değil bilgisayar elektronik sektörünün öncü firmasıdır. Bugün özellikle smartphone ve tablet bilgisayar ürünlerinin standartlarını Apple belirliyor. Diğerleri onu takip ediyor. Apple çıkartmadan önce ne Samsung'un ne de RIM in bir tablet bilgisayar hazırlığı vardı. Apple çıkardı, parayı götürdü onlarda benzerini yapmaya çalışıyorlar. Bir android kullanıcı olarak Apple teşekkür ediyorum.
Android gibi çok populer bir işletim sistemi olmayan hiç bir ürünün Apple ile mücadele edebileceğini zannetmiyorum. İsterlerse 8 çekirdekli 4Ghz işlemci ve 20MP kamera koysunlar yazılım olmadan bir şey olmaz. Bu işin en az %50si hatta bence %80i yazılım. Bu yüzden RIM Playbook ile zamanını ve parasını boşa harcıyor.
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