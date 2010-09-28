BlackBerry tablet tanıtıldı: Apple iPad'e yeni bir rakip geliyor!

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Kanada merkezli RIM, hakkında yüzlerce iddia çıkan tablet bilgisayarını, yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. BlackBerry telefonların üreticisi olan ve son günlerde özellikle Arap ülkeleriyle bir takım sorunlar yaşayan RIM, Apple iPad'e rakip olarak geliştirdiği PlayBook isimli tablet bilgisayarıyla iddialı geliyor.

BlackBerry tablet olarak ta anılan PlayBook, 7-inç boyutunda ekrana sahip. RIM, güncel telefonlarında kullandığı BlackBerry OS işletim sistemini, PlayBook'ta kullanmıyor. PlayBook için tercih edilen seçeneğin, QNX firması* tarafından geliştirilen mikrokernel çekirdeğinin üzerine kurulan BlackBerry Tablet OS işletim sistemi olduğunu göryoruz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 7-inç boyutunda dokunmatik ekrana (1024 x 600 piksel çözünürlüğünde) sahip olan PlayBook, ARM Cortex A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alıyor. 1GB RAM ile donatılan tablet bilgiasayar, RIM tarafından dünyanın en hızlı tablet bilgisayarı iddiasıyla pazara sunuluyor.

Research In Motion (RIM) firmasının üst düzey yöneticilerinden Mile Lazaridis tarafından "ilk profesyonel tablet" olarak nitelendirilen PlayBook, BlackBerry telefonların mevcut çizgisinden farklı olarak gelişmiş medya özellikleriyle dikkat çekiyor. 1080p HD video oynatabilen cihaz miniHDMI portu ile görüntüleri farklı kaynaklara aktarabiliyor.

Önde 3 megapiksel, arkada ise 5 megapiksel olmak üzere iki adet HD kamera ile gelen ve 1080p video kaydına olanak tanıyan PlayBook, görüntülü konuşmaya da olanak tanıyor. 9.7mm kalınlığındaki PlayBook'un ölçüleri, iPad ile kıyaslandığında oldukça kompakt kalıyor zira cihaz, 130mm x 193mm x 10mm boyutlarında ve 400 gram ağırlığında.

RIM tarafından açıklanan resmi detaylar dikkatle incelendiğinde, PlayBook ile firmanın özellikle iPad'in zayıf olduğu alanlara yoğunlaştığını görüyoruz. Üzerinde USB portu bulunan ve çift HD kamera ile hem görüntülü konuşma hem de 1080p video kaydı sunan PlayBook, hem HTML5 hem de iPad'in desteklemediği Adobe Flash formatlarını oynatabiliyor.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1+EDR teknolojileriyle donatılan PlayBook'un farklı pazarlarda satışa sunulması için biraz daha beklemek gerekecek çünkü RIM, cihaza 3G ve 4G teknolojilerini eklemeye hazırlanıyor. 16GB ve 32GB olmak üzere iki kapasite sunulması muhtemel görünen PlayBook'un genel özellikleri şöyle;

7? LCD, 1024 x 600, WSVGA, kapasitif çoklu dokunmatik ekran.

BlackBerry Tablet OS, simetrik çoklu işlem desteği.

1 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci.

1 GB RAM.

Çift HD kamera (3 MP ön kamera, 5 MP arka kamera), 1080p HD video kaydı.

Video desteği: 1080p HD Video, H.264, MPEG, DivX, WMV

Ses desteği: MP3, AAC, WMA

HDMI video çıkışı

Wi-Fi - 802.11 a/b/g/n

Bluetooth 2.1 + EDR

Konnektörler: microHDMI, microUSB, şark bağlantısı

Açık, esnek uygulama platformu ile WebKit/HTML-5, Adobe Flash Player 10.1, Adobe Mobile AIR, Adobe Reader, POSIX, OpenGL ve Java desteği.

Ultra ince ve taşınabilir:

Ölçüler 5.1?x7.6?x0.4? (130mm x 193mm x 10mm)



Ağırlık 400 gram.

"BlackBerry'i daha önce hiç böyle görmediniz" sloganıyla lanse edilen PlayBook için RIM yardımcı tepe yöneticisi Mike Lazaridis;

"RIM, profesyonel seviyede en iyi tablet bilgisayarı, son teknoloji donanım özellikleri, dünyanın en sağlam ve esnek işletim sistemlerinden biriyle birlikte endüstriye sunuyor. BlackBerry PlayBook, endüstri lideri güç, gerçek çoklu işlem desteği, benzersiz web gezgini ve yüksek performanslı çoklu ortam özellikleriyle pazara güçlü bir şekilde giriyor..." dedi. 2011 başında Amerika'da satışa sunulması beklenen RIM PlayBook (BlackBerrytablet) uluslararası pazarlarda ise 2011'in ikinci çeyreğinde boy göstermeye başlayacak.