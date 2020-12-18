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    Blower fanlı RTX 3090'lar çoğalıyor: MSI da listeye eklendi

    Donanım dünyası blower fan geleneği artık bitti derken MSI’dan bir adım geldi. GTX 480’i andıran RTX 3090 Aero stok frekanslarda çalışan GA102 üzerinde yükseliyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Metehan Göktaş
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    Blower fanlı RTX 3090'lar çoğalıyor: MSI da listeye eklendi
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    Nvidia Ampere ile birlikte kasa içi hava akımından daha fazla yararlanılan efektif bir soğutucuya imza attı. MSI’ın konuya dair bir çift sözü var görünüyor.

     

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    MSI yaptığı duyuruyla RTX 3090 Aero’yu duyurdu. Model diğer RTX 3090’larla aynı şekilde GA102 GPU’su üzerinde yükselirken 24 GB GDDR6X bellekle geliyor. GPU ve belleklerin stok hızlarda görev yaptığı kartın TGP’si de haliyle 350 wattta kalmış.

    Fermi mimarili GTX 480'i andırıyor

    Modelin en dikkat çeken özelliği ise blower fanla gelmesi.  Dahası tasarımıyla ve renk uyumuyla referans tasarım GTX 480’i andıran model bir yandan yüksek performans vadederken diğer yandan bazı kullanıcılar için hatıraları canlı tutacak bir kart niteliği taşıyor. Önemli bir not olarak daha düşük TGP'ye sahip RTX 2080 Ti'ın blower fanlı versiyonlarının soğutma anlamında başarılı olmadığını belirtelim.

    Blower fanlı RTX 3090'lar çoğalıyor: MSI da listeye eklendi

    Ayrıca Bkz. "Intel’in 128 EU içeren harici ekran kartı gün yüzüne çıktı"

    Diğer taraftan tam boy PCB ile gelen RTX 3090 Aero’ya çift taraflı konumlandırılan VRAM ünitesinin soğutulması için PCB’nin tamamını kaplamayan tuhaf bir plaka eşlik etmiş. Son olarak MSI modelin fiyatı açıklamasa da Aero serisinin MSRP seviyesinden sunulduğunu hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/msi-revives-fermi-design-launches-geforce-rtx-3090-aero Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yc#1 (Yavuz Can) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eller gider Mersin'e, MSI gider tersine
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Rtx 3090 diye GTX 480 satarlar??
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    Whitebeard. (burak durmuş) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    çoklu gpu kurulumu için var bu kartlar
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    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ya adamlar hala 3090 kart yapıyor, kafayı sıyırıcam, zaten bütün firmaların stoklarında var 3080,3070 yapsanıza. 1500 dolarlık kart güncellemeye devam diyorlar.
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    _Dominic_Toretto_ 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Giga daha evvel yapmıştı

    https://forum.donanimhaber.com/gigabyte-blower-fanli-rtx-3090-ini-duyurdu--145628817
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) _Dominic_Toretto_
    Beni kendi haberimle yanıtladınız hocam :D
    Sağolun düzenledim başlığı
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tasarımlar bildiğim kadarıyla çok ses yapıyor ama kasa içini serin tutuyor havayı dışarı verdiği için.
    Yani oyuncular için değil madenciler veya GPU hesaplaması çalıştıran uyglamaları kullananları hedef alıyor. Daha önce de çok geçti muhabbeti.
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    yc#1 (Yavuz Can) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eller gider Mersin'e, MSI gider tersine
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    darkexecuter (SOMEONE ELSE) 3 gün ( Mesaj Silindi ) yc#1
    Bu haberi okuduğumda bende aynen böyle söyledim :)
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan Şu karta blower fan koyuyorlar ya gıcık oluyorum
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    mecay_54 (Kamil Gültekin) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Cpt. MacMillan
    blower var amma velakin kartın garantisi bittikten sonra sıvı soğutma takmak çok keyifli oluyor
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    homebird (Bilen BİLİR) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kafa ütülemeye bire bir. Giriş veya orta seviyeye koysa anlarım da amiral gemisine hem de 350 watt lık GPU ya blower fan koymanın mantığını anlayamadım. Madenciler veya iş istasyonları için yapılmış gibi duruyor.
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    Bluelektro (Melih Baygör) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Güç girişi 8+8 olsa, özel sıvı soğutma kullanacak kişilerin daha çok işine yarayacaktı ama bu haliyle de tercih edilir bence. Sökeceğin bir parça için ekstra para vermek gereksiz.
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    BekirHan (Bekir Han) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bende MSI' ın GTX 1070 Turbo versiyonu vardı, akıllara zarar bir karttı. SoC RTX 3090 olunca nasıl bir termal performans düşüşü olur aklım almadı...

    Takdir ettiğim kısmı ise güç konnektörlerinin konumu. Harika!
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    3803 kez okundu.
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    Galeri, rtx 3090 aero ve
    5 etiket daha blower fanlı ekran kartı blower fanlı rtx 3090 rtx ampere rtx 3000 Donanım
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