Blower fanlı RTX 3090'lar çoğalıyor: MSI da listeye eklendi

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Nvidia Ampere ile birlikte kasa içi hava akımından daha fazla yararlanılan efektif bir soğutucuya imza attı. MSI’ın konuya dair bir çift sözü var görünüyor.

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MSI yaptığı duyuruyla RTX 3090 Aero’yu duyurdu. Model diğer RTX 3090’larla aynı şekilde GA102 GPU’su üzerinde yükselirken 24 GB GDDR6X bellekle geliyor. GPU ve belleklerin stok hızlarda görev yaptığı kartın TGP’si de haliyle 350 wattta kalmış.

Fermi mimarili GTX 480'i andırıyor

Modelin en dikkat çeken özelliği ise blower fanla gelmesi. Dahası tasarımıyla ve renk uyumuyla referans tasarım GTX 480’i andıran model bir yandan yüksek performans vadederken diğer yandan bazı kullanıcılar için hatıraları canlı tutacak bir kart niteliği taşıyor. Önemli bir not olarak daha düşük TGP'ye sahip RTX 2080 Ti'ın blower fanlı versiyonlarının soğutma anlamında başarılı olmadığını belirtelim.

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Diğer taraftan tam boy PCB ile gelen RTX 3090 Aero’ya çift taraflı konumlandırılan VRAM ünitesinin soğutulması için PCB’nin tamamını kaplamayan tuhaf bir plaka eşlik etmiş. Son olarak MSI modelin fiyatı açıklamasa da Aero serisinin MSRP seviyesinden sunulduğunu hatırlatalım.

https://videocardz.com/newz/msi-revives-fermi-design-launches-geforce-rtx-3090-aero

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