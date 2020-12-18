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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in 128 EU içeren harici ekran kartı gün yüzüne çıktı

    Mavi ekip kaslı bir harici ekran kartı hazırlığında. Paylaşılan test sonucunda yer alan Xe mimarili harici ekran kartının performansını tam olarak yansıtamaması dikkat çekti.
    4 gün
    6,5b
    1
    8
    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel’in 128 EU içeren harici ekran kartı gün yüzüne çıktı
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    Yarıiletken üreticisi uzun süren bekleyişin ardından mobil kanatta ilk harici ekran kartını kullanıma sunsa da donanımseverlerin gözü masaüstü oyuncu kartında.

    128 EUlu harici Intel ekran kartı

    Geekbench’te ortaya çıkan Xe ekran kartı 1.4 GHz’de görev yapan 128 EU’ya ev sahipliği yapıyor. Buna karşın OpenCL testinde 9311 puan alan kart bu haliyle mobil 96 EU içeren mobil Xe MAX çözümünün gerisinde kalıyor.

    Intel’in 128 EU içeren harici ekran kartı gün yüzüne çıktı
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    Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 5800H çoklu çekirdekte %15 performans artışıyla geliyor"

    Son olarak paylaşılan test sonucunun hangi modele ait olduğu bilinmiyor. Buna karşın Intel’in  önümüzdeki dönemde duyurması beklenen DG2 ekran kartının 384 EU içerisinde 3072 shader birimine kadar ölçeklenmesi bekleniyor. 



    https://videocardz.com/newz/intels-discrete-xe-gpu-with-128-execution-units-shows-up-on-geekbench Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yani? Nvidia ya da amd radeon da neyin karşılığı bu yapilan..
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spazioso (Engin Durak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Rekabet her zaman iyidir, son kullanıcıya fayda sağlar. Intel yine teknolojileriyle diğer markalara ilham olmaya devam ediyor. Daima yenilikçi bakış açısıyla hareket eden bir firma. İşlemci tarafında olduğu gibi burada da sorunsuz stabil performans sağlayacaklarından şüphem yok.
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    Pence1 (Ümit Türkmen) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İntel de bu gpu işine sağlam girerse kura rağmen, rekabet dolayısıyla bizlere gün doğdu.
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    WalkerCyborgCK 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kendisini işlemci üretiminde kanıtlamış bir firma kesinlikle harici ekran kartı piyasasında da olmalı. Bu ekran kartı araştırdığım kararıyla test aşamasında olan bir kart. Test aşamasında olan bir karttan bu sonuçlar alınıyorsa bu kartlar piyasaya girdiğinde daha iyi sonuçlar veriyor olacaklardır. Performans deyince akla nasıl Intel işlemciler geliyorsa burada da Intel adını duymaya alışsak iyi olacak. Rekabet her zaman iyidir.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tam performansı yansıtmadığını nasıl anladınız ilk cümlede bunu okuyunca gerisine bakasım gelmedi
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    snakefatih (Fatih Mortezmo Altamiano Del Casio) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bildiğin bayağı açıklayıcı bir haber olmuş tebrikler.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yani? Nvidia ya da amd radeon da neyin karşılığı bu yapilan..
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    hellmare (Akif Emre) 4 gün ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    nviia 1650 amd rx 5500 civarı.
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