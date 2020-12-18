Intel’in 128 EU içeren harici ekran kartı gün yüzüne çıktı

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Yarıiletken üreticisi uzun süren bekleyişin ardından mobil kanatta ilk harici ekran kartını kullanıma sunsa da donanımseverlerin gözü masaüstü oyuncu kartında.

128 EUlu harici Intel ekran kartı

Geekbench’te ortaya çıkan Xe ekran kartı 1.4 GHz’de görev yapan 128 EU’ya ev sahipliği yapıyor. Buna karşın OpenCL testinde 9311 puan alan kart bu haliyle mobil 96 EU içeren mobil Xe MAX çözümünün gerisinde kalıyor.

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Son olarak paylaşılan test sonucunun hangi modele ait olduğu bilinmiyor. Buna karşın Intel’in önümüzdeki dönemde duyurması beklenen DG2 ekran kartının 384 EU içerisinde 3072 shader birimine kadar ölçeklenmesi bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/intels-discrete-xe-gpu-with-128-execution-units-shows-up-on-geekbench

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