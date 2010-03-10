Blu-ray sürücüler DVD'lere kıyasla dört kat daha pahalı

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HD DVD ile girdiği mücadeleyi yıllar önce kazanarak endüstrinin yaygın kullanıma hazır yüksek tanımlı medya formatı olmayı başaran Blu ray cephesinde maliyetler henüz istenilen düzeye gelebilmiş değil. Bugün en popüler Blu-ray oynatıcısı olarak Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 3 gösterilirken, PC'ler için hazırlanan Blu-ray sürücülerde fiyatların 70-80 dolar seviyesine kadar düştüğü ancak 20 dolar civarındaki DVD sürücüler dikkate alındığında fiyatların hâlâ yüksek olduğu belirtiliyor.

Tayvanlı üreticilerden alınan bilgilere göre Blu-ray'de fiyat düşüşü devam ediyor ancak DVD'lerin yerini alacak yaygınlığa ulaşabilmeleri için Blu-ray disklerde yani uyumlu medyalarda da fiyatları yeterli düzeye düşmesi gerektiği belirtiliyor.