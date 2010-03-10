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Blu-ray sürücüler DVD'lere kıyasla dört kat daha pahalı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Blu-ray sürücüler DVD'lere kıyasla dört kat daha pahalı
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HD DVD ile girdiği mücadeleyi yıllar önce kazanarak endüstrinin yaygın kullanıma hazır yüksek tanımlı medya formatı olmayı başaran Blu ray cephesinde maliyetler henüz istenilen düzeye gelebilmiş değil. Bugün en popüler Blu-ray oynatıcısı olarak Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 3 gösterilirken, PC'ler için hazırlanan Blu-ray sürücülerde fiyatların 70-80 dolar seviyesine kadar düştüğü ancak 20 dolar civarındaki DVD sürücüler dikkate alındığında fiyatların hâlâ yüksek olduğu belirtiliyor.

Tayvanlı üreticilerden alınan bilgilere göre Blu-ray'de fiyat düşüşü devam ediyor ancak DVD'lerin yerini alacak yaygınlığa ulaşabilmeleri için Blu-ray disklerde yani uyumlu medyalarda da fiyatları yeterli düzeye düşmesi gerektiği belirtiliyor.


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St Batuhan 9 yıl
Nova'dan ya da baska bir internet sitesini tercih etmem. Bi hepsiburadayı kullandım bugüne kadar. Zira kadıköy yazıcıoglunda firmalar var [exa eksen gold falan] bakıyorsun sitelerinde gercekten güzeller güzel yazıcıların fiyatı 250 doları buluyor. Ayrıca verilen örnek 240 dolar ediyor." LG BH08LS20"
Yurt dısından kargo bedelinin alınmadıgı bir zamanda cidden ucuza getirtebilirsin coklu alım seklinde. Ucuz oldugundan gümrükte olmaz. Ama o da sakat is yine :(
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hacı.basat 9 yıl
Şu anda 160$'a yazıcı, 1.9$'dan 4x memorex boş disk alınabiliyor, problem gb başına bu fiyatın da yüksek kabul edilmesinden ötürü, toptancılarımızın tutarlı ürün desteği vermemelerinde. Bu da zorla olmaz zaten. Yurt dışında aylardır kuruşlarla satılan Dual DVD ler bile burada 1 liraya henüz düşmedi. Zorla güzellik olmaz belki ama kendi adıma boş medyada aradığım fiyat ve markaları TR'den bulmakta hep zorlandım.
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Tolgá 9 yıl
Uzaktan Kumandan ın dediği gibi kırılması lazım ve oynatıcıların da yaygınlaşması ucuzlaması lazım..şuan bence hd nin önündeki tek engel blueray fiyatları hd tvler filanda yaygınlaştı..
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St Batuhan 9 yıl
fod pardon ama kaliteli bir bd yazıcı ülkemizde 200 dolara alınabilecek saglam yerlerde var mı?
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St Batuhan 9 yıl
Önümüzdeki sene itibariyle fiyatları yazıcıların 150-200 dolar civarına inebilir ülkemizde. Ben acıkcası cok umutlu değilim umarım ucuzlar.
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fod 9 yıl

St Batuhan

Önümüzdeki sene itibariyle fiyatları yazıcıların 150-200 dolar civarına inebilir ülkemizde. Ben acıkcası cok umutlu değilim umarım ucuzlar.

uctun galiba su an bile o fiyatta zaten

su an 300-400 $ mi 150-200'e insin

insanlar kac bin tl verip full hd lcd alıyorlar onun icin fiyat düsünce bluray de alırlar
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DarkSidesOfMe 9 yıl
boş medya hala bırcok yerde bulunamıyor
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