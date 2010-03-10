Blu-ray sürücüler DVD'lere kıyasla dört kat daha pahalı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HD DVD ile girdiği mücadeleyi yıllar önce kazanarak endüstrinin yaygın kullanıma hazır yüksek tanımlı medya formatı olmayı başaran Blu ray cephesinde maliyetler henüz istenilen düzeye gelebilmiş değil. Bugün en popüler Blu-ray oynatıcısı olarak Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 3 gösterilirken, PC'ler için hazırlanan Blu-ray sürücülerde fiyatların 70-80 dolar seviyesine kadar düştüğü ancak 20 dolar civarındaki DVD sürücüler dikkate alındığında fiyatların hâlâ yüksek olduğu belirtiliyor.
Tayvanlı üreticilerden alınan bilgilere göre Blu-ray'de fiyat düşüşü devam ediyor ancak DVD'lerin yerini alacak yaygınlığa ulaşabilmeleri için Blu-ray disklerde yani uyumlu medyalarda da fiyatları yeterli düzeye düşmesi gerektiği belirtiliyor.
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Yurt dısından kargo bedelinin alınmadıgı bir zamanda cidden ucuza getirtebilirsin coklu alım seklinde. Ucuz oldugundan gümrükte olmaz. Ama o da sakat is yine :(
uctun galiba su an bile o fiyatta zaten
su an 300-400 $ mi 150-200'e insin
insanlar kac bin tl verip full hd lcd alıyorlar onun icin fiyat düsünce bluray de alırlar