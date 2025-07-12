Avrupa’da güneş enerjisi rekor kırdı, elektrik fiyatları negatife döndü

Enerji analiz firması Montel Analytics, 2025’in ikinci çeyreğine ait Avrupa elektrik piyasası raporunda neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde negatif fiyat saatlerinin arttığını ve bunun temel nedeninin yenilenebilir üretimdeki büyüme olduğunu belirtti. Aktarılanlara göre yetersiz enerji depolama kapasitesi ve esnek talep eksikliği, arz fazlasını dengelemekte yetersiz kalıyor.
Elektrik fiyatı sıfırın altına düştü
Haziran ayı sonuna kadar olan altı aylık dönemde en fazla negatif fiyat saati kaydedilen bölge İsveç’in SE2 fiyat bölgesi oldu. Bu bölgede toplam 506 saat boyunca elektrik fiyatları sıfırın altına düştü. Aynı dönemde İspanya’da 459, Hollanda’da 408, Almanya’da 389, Fransa ve Finlandiya’da 363, Belçika’da 361 ve Danimarka’da 326 negatif fiyat saati yaşandı.
Ayrıca Güneydoğu Avrupa’da da benzer bir modelin oluşmaya başladığı gözlemleniyor. Ancak bölgedeki altyapı eksiklikleri ve yetersiz sınır ötesi bağlantılar, bu ülkelerin komşu pazarlardaki düşük fiyatlardan faydalanmasını engelliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre