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    Avrupa’da güneş enerjisi rekor kırdı, elektrik fiyatları negatife döndü

    Avrupa’da güneş enerjisi üretimi rekor kırarken, yetersiz depolama nedeniyle negatif elektrik fiyatı saatleri hızla artıyor. Üçüncü çeyrekte yeni rekorlar bekleniyor.

    Avrupa’da güneş enerjisi rekor kırdı, elektrik fiyatları düştü Tam Boyutta Gör
    Avrupa genelinde güneş enerjisi üretiminin rekor seviyelere ulaşması, elektrik fiyatlarında çarpıcı bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Negatif elektrik fiyatı saatleri birçok ülkede hızla artarken bu eğilimin önümüzdeki çeyreklerde daha da belirginleşmesi bekleniyor.

    Enerji analiz firması Montel Analytics, 2025’in ikinci çeyreğine ait Avrupa elektrik piyasası raporunda neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde negatif fiyat saatlerinin arttığını ve bunun temel nedeninin yenilenebilir üretimdeki büyüme olduğunu belirtti. Aktarılanlara göre yetersiz enerji depolama kapasitesi ve esnek talep eksikliği, arz fazlasını dengelemekte yetersiz kalıyor.

    Elektrik fiyatı sıfırın altına düştü

    Haziran ayı sonuna kadar olan altı aylık dönemde en fazla negatif fiyat saati kaydedilen bölge İsveç’in SE2 fiyat bölgesi oldu. Bu bölgede toplam 506 saat boyunca elektrik fiyatları sıfırın altına düştü. Aynı dönemde İspanya’da 459, Hollanda’da 408, Almanya’da 389, Fransa ve Finlandiya’da 363, Belçika’da 361 ve Danimarka’da 326 negatif fiyat saati yaşandı.

    Avrupa’da güneş enerjisi rekor kırdı, elektrik fiyatları düştü Tam Boyutta Gör
    Montel Analytics Direktörü Jean-Paul Harreman, üçüncü çeyrekte negatif fiyatların yeni rekorlara ulaşmasını beklediklerini söyledi. Harreman, bu durumun özellikle yenilenebilir enerjinin hızla artması, ancak tüketimin aynı hızda artmamasıyla ortaya çıktığını belirtti. Almanya, Hollanda ve Belçika'da öğleden sonra keskin negatif fiyatlar görülmeye devam etmesi beklenirken fosil yakıt kapasitesinin artmasıyla akşam saatlerinde ise yüksek fiyatların yaşanması bekleniyor.

    Ayrıca Güneydoğu Avrupa’da da benzer bir modelin oluşmaya başladığı gözlemleniyor. Ancak bölgedeki altyapı eksiklikleri ve yetersiz sınır ötesi bağlantılar, bu ülkelerin komşu pazarlardaki düşük fiyatlardan faydalanmasını engelliyor.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 1 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 2 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 3 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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