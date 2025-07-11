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    Google Pixel 10 serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı

    Google, Pixel 10 ailesini Ağustos'ta tanıtacak. Etkinlik öncesinde Pixel 10 serisi (Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold) ile birlikte Pixel Buds 2a kulaklığın fiyatları ortaya çıktı.

    Google Pixel 10 fiyatı ne kadar olacak belli oldu Tam Boyutta Gör
    Google tanıtım etkinliğinden yaklaşık bir ay önce, Pixel 10 serisinin fiyatları sızdırıldı. Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold’un Avrupa satış fiyatları, tüm depolama seçenekleriyle birlikte paylaşıldı.

    Pixel 10 serisinin Avrupa fiyatları 2024 Pixel 9 modelleriyle aynı. Ancak, gümrük vergisindeki büyük dalgalanmalar göz önüne alındığında, ABD'deki fiyatların ne olacağı belirsiz. Google, Amerika'da Pixel akıllı telefon üretmiyor; cihazları büyük olasılıkla Vietnam, Hindistan veya Çin'den ithal edecek. Depolamaya göre Pixel 10 fiyatlandırması ise şu şekilde:

    Google Pixel 10 fiyatı

    • 128GB: 899 euro
    • 256GB: 999 euro

    Google Pixel 10 Pro fiyatı

    • 128GB: 1099 euro
    • 256GB: 1199 euro
    • 512GB: 1329 euro
    • 1TB: 1589 euro

    Google Pixel 10 Pro XL fiyatı

    • 256GB: 1299 euro
    • 512GB: 1429 euro
    • 1TB: 1689 euro

    Google Pixel 10 Pro Fold fiyatı

    • 256GB: 1899 euro
    • 512GB: 2029 euro
    • 1TB: 2289 euro

    Pixel Buds 2a’nın fiyatı da paylaşıldı. İlk Pixel Buds A serisi 99 euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Pixel Buds 2a modelinin fiyatı 149 euro olacak.

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    turkelvis 1 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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