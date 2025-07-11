Google Pixel 10 serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı

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Tam Boyutta Gör Google tanıtım etkinliğinden yaklaşık bir ay önce, Pixel 10 serisinin fiyatları sızdırıldı. Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold’un Avrupa satış fiyatları, tüm depolama seçenekleriyle birlikte paylaşıldı.

Pixel 10 serisinin tüm renk ve depolama seçenekleri sızdırıldı 1 hf. önce eklendi

Pixel 10 serisinin Avrupa fiyatları 2024 Pixel 9 modelleriyle aynı. Ancak, gümrük vergisindeki büyük dalgalanmalar göz önüne alındığında, ABD'deki fiyatların ne olacağı belirsiz. Google, Amerika'da Pixel akıllı telefon üretmiyor; cihazları büyük olasılıkla Vietnam, Hindistan veya Çin'den ithal edecek. Depolamaya göre Pixel 10 fiyatlandırması ise şu şekilde:

Google Pixel 10 fiyatı

128GB: 899 euro

256GB: 999 euro

Google Pixel 10 Pro fiyatı

128GB: 1099 euro

256GB: 1199 euro

512GB: 1329 euro

1TB: 1589 euro

Google Pixel 10 Pro XL fiyatı

256GB: 1299 euro

512GB: 1429 euro

1TB: 1689 euro

Google Pixel 10 Pro Fold fiyatı

256GB: 1899 euro

512GB: 2029 euro

1TB: 2289 euro

Pixel Buds 2a’nın fiyatı da paylaşıldı. İlk Pixel Buds A serisi 99 euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Pixel Buds 2a modelinin fiyatı 149 euro olacak.

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