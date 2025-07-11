Google Pixel 10 serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı

Pixel 10 serisinin Avrupa fiyatları 2024 Pixel 9 modelleriyle aynı. Ancak, gümrük vergisindeki büyük dalgalanmalar göz önüne alındığında, ABD'deki fiyatların ne olacağı belirsiz. Google, Amerika'da Pixel akıllı telefon üretmiyor; cihazları büyük olasılıkla Vietnam, Hindistan veya Çin'den ithal edecek. Depolamaya göre Pixel 10 fiyatlandırması ise şu şekilde:
Google Pixel 10 fiyatı
- 128GB: 899 euro
- 256GB: 999 euro
Google Pixel 10 Pro fiyatı
- 128GB: 1099 euro
- 256GB: 1199 euro
- 512GB: 1329 euro
- 1TB: 1589 euro
Google Pixel 10 Pro XL fiyatı
- 256GB: 1299 euro
- 512GB: 1429 euro
- 1TB: 1689 euro
Google Pixel 10 Pro Fold fiyatı
- 256GB: 1899 euro
- 512GB: 2029 euro
- 1TB: 2289 euro
Pixel Buds 2a’nın fiyatı da paylaşıldı. İlk Pixel Buds A serisi 99 euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Pixel Buds 2a modelinin fiyatı 149 euro olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre