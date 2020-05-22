BMC'nin zırhlı pickup aracı Tulga göreve hazır

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BMC’nin geliştirdiği zırhlı pickup modeli ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen TEKNOFEST İstanbul’da sergilenmiş, ardından miğfer anlamına gelen Tulga adını almıştı. Şirket, aradan geçen süreçte Tulga’yı talepler doğrultusunda geliştirerek seri üretime hazır hale getirdi.

Yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda pek çok açıdan geliştirilen BMC Tulga’nın performansının yükseltildiği ve yeni donanımlar eklendiği ifade edildi. Nihai tasarımıyla seri üretime hazır hale getirilen BMC Tulga, son hali ve kamuflajlı boyamasıyla Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları ve emniyet görevlilerine sunuldu.

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Daha önceki açıklamalarda BMC Tulga’nın 280 beygir güç üreten 3.8 litre motordan güç alacağı belirtilmişti. Fakat yapılan iyileştirmeler sonrası bu değerde bir değişim olup olmadığı henüz açıklanmadı. Yaklaşık 6 ton ağırlığındaki zırhlı pickup’ın 5 kişi taşıma kapasitesi bulunuyor. farklı görevleri yerine getirebilecek araç, kasasına konuşlandırılacak sistemlerle silahlandırılabilecek.

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Yüksek balistik koruma seviyesine sahip araç (fuarda BR 7 olarak açıklanmıştı) 3 kilogram TNT’ye dayanıklı şekilde görev yapacak. Orta Doğu’da kullanılan bu tipteki araçlar için önemli bir alternatif olacağı düşünülen BMC Tulga, doğrudan zırhlı olarak tasarlandığı için en az 2 yıl sahada sorunsuz şekilde görev yapabilecek.

2,5 yıllık bir çalışmayla son haline getirilen BMC Tulga’nın toplamda 7 versiyonu bulunacak. Aracın ilk kullanıcısının İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar olması planlanıyor. BMC Tulga, önümüzdeki aylarda seri üretime geçecek.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bmcnin-zirhli-pikap-araci-goreve-hazir/1849838

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