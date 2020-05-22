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    BMC'nin zırhlı pickup aracı Tulga göreve hazır

    2,5 yıllık bir çalışmayla son haline getirilen ve ilk kez geçtiğimiz yıl TEKNOFEST İstanbul'da sergilenen BMC Tulga seri üretime hazır. Aradan geçen süreçte Tulga'nın performansı yükseltildi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    BMC'nin zırhlı pickup aracı Tulga göreve hazır
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    BMC’nin geliştirdiği zırhlı pickup modeli ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen TEKNOFEST İstanbul’da sergilenmiş, ardından miğfer anlamına gelen Tulga adını almıştı. Şirket, aradan geçen süreçte Tulga’yı talepler doğrultusunda geliştirerek seri üretime hazır hale getirdi.

    Yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda pek çok açıdan geliştirilen BMC Tulga’nın performansının yükseltildiği ve yeni donanımlar eklendiği ifade edildi. Nihai tasarımıyla seri üretime hazır hale getirilen BMC Tulga, son hali ve kamuflajlı boyamasıyla Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları ve emniyet görevlilerine sunuldu.

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    Daha önceki açıklamalarda BMC Tulga’nın 280 beygir güç üreten 3.8 litre motordan güç alacağı belirtilmişti. Fakat yapılan iyileştirmeler sonrası bu değerde bir değişim olup olmadığı henüz açıklanmadı. Yaklaşık 6 ton ağırlığındaki zırhlı pickup’ın 5 kişi taşıma kapasitesi bulunuyor. farklı görevleri yerine getirebilecek araç, kasasına konuşlandırılacak sistemlerle silahlandırılabilecek.

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    Yüksek balistik koruma seviyesine sahip araç (fuarda BR 7 olarak açıklanmıştı) 3 kilogram TNT’ye dayanıklı şekilde görev yapacak. Orta Doğu’da kullanılan bu tipteki araçlar için önemli bir alternatif olacağı düşünülen BMC Tulga, doğrudan zırhlı olarak tasarlandığı için en az 2 yıl sahada sorunsuz şekilde görev yapabilecek.

    2,5 yıllık bir çalışmayla son haline getirilen BMC Tulga’nın toplamda 7 versiyonu bulunacak. Aracın ilk kullanıcısının İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar olması planlanıyor. BMC Tulga, önümüzdeki aylarda seri üretime geçecek.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bmcnin-zirhli-pikap-araci-goreve-hazir/1849838 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    falre (Bırak Aman) 1 sa.
    Bmc bu altay tankı hariç her dala giriyor ulan altayı bitir altayı
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    me.ke (mehmet koç) 1 sa.
    Ben sade görünümünü beğendim. Keşke uygun fiyatlı zırhsız sivil versiyonu da olsa. Motor konusunda ise 6 tonluk bir araç için bence en az 800 nm olmalı tabi motor kadar önemli bir husus da aktarma organları...
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    FederalAlmanya 1 sa.
    Anca yapılıyor ediliyor millete goz boyamaktan baska birşey değil pıyasada olmadıktan sonra yapsan ne olur elin afrıkalısıda yapabiliyor bunu pazara surmek onemli
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    YSNYNR (YASİN YENER) 1 sa.
    8 ay onceki haberi ısıtıp tekrar sürmüşler.
    BMC Levent 2020
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    x2yk (x y) 1 sa.
    İstedi mi yapabiliyoruz demek ki. İnşallah daha da nicelerini yapacak ülkemiz.
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    Whippoorwill 1 sa.
    Çok çirkin



























































    Değil elbette.
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