Rusya, Su-57 savaş uçağını insansız olarak uçurduğunu iddia etti

Beşinci nesil savaş uçağı geliştirme çalışmaları, muhtemel hava muharebelerinde üstünlük sağlamak isteyen ülkelerin üzerinde titizlikle durduğu bir konu. Bu alanda öne çıkan uçakları ise ABD’ye ait F-22 Raptor ve F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, Çin’e ait J-20 ve Rusya’nın Su-57’si olarak sıralamak mümkün.

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Rus saldırı İHA’sı, Su-57 savaş uçağı ile birlikte ilk müşterek uçuşunu gerçekleştirdi

Geçtiğimiz aylarda saldırı İHA’sı S-70 Okhotnik-B ile müşterek bir uçuş gerçekleştiren Su-57 ile ilgili Rusya merkezli bir iddia savunma sanayii gündemine bomba gibi düştü. Rus devlet medyasının bir kolu olan RIA Novosti kaynaklı habere göre uçak, “insansız” olarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

İddia, çok inandırıcı bulunmadı

Su-57’nin nerede uçtuğu ile ilgili bir bilginin paylaşılmadığı haberde, kokpitte bir pilot bulunduğu ancak pilotun hiçbir şekilde uçağa müdahale etmediği belirtildi. Haberin devamında pilotun sadece uçağın sistemlerini izlediği bilgisi paylaşıldı.

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Tabi haberin devlet kontrolündeki bir ajanstan ve anonim bir kaynaktan yayılması, olayın salt propaganda maksadıyla gündeme getirilmiş olabileceği şüphesini de uyandırmış. Havacılık uzmanlarına göre pilot marifetiyle uçmak için tasarlanan bir uçağın otonom olarak görev icra edebilmesi için ilave ekipman kurulumuna ihtiyacı var. Araç silah, uçuş sistemleri ve sensörlerinin yönetilmesi için ihtiyaç duyulan bu ilave ekipmanı tek kişilik Su-57’de konumlandırmak pek mümkün değil. Bu yüzden uzmanlar, bahsi geçen Su-57’nin ya iki kişilik kokpit tasarımına sahip bir uçak olabileceğini ya da aracın uzaktan kontrol edilmiş olabileceğini ifade etmiş.

Bakalım önümüzdeki günlerde söz konusu iddialar ile ilgili yeni haberler gelecek mi?

https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a32587169/su-57-unmanned/

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