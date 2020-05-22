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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya, Su-57 savaş uçağını insansız olarak uçurduğunu iddia etti

    Rus devlet medyasının bir kolu olan RIA Novosti kaynaklı bir habere göre Sukhoi Su-57, ilk kez insansız olarak uçtu.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Rusya, Su-57 savaş uçağını insansız olarak uçurduğunu iddia etti

    Beşinci nesil savaş uçağı geliştirme çalışmaları, muhtemel hava muharebelerinde üstünlük sağlamak isteyen ülkelerin üzerinde titizlikle durduğu bir konu. Bu alanda öne çıkan uçakları ise ABD’ye ait F-22 Raptor ve F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, Çin’e ait J-20 ve Rusya’nın Su-57’si olarak sıralamak mümkün.

    Ayrıca Bkz. "NASA, Ay’ın keşfi ile ilgili temel prensipleri anlattığı Artemis Mutabakatı’nı duyurdu"

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    Geçtiğimiz aylarda saldırı İHA’sı S-70 Okhotnik-B ile müşterek bir uçuş gerçekleştiren Su-57 ile ilgili Rusya merkezli bir iddia savunma sanayii gündemine bomba gibi düştü. Rus devlet medyasının bir kolu olan RIA Novosti kaynaklı habere göre uçak, “insansız” olarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

    İddia, çok inandırıcı bulunmadı

    Su-57’nin nerede uçtuğu ile ilgili bir bilginin paylaşılmadığı haberde, kokpitte bir pilot bulunduğu ancak pilotun hiçbir şekilde uçağa müdahale etmediği belirtildi. Haberin devamında pilotun sadece uçağın sistemlerini izlediği bilgisi paylaşıldı.

    Rusya, Su-57 savaş uçağını insansız olarak uçurduğunu iddia etti
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    Tabi haberin devlet kontrolündeki bir ajanstan ve anonim bir kaynaktan yayılması, olayın salt propaganda maksadıyla gündeme getirilmiş olabileceği şüphesini de uyandırmış. Havacılık uzmanlarına göre pilot marifetiyle uçmak için tasarlanan bir uçağın otonom olarak görev icra edebilmesi için ilave ekipman kurulumuna ihtiyacı var. Araç silah, uçuş sistemleri ve sensörlerinin yönetilmesi için ihtiyaç duyulan bu ilave ekipmanı tek kişilik Su-57’de konumlandırmak pek mümkün değil. Bu yüzden uzmanlar, bahsi geçen Su-57’nin ya iki kişilik kokpit tasarımına sahip bir uçak olabileceğini ya da aracın uzaktan kontrol edilmiş olabileceğini ifade etmiş.

    Bakalım önümüzdeki günlerde söz konusu iddialar ile ilgili yeni haberler gelecek mi?



    https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a32587169/su-57-unmanned/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Portraitclub 15 dk.
    Kim inanır Kadir inanır. Böyle ülkelerin devlet televizyonlarında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkar her zaman. En büyük kötülük de devamlı kendi vatandaşını gazlamak, neysen o sun işte.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    maho2306 1 dk. Portraitclub
    Bence çok ütopik bir şey değil. Sonuçta hali hazırda sihalar gayet insansız uçabiliyor. Pistten uzaktan kontrolle kalkıp hedefini vurup piste iniş yapıyor aynı sistemin entegre edileceği bir savaş uçağı fikri neden imkansız olsun ki?
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