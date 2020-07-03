BMW'den iPhone ve Apple Watch'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliğiyle ilgili ilk adım geldi

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Apple’ın iOS 14 ile birlikte duyurduğu CarKey özelliğinin ilk kez BMW tarafından kullanılacağı açıklanmıştı. Alman otomotiv devi söz konusu özellikle ilgili ilk adımı attı.

Dün BMW Connected uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlayan şirket, bu güncellemeyle birlikte iOS 14 özellikleri arasında dikkat çeken CarKey özelliğini de aktif etti. Otomotiv devinin “BMW Digital Key” olarak duyurduğu özellik, kullanıcıların Wallet uygulamasındaki dijital anahtar vasıtasıyla iPhone veya Apple Watch kullanarak aracın kilidini açıp-kapatmasına ve çalıştırmasına imkan veriyor.

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İOS 14 için tanıtılan CarKey, ya da BMW’nin tanımıyla Digital Key özelliği iOS 13.6’dan itibaren kullanılabilir olacak. Digital Key kullanıcıları, sahip olduğu erişimi aile üyeleri veya arkadaşları arasından dilediği beş kişiyle paylaşabilecek. Kurulum işlemi BMW Connected uygulamasında gerçekleştirilecek fakat asıl dijital anahtar Wallet’da saklanacak.

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iPhone XR, XS Serisi, 11 Serisi, ikinci nesil SE ve Apple Watch Series 5 kullanıcıları söz konusu özellikten faydalanabilecek. BMW şimdiden dijital anahtar özelliğini desteklemeye başlasa da, Apple’ın cihazları iOS 13.6 ve wahtchOS 6.2.8’den itibaren bu özellikle uyumlu hale gelecek.

BMW’nin 22 Haziran’daki açıklamasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 Serisi modellerin yanı sıra X5, X5M, X6, X6M, X7 ve Z4 modellerinin BMW Digital Key özelliğiyle uyumlu olacağı belirtilmişti.

https://appleinsider.com/articles/20/07/02/apple-digital-car-key-arrives-with-updated-bmw-connected-app

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