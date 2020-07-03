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    BMW'den iPhone ve Apple Watch'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliğiyle ilgili ilk adım geldi

    Apple’ın iOS 14 ile birlikte duyurduğu CarKey özelliğini ilk kullanacak firma olan BMW, dün yayınladığı BMW Connected güncellemesiyle söz konusu özelliği aktif hale getirdi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    BMW'den iPhone ve Apple Watch'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliğiyle ilgili ilk adım geldi
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    Apple’ın iOS 14 ile birlikte duyurduğu CarKey özelliğinin ilk kez BMW tarafından kullanılacağı açıklanmıştı. Alman otomotiv devi söz konusu özellikle ilgili ilk adımı attı.

    Dün BMW Connected uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlayan şirket, bu güncellemeyle birlikte iOS 14 özellikleri arasında dikkat çeken CarKey özelliğini de aktif etti. Otomotiv devinin “BMW Digital Key” olarak duyurduğu özellik, kullanıcıların Wallet uygulamasındaki dijital anahtar vasıtasıyla iPhone veya Apple Watch kullanarak aracın kilidini açıp-kapatmasına ve çalıştırmasına imkan veriyor.

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    İOS 14 için tanıtılan CarKey, ya da BMW’nin tanımıyla Digital Key özelliği iOS 13.6’dan itibaren kullanılabilir olacak. Digital Key kullanıcıları, sahip olduğu erişimi aile üyeleri veya arkadaşları arasından dilediği beş kişiyle paylaşabilecek. Kurulum işlemi BMW Connected uygulamasında gerçekleştirilecek fakat asıl dijital anahtar Wallet’da saklanacak.

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    iPhone XR, XS Serisi, 11 Serisi, ikinci nesil SE ve Apple Watch Series 5 kullanıcıları söz konusu özellikten faydalanabilecek. BMW şimdiden dijital anahtar özelliğini desteklemeye başlasa da, Apple’ın cihazları iOS 13.6 ve wahtchOS 6.2.8’den itibaren bu özellikle uyumlu hale gelecek.

    BMW’nin 22 Haziran’daki açıklamasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 Serisi modellerin yanı sıra X5, X5M, X6, X6M, X7 ve Z4 modellerinin BMW Digital Key özelliğiyle uyumlu olacağı belirtilmişti.



    https://appleinsider.com/articles/20/07/02/apple-digital-car-key-arrives-with-updated-bmw-connected-app Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DoğanGörünümlüToros 6 gün en beğenilen
    O kadar ugrasip haber yapmissiniz emeginize saglik ama da btk yuzunden connected drive TRde calismadigini da soyleseymissiniz keske.
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    fotifoti (foti ) 5 gün DoğanGörünümlüToros
    Aslında tam olarak BTK yüzünden değil. BtK doğru olanı yapıyor.Aynısını abd istese koşa koşa yaparlar. Bizi adam yerine koymuyor firmalar :) Hoş daha cüzzi taleplerle de yapabilrdi ama sunucuların Türkiye'de olması, veri güvenliği bunlar önemli konular.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    balcis 5 gün
    bunun 3rd party'sini xiaomi yapsın. otomobil firmalarıyla anlaşıp nfc aracılığıyla anahtarsız giriş ve/veya çalıştırma olan arabaları xiaomi telefonumuzdaki yazılımdan (kilit ekranında kumanda ve fener gibi soldaki kısımda olabilir) araca girelim veya çalıştıralım.

    hadi xiaomi bu bilgilerimizi de çal hayatımızı kolaylaştır :)
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    DoğanGörünümlüToros 6 gün en beğenilen
    O kadar ugrasip haber yapmissiniz emeginize saglik ama da btk yuzunden connected drive TRde calismadigini da soyleseymissiniz keske.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    fotifoti (foti ) 5 gün DoğanGörünümlüToros
    Aslında tam olarak BTK yüzünden değil. BtK doğru olanı yapıyor.Aynısını abd istese koşa koşa yaparlar. Bizi adam yerine koymuyor firmalar :) Hoş daha cüzzi taleplerle de yapabilrdi ama sunucuların Türkiye'de olması, veri güvenliği bunlar önemli konular.
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    darkaura 6 gün
    21yy dayiz gelsin yani. hatta hic anahtara telefona ihtiyac duymadan biometrik ozelliklerden sahibini taniyip kilidini acmali. 200$lik telefon bunu yapabiliyorsa 500bin tl lik aracin hayli hayli yapmasi gerek. olmamasinin nedeni bakis acisi farki. hala 21yy i yakaliyamamislar. bu yuzden tesla dunyanin en degerli otomotiv sirketi oldu ya. yeni teknolojilerle neler yapilabilecegini daha iyi anliyor.
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