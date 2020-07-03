2020 yılı Haziran ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar

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Koronavirüs salgını nedeniyle son aylarda daralan otomotiv pazarı haziran ayında toparlanmaya başladı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 Haziran ayında yüzde 66,3 oranında artış gösterdi.

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz ay 70.973 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artarak 57.067 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 108,7 artarak 13.906 adet oldu. 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre otomobil pazarı yüzde 6,2 oranında artarken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 15,9 azaldı.

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2020 Haziran ayında en çok otomobil satan marka 12.094 adetle Renault oldu. Fransız markayı 9.231 adetle Fiat izlerken, koronavirüs nedeniyle Türkiye yatırımını durdurma kararı alan Volkswagen 3.444 adetle üçüncü sırada yer aldı. Haziran ayında en çok otomobil satan ilk 10 marka şöyle:

Marka Haziran Ocak-Haziran Renault 12.094 adet 36.305 adet Fiat 9.231 adet 25.212 adet Volkswagen 3.444 adet 18.885 adet Skoda 3.205 adet 7.649 adet Dacia 3.033 adet 9.778 adet Opel 2.913 adet 11.775 adet Toyota 2.718 adet 11.626 adet Peugeot 2.661 adet 15.244 adet Citroen 2.644 adet 8.981 adet Hyundai 2.470 adet 9.122 adet

Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarına baktığımızda ise 14.661 adet ile Fiat'ın başı çektiğini görüyoruz. Fiat'ı 12.408 adetle Renault izliyor. Ford 5.971 adetle üçüncü sırada kendine yer bulurken, Volkswagen de toplam satışlarda 4.462 adetle dördüncü sırada yer alıyor.

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