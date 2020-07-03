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    2020 yılı Haziran ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin paylaştığı verilere göre otomotiv sektörü Haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 66,3 arttı. Ocak-Haziran dönemindeki artış ise yüzde 30,2 oranında.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 yılı Haziran ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar
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    Koronavirüs salgını nedeniyle son aylarda daralan otomotiv pazarı haziran ayında toparlanmaya başladı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 Haziran ayında yüzde 66,3 oranında artış gösterdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2020'nin ilk 2 ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz ay 70.973 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artarak 57.067 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 108,7 artarak 13.906 adet oldu. 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre otomobil pazarı yüzde 6,2 oranında artarken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 15,9 azaldı.

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    2020 Haziran ayında en çok otomobil satan marka 12.094 adetle Renault oldu. Fransız markayı 9.231 adetle Fiat izlerken, koronavirüs nedeniyle Türkiye yatırımını durdurma kararı alan Volkswagen 3.444 adetle üçüncü sırada yer aldı. Haziran ayında en çok otomobil satan ilk 10 marka şöyle:

    Marka Haziran Ocak-Haziran
    Renault 12.094 adet 36.305 adet
    Fiat 9.231 adet 25.212 adet
    Volkswagen 3.444 adet 18.885 adet
    Skoda 3.205 adet 7.649 adet
    Dacia 3.033 adet 9.778 adet
    Opel 2.913 adet 11.775 adet
    Toyota 2.718 adet 11.626 adet
    Peugeot 2.661 adet 15.244 adet
    Citroen 2.644 adet 8.981 adet
    Hyundai 2.470 adet 9.122 adet

    Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarına baktığımızda ise 14.661 adet ile Fiat'ın başı çektiğini görüyoruz. Fiat'ı 12.408 adetle Renault izliyor. Ford 5.971 adetle üçüncü sırada kendine yer bulurken, Volkswagen de toplam satışlarda 4.462 adetle dördüncü sırada yer alıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kmlfgkc (kemal gokce) 6 gün en beğenilen Moueson
    iyi misin kardeş yardım lazım mı
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Moueson 6 gün kmlfgkc
    Yok iyiyim sadece şaşırdım renaultun bu kadar satmasına ayrıca çok gurur duydum yerli markamıza
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    lido 6 gün
    Benim dikkatimi çeken Ford markasının ülkemizde adeta bitmesi oldu. Yollarda hiç yeni focus ve fiesta görmüyorum ki ülkede Ford sevilen bir markaydı.
    5 Yanıt Yanıtla +12
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    Moueson 6 gün lido
    Pahalı çok pahalı !
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    AsiretinMarjinalCocugu (Liceli ) 6 gün lido
    Normal

    Ford Türkiye hiçbir zaman binek tarafına önem vermedi ki, varsa yoksa ticari ticari ticari
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    Bloodin 6 gün lido
    Yerli üretimi olmadığından aynı sınıfta fiyatları çok aşırı pahalı kalıyor, mainstream dediğimiz bol üretilen ve satılan araçların C sınıfı olanları içinde en pahalısı Focus...
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    Renault S.A. (George Staub ) 6 gün
    Fabrikası olmayan vw bu ülkede ilk üçe oynuyorsa Passat 1.000.000₺ olur İnşallah



    Continental Türkiye haritasını sildi yeah almanlar şöyle böyle yeah
    Fabrikası olmayan vw bu ülkede ilk üçe oynuyorsa Passat 1.000.000₺ olur İnşallah [resim] Continental Türkiye haritasını sildi yeah almanlar şöy...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    3qzotix (bekir yıldız) 6 gün Renault S.A.
    Yeterli araç olmadığından 3. oldu. Araç olsaydı %100 1. sırada olurdu.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 4 gün
    Şu mobilde tablolu paylaşımlar bi düzelmedi gitti. Ekran kayıyor, yazılar yarım çıkıyor hadi daraltamıyoruz da hepsine bakalım. Düzeltin şunu bi lütfen yau
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    faniseyler (halit özdemir) 5 gün
    Gelen satılmış. İkinci el sıfırı gecince farklı bişi beklememek lazım.
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    aserkang (Ahmet Serkan) 5 gün
    Renault



    Reno’dan şaşma araçsız kalma
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    monacomen 5 gün
    Bu rakamlara bakınca ki her aracın ortalama fiyatının 100 bin lira olduğu düşünülünce millet bayağı zengin aslında. Hani ekonomik kriz, hani açlık ve perişanlık hani ay sonununu getiremeyen insanlar diye soruyor insan. Lafa gelince üç kuruş için ağlayıp zırlayanlar bakıyorum her sene araba değiştirip yazlığına havuz yaptırıyor. Ne kirli çıkı bir millet bu valla billa uyanık herkes. Yastıklarında pamuk değil altın dolu.
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    Halilowich (H Y) 6 gün (düzenlendi)
    Önceden %45'lik vergi diliminde baya araç vardı. Şimdi sadece 7 araç modeli %45 vergi diliminde kalmış. Kredi oranları düşükken kimse vergi indirimi beklemesin. Devlet de mutlu firmalar da mutlu. Ne zaman satışlar düşerse o zaman indirim veya matrah güncellemesi gelir.
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    zero fear 6 gün
    ÖTV İndirimi bekleyenlerin gözü yaşlı
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    çağrı yılmaz 6 gün yeni yorumcu
    renault zirveleri oynuyor yine
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 6 gün
    Ucuz boş paketler satılmış
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    Malvolorne 6 gün
    Ağlamalara bakmayın,bu halkta yastık altı bitmez.
    Anadoluda ve sahil şehirlerinde adam başı nasıl en az 500 bin olduğunu müge anlıda yıllarca izleyip,öğrendik.
    200 milyar dolar yastık altı olan bir ülke hiç çalışmadan 35 sene yaşar.
    Birde saf orta sınıf şehirlilere fatura ödetme kampanyaları yaptırdılar,herhalde faturasını ödeten mercedese binen gecekondu semti sakinleri kasıklarını tutarak gülmüştür.
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    monacomen 5 gün Malvolorne
    Ona kirli çıkı diyorlar. Fakir gözüken ama malını mülkünü gizleyen özde fakir ama gizli zengin hepsi. Sorunca fakirlikten ağlıyorlar ama komşusu ile sidik yarışına gelince kapıya son model arabayı koyup aldığı yeni yazlığın anahtarını camdan birbirine sallıyorlar.
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    Renault S.A. (George Staub ) 6 gün
    Fabrikası olmayan vw bu ülkede ilk üçe oynuyorsa Passat 1.000.000₺ olur İnşallah



    Continental Türkiye haritasını sildi yeah almanlar şöyle böyle yeah
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    3qzotix (bekir yıldız) 6 gün Renault S.A.
    Yeterli araç olmadığından 3. oldu. Araç olsaydı %100 1. sırada olurdu.
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    Türkiye Haberleri, otomobil satışları 2020 ve
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