2020 yılı Haziran ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar

Koronavirüs salgını nedeniyle son aylarda daralan otomotiv pazarı haziran ayında toparlanmaya başladı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 Haziran ayında yüzde 66,3 oranında artış gösterdi.İlginizi Çekebilir 2020'nin ilk 2 ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz ay 70.973 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artarak 57.067 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 108,7 artarak 13.906 adet oldu. 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre otomobil pazarı yüzde 6,2 oranında artarken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 15,9 azaldı.
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2020 Haziran ayında en çok otomobil satan marka 12.094 adetle Renault oldu. Fransız markayı 9.231 adetle Fiat izlerken, koronavirüs nedeniyle Türkiye yatırımını durdurma kararı alan Volkswagen 3.444 adetle üçüncü sırada yer aldı. Haziran ayında en çok otomobil satan ilk 10 marka şöyle:
|Marka
|Haziran
|Ocak-Haziran
|Renault
|12.094 adet
|36.305 adet
|Fiat
|9.231 adet
|25.212 adet
|Volkswagen
|3.444 adet
|18.885 adet
|Skoda
|3.205 adet
|7.649 adet
|Dacia
|3.033 adet
|9.778 adet
|Opel
|2.913 adet
|11.775 adet
|Toyota
|2.718 adet
|11.626 adet
|Peugeot
|2.661 adet
|15.244 adet
|Citroen
|2.644 adet
|8.981 adet
|Hyundai
|2.470 adet
|9.122 adet
Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarına baktığımızda ise 14.661 adet ile Fiat'ın başı çektiğini görüyoruz. Fiat'ı 12.408 adetle Renault izliyor. Ford 5.971 adetle üçüncü sırada kendine yer bulurken, Volkswagen de toplam satışlarda 4.462 adetle dördüncü sırada yer alıyor.
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