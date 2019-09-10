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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW, dev böbrek ızgaralı Concept 4'ü görücüye çıkardı

Yeni modellerinde böbrek ızgarayı büyüten BMW, gelecekte de bu akımı sürdürecek gibi görünüyor. Şirketin yeni tanıttığı BMW Concept 4, dev böbrek ızgarasıyla dikkat çekiyor.
5 sa.
1,6b
15
14
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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BMW, dev böbrek ızgaralı Concept 4'ü görücüye çıkardı
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Frankfurt Otomobil Fuarı kapsamında otomotiv devlerinden yeni model ve konsept bombardımanı gelmeye devam ediyor. Bavyeralı üreticinin görücüye çıkardığı BMW Concept 4 de bunlardan biri.

Yeni 4 Serisi’nin tasarım olarak selefinden radikal bir biçimde farklı olacağını ortaya koyan BMW Concept 4’ün ön yüzünde devasa boyutlara ulaşan dikey böbrek ızgara dikkat çekliyor. Zira şirketin konseptle ilgili açıklaması da bu ızgarayla başlıyor. BMW, söz konusu dikey ızgaranın hem ön yüzün ölçülerine hem de BMW’nin şanlı geçmişine mükemmel derecede uyum sağladığını ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "2020 Land Rover Defender, modern bir 4x4 olarak geri döndü"

Izgarayı bir kenara bıraktığımızda BMW Concept 4’ün agresif görünümlü ince lazer farlara ve devasa hava girişlerine sahip bir ön tampona sahip olduğunu görüyoruz. Keskin çizgiler yan tarafta da devam ederken, gövdeyle uyumlu ince yan aynalar ve 21 inçlik büyük jantlar bu alanda dikkat çeken detaylar oluyor. Arka tarafta ise LED stoplar, büyük bir difüzör ve yan aynaların şekliyle uyumlu krom egzoz çıkışları bulunuyor.

Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunulan BMW Concept 4’ün herhangi bir teknik özelliği açıklanmadı.



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madmahmutd 4 sa. en beğenilen
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TITAN 4 sa.
ya ne çirkin bir ön ızgaradır bu arkadaş. bunu çizenin, buna onay vereninde kafasına ...
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Acil Stop 18 dk.
Shrek çizgi filmindeki eşeğin dişlerine benzemiş.
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haberelectro 1 sa.
Ya bu ne BMW tasarımda batırıcam diye and içmiş bu ara.
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doblocu_ 1 sa. haberelectro
Mercedes'i de Monza'da gördük, çaylağa bile yetişemediler
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Musty3535123 1 sa.
g.tüme benzemiş :D
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AsiretinMarjinalCocugu 3 sa.
Mercedes'te yıldız, BMW'de böbrek fetişi yüzünden giderek büyüyor bu parçalar.
Bu konuda devrim Clio 4'tü.İlk çıktığında millet bu nasıl ön panjur, yarısı amblem, kamyon gibi olmuş diyordu.Şimdi bi bakıyorsun Kadjar'a, Megane'a amblem giderek büyüyor maşallah.Hiç kimse de aman aman yadırgamıyor.
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mimhakan2002 3 sa. yeni yorumcu
Artık ızgaraya ihtiyaç mı var?
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deoks 3 sa.
Tripofobim tetiklendi bu nedir arkadaş ya!
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madmahmutd 4 sa. en beğenilen
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TITAN 4 sa.
ya ne çirkin bir ön ızgaradır bu arkadaş. bunu çizenin, buna onay vereninde kafasına ...
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FIRAT_G_ 4 sa.
ne boş haberler konuyu gören kaç kişi sahip olabilecek acaba merak ediyorum
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Fakirdepocu 5 sa.
Arka kisim ne kadar guzelse on kisimda bir o kadar cirkin olmus.
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