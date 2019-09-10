BMW, dev böbrek ızgaralı Concept 4'ü görücüye çıkardı

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Frankfurt Otomobil Fuarı kapsamında otomotiv devlerinden yeni model ve konsept bombardımanı gelmeye devam ediyor. Bavyeralı üreticinin görücüye çıkardığı BMW Concept 4 de bunlardan biri.

Yeni 4 Serisi’nin tasarım olarak selefinden radikal bir biçimde farklı olacağını ortaya koyan BMW Concept 4’ün ön yüzünde devasa boyutlara ulaşan dikey böbrek ızgara dikkat çekliyor. Zira şirketin konseptle ilgili açıklaması da bu ızgarayla başlıyor. BMW, söz konusu dikey ızgaranın hem ön yüzün ölçülerine hem de BMW’nin şanlı geçmişine mükemmel derecede uyum sağladığını ifade ediyor.

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Izgarayı bir kenara bıraktığımızda BMW Concept 4’ün agresif görünümlü ince lazer farlara ve devasa hava girişlerine sahip bir ön tampona sahip olduğunu görüyoruz. Keskin çizgiler yan tarafta da devam ederken, gövdeyle uyumlu ince yan aynalar ve 21 inçlik büyük jantlar bu alanda dikkat çeken detaylar oluyor. Arka tarafta ise LED stoplar, büyük bir difüzör ve yan aynaların şekliyle uyumlu krom egzoz çıkışları bulunuyor.

Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunulan BMW Concept 4’ün herhangi bir teknik özelliği açıklanmadı.