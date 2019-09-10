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2020 Land Rover Defender, modern bir 4x4 olarak geri döndü

Yepyeni bir platform üzerine kurulu 2020 Land Rover Defender, offroad yeteneğini kaybetmeden tasarımın ve teknoloji tarafında daha modern dokunuşlara kavuştu.
3 sa.
1,1b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Land Rover Defender, modern bir 4x4 olarak geri döndü
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2020 Land Rover Defender, uzunca bir teaser ve sızıntı sürecinin ardından bugün resmi olarak tanıtıldı. Offroad efsanesi yeni platformu ve gelişmiş teknolojileri ile modern bir 4x4 olarak geri döndü.

2020 Land Rover Defender, şirketin yeni D7x mimarisi üzerine kurulu. 2020’nin ilk aylarında Defender 110 konfigürasyonuyla satışa sunulacak araçta 5+2 koltuk seçeneği ve dört farklı aksesuar paketi bulunacak: Explorer, Adventure, Country ve Urban. 2020 yılının ilerleyen aylarında kısa aks mesafesine sahip Defender 90 ve ticari versiyonlar da satışa sunulmuş olacak.

Şirketin şimdiye kadarki en güçlü ve en yetenekli Land Rover olarak lanse ettiği 2020 Land Rover Defender, o eski Defender’ların kutumsu gövde yapısıyla yeni Range Rover modellerindeki modern dokunuşları bir araya getirmiş. Düz bir kaput, dikdörtgen benzeri köşeli far yapısı ve küçük yatay ızgara ön tarafta dikkat çeken detaylar. Yana doğru açılan bagaj kapağı, bu kapıya entegre stepne ve Alpine camlar da 2020 Land Rover Defender’ın özelikleri arasında.

2020 Land Rover Defender, modern bir 4x4 olarak geri döndü
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2020 Land Rover Defender, geniş dodiklere sahip çamurlukları, kaslı omuz çizgisi ve yerden yüksekliği ile oldukça heybetli görünüyor. Ayrıca ön ve arkadaki çıkıntıların minimum düzeyde tutulması sayesinde mükemmel yaklaşma ve uzaklaşma açılarına sahip olacağı düşünülüyor. 2020 Land Rover Defender 18-22 inç arasında değişen 12 farklı jant tasarımı ve üç yeni metalik renk seçeneğine sahip zengin bir renk paletiyle müşterilerin beğenisine sunulacak.

D7x platformunun tamamı hafif alüminyumdan oluşan monokok yapısı sayesinde klasik ‘body on frame’ yapılara kıyasla üç kat daha sert bir araç olmuş 2020 Land Rover Defender. Bu da bağımsız süspansiyona, iki kademeli transfer kutusuna ve sürekli dört çeker sisteme güzel bir temel oluşturmuş. Ayrıca yeni Defender’a 291 mm yerden yükseklik, 38 derece yaklaşma, 28 derece karın ve 40 derece uzaklaşma açısı sağlamış. Aracın maksimum sudan geçme derinliği 900mm iken, çekme kapasitesi de 3,720 kg olarak açıklandı.

2020 Land Rover Defender, modern bir 4x4 olarak geri döndü
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2020 Land Rover Defender ABD’de yalnızca iki motor seçeneğiyle satılacak: P300 isimli dört silindirli turbo benzinli ve hafif hibrit desteğine sahip P400 isimli altı silindirli. 300 beygir güç üreten 2.0 litre dört silindirli P300 motor, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlamasını sağlayacak. 48 volt elektrik sistemi destekli 3.0 litre altı silindirli ünite ise 400 beygir güç ve 550 Nm tork üretecek. Her iki motor da ZF imzalı 8 ileri otomatik şanzıman ve iki kademeli transfer kutusu ile tercih edilebilecek.

Ayrıca Bkz. "Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli ID.3 resmi olarak tanıtıldı"

2020 Land Rover Defender’ın Avrupa’da satılacak versiyonlarında iki dizel seçeneği de bulunacak. D200 ve D240 isimli 2.0 litre motorlardan ilki 200 beygir güç üretirken ikincisi de 240 beygir güç üretecek.

2020 Land Rover Defender’da adaptif hız sabitleyici, arka çarpışma önleme sistemi, acil durum freni, şerit takip asistanı, trafik işareti algılama, sürücü dikkat uyarısı gibi pek çok sürücü asistan sistemine yer verilmiş. İlk etapta satışa çıkacak Defender 110’un başlangıç fiyatı ABD’de 49 bin 900 dolar olarak belirlenmiş.



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Darknesia 3 sa. en beğenilen
Yine alamayacağımız bir araç daha sayın seyirciler.
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HeavenForce77 2 sa.
49.900 dolar bunu okuyun iyi bir sövün başka bişide okuyup yorulmayın
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Red Wheelbarrow 53 dk.
Türkiyede 700.000 TL den başlayacak araçtır.
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talhadogdu 1 sa.
Eski kafalı mıyım bilemiyorum ama otomatik şanzımanlı arazi araçları, dayanıklılığın çok önemli olduğu arazi camiası için bana çok saçma geliyor. Dayanıklılık testleri illa ki yapılmıştır ama Defender gibi bir efsane için biraz daha mekanik bir versiyonun da sunulmasını beklerdim.
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strathmorea 1 sa.
Araba mükemmel ya.
youtube.com/...
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khytr89 1 sa.
tasarımsal olarak çok büyük hata yapmışlar, mercedes g klasse neyse land rover defender da oydu, aslına sadık bir güncelleme yapmalarını beklerdim. tamamen hayal kırıklığı ve bir efsanenin sonu olmuş.
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ramis78 1 sa.
testlerini merak ediyorum
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wehrmacht 2 sa.
Sırf üretim sürecinde robot kullanmak için tasarımı bukadar degistirmeselerdi keşke. Discovery harcamalarında belliydi bu şimdi commander ile mi rekabet edecek
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falken34 1 sa. wehrmacht
land roverin nato anlaşması geçen sene bitti hocam.
1978den bu yana defender ve mercedes g serısı nato ve askerı amaçla kullanılmak için anlaşma yapıldı.
40 yıllık süre zarfında şase ve mekanik değiştirilmeyeceği taahüt edilmişti.
sözleşme biter bitmez land rover hemen değiştirdi ama mercedes g aynı kasa üretime devam etme kararı aldı.
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DH Misafiri 2 sa.
Land Rover Defender benzemiyor araç bütün büyüsünü kaybetti. bu bildiğiniz range rover benziyor.
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HeavenForce77 2 sa.
49.900 dolar bunu okuyun iyi bir sövün başka bişide okuyup yorulmayın
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haberelectro 3 sa.
Eskisini aratır dayanıklılıkta
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Darknesia 3 sa. en beğenilen
Yine alamayacağımız bir araç daha sayın seyirciler.
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