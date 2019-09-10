2020 Land Rover Defender, modern bir 4x4 olarak geri döndü

Tam Boyutta Gör

2020 Land Rover Defender, uzunca bir teaser ve sızıntı sürecinin ardından bugün resmi olarak tanıtıldı. Offroad efsanesi yeni platformu ve gelişmiş teknolojileri ile modern bir 4x4 olarak geri döndü.

2020 Land Rover Defender, şirketin yeni D7x mimarisi üzerine kurulu. 2020’nin ilk aylarında Defender 110 konfigürasyonuyla satışa sunulacak araçta 5+2 koltuk seçeneği ve dört farklı aksesuar paketi bulunacak: Explorer, Adventure, Country ve Urban. 2020 yılının ilerleyen aylarında kısa aks mesafesine sahip Defender 90 ve ticari versiyonlar da satışa sunulmuş olacak.

Şirketin şimdiye kadarki en güçlü ve en yetenekli Land Rover olarak lanse ettiği 2020 Land Rover Defender, o eski Defender’ların kutumsu gövde yapısıyla yeni Range Rover modellerindeki modern dokunuşları bir araya getirmiş. Düz bir kaput, dikdörtgen benzeri köşeli far yapısı ve küçük yatay ızgara ön tarafta dikkat çeken detaylar. Yana doğru açılan bagaj kapağı, bu kapıya entegre stepne ve Alpine camlar da 2020 Land Rover Defender’ın özelikleri arasında.

Tam Boyutta Gör

2020 Land Rover Defender, geniş dodiklere sahip çamurlukları, kaslı omuz çizgisi ve yerden yüksekliği ile oldukça heybetli görünüyor. Ayrıca ön ve arkadaki çıkıntıların minimum düzeyde tutulması sayesinde mükemmel yaklaşma ve uzaklaşma açılarına sahip olacağı düşünülüyor. 2020 Land Rover Defender 18-22 inç arasında değişen 12 farklı jant tasarımı ve üç yeni metalik renk seçeneğine sahip zengin bir renk paletiyle müşterilerin beğenisine sunulacak.

D7x platformunun tamamı hafif alüminyumdan oluşan monokok yapısı sayesinde klasik ‘body on frame’ yapılara kıyasla üç kat daha sert bir araç olmuş 2020 Land Rover Defender. Bu da bağımsız süspansiyona, iki kademeli transfer kutusuna ve sürekli dört çeker sisteme güzel bir temel oluşturmuş. Ayrıca yeni Defender’a 291 mm yerden yükseklik, 38 derece yaklaşma, 28 derece karın ve 40 derece uzaklaşma açısı sağlamış. Aracın maksimum sudan geçme derinliği 900mm iken, çekme kapasitesi de 3,720 kg olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör

2020 Land Rover Defender ABD’de yalnızca iki motor seçeneğiyle satılacak: P300 isimli dört silindirli turbo benzinli ve hafif hibrit desteğine sahip P400 isimli altı silindirli. 300 beygir güç üreten 2.0 litre dört silindirli P300 motor, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlamasını sağlayacak. 48 volt elektrik sistemi destekli 3.0 litre altı silindirli ünite ise 400 beygir güç ve 550 Nm tork üretecek. Her iki motor da ZF imzalı 8 ileri otomatik şanzıman ve iki kademeli transfer kutusu ile tercih edilebilecek.

Ayrıca Bkz. "Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli ID.3 resmi olarak tanıtıldı"

2020 Land Rover Defender’ın Avrupa’da satılacak versiyonlarında iki dizel seçeneği de bulunacak. D200 ve D240 isimli 2.0 litre motorlardan ilki 200 beygir güç üretirken ikincisi de 240 beygir güç üretecek.

2020 Land Rover Defender’da adaptif hız sabitleyici, arka çarpışma önleme sistemi, acil durum freni, şerit takip asistanı, trafik işareti algılama, sürücü dikkat uyarısı gibi pek çok sürücü asistan sistemine yer verilmiş. İlk etapta satışa çıkacak Defender 110’un başlangıç fiyatı ABD’de 49 bin 900 dolar olarak belirlenmiş.