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    Xpeng, sektörün en güçlü AI çipinin olduğu ilk aracının teslimatına başladı

    XPeng'in kendi geliştirdiği Turing yapay zeka sürüş çipine sahip ilk araç olan G7 SUV, tanıtımın ardından dakikalar içinde 10 binden fazla sipariş alırken teslimatlar da başladı.

    Xpeng, kendi çipinin olduğu ilk aracının teslimatına başladı Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisi XPeng, 4 Temmuz'da tanıtımını gerçekleştirdiği G7 SUV modelinin teslimatlarına başladı. Şirketin kendi geliştirdiği Turing yapay zeka sürüş çipini barındıran ilk araç olan G7, pazara hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çekti.

    9 dakikada 10 bin sipariş

    XPeng CEO’su ve başkanı He Xiaopeng, Şanghay’daki bazı müşterilere araçları bizzat teslim etti. Şirketin Weibo üzerinden paylaştığı bilgilere göre, G7'nin sadece tanıtımdan sonraki ilk dokuz dakikada 10 bini aşkın kesin sipariş aldığı açıklandı. Hatta Şanghay’da G7’ye olan ilginin Tesla Model Y’den daha yüksek olduğu ve verilen siparişlerin yüzde 70-80’inin en üst donanım paketi için olduğu belirtiliyor.

    XPeng G7, üç farklı varyantla satışa sunuluyor: 602 Max (27.300 dolar), 702 Max (28.700 dolarB) ve 702 Ultra (31.500 dolar). Bu fiyatlar, Çin pazarında satılan Tesla Model Y’nin 36.800 dolardan başlayan fiyatlarına kıyasla oldukça rekabetçi konumda.

    G7'nin boyutları da dikkat çekici. Araç, 4.892 mm uzunluk, 1.925 mm genişlik ve 1.655 mm yükseklik ölçülerine sahip. 2.890 mm dingil mesafesiyle Tesla Model Y'den daha büyük olan G7, daha geniş ve ferah bir alan sunuyor.

    Xpeng, kendi AI çipiyle elini güçlendiriyor

    Xpeng, kendi çipinin olduğu ilk aracının teslimatına başladı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca G7, XPeng’in kendi geliştirdiği Turing AI sürüş çipini kullanan ilk model. 2.250 TOPS işlem gücüne sahip bu çip, şu ana kadar bir elektrikli araçta kullanılan en yüksek akıllı sürüş işlem kapasitesi olarak öne çıkıyor. 

    XPeng’in amiral gemisi olan Turing AI Akıllı Sürüş Sistemi (NGP), sadece araçlar için değil, robotlar ve uçan otomobiller gibi geleceğin mobilite çözümleri için de geliştirildi. Sistem, araç içi donanım, bulut bilişim altyapısı ve büyük yapay zeka modellerini entegre bir yapıda bir araya getiriyor.

    40 çekirdekli işlemciye sahip Turing çipi, 30 milyar parametreye kadar büyük modelleri destekleyebiliyor. Bu yapının üzerine kurulu olan Canghai Platformu ise XPeng’in otonom sürüş yeteneklerinin sinir ağı gibi işliyor. Tam ölçekli L4 otonom sürüşü destekleyen bu altyapı, 33 kat daha geniş bant ve 12 kat daha hızlı kamera görüntü işleme kapasitesiyle donatılmış durumda. Böylece araç, farklı trafik ve yol senaryolarına daha hızlı adapte olabiliyor. XPeng’in Turing AI sistemi, bulut üzerinden düzenli model güncellemeleriyle sürekli gelişen, çevik ve ileri düzey bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

    Analistler XPeng’in G7 modeli için 2025 yılının ikinci yarısında 55.000 adetlik bir teslimat yapacağını tahmine diyor. Haziran ayında 34.611 araç teslim eden XPeng, yılın ilk yarısında 197.189 araç teslimatıyla 2024'ün toplam rakamlarını şimdiden geride bıraktı. Marka, 2025 yılında teslimatlarını ikiye katlamayı hedefliyor.

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