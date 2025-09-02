BMW, yeni elektrikli scooter konsepti Vision CE'yi tanıttı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BMW Motorrad, IAA Mobility 2025'te sahneye çıkacak yeni Vision CE konseptini duyurdu. Elektrikli scooter olarak tasarlanan model, entegre koltuk yapısı ve koruyucu kafes sistemi sayesinde kask ya da özel kıyafet ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Konseptin ön bölümünde geleneksel scooter çizgileri korunurken, sürücünün etrafını saran kare formundaki barlar dikkat çekiyor. İnce LED farlar, kafes üzerine entegre ek aydınlatmalar ve küçük bir ön cam da tasarımı tamamlıyor. Ayrıca çıkarılabilir Bluetooth hoparlör, şeffaf tavan ya da arka bagaj rafı gibi kişiselleştirme seçenekleri de öngörülüyor.

Tam Boyutta Gör Sürücü, sırt dayanağı, başlık ve emniyet kemeriyle donatılmış özel bir koltukta oturuyor. Başlığın üzerinde yer alan metal ızgara ise ek güvenlik unsuru olarak dikkat çekiyor. Kokpitte büyük dijital ekran, geleneksel gidon, belirgin ayaklıklar ve kapaklı şarj girişi bulunuyor.

BMW, Vision CE’nin tamamen elektrikli olduğunu doğruladı. Konsept, dengede tutma fonksiyonu sayesinde dururken kendi kendini dik konumda sabit tutabiliyor. Marka, bu yaklaşımın kullanıcılara daha özgür, rahat ve kaygısız bir sürüş deneyimi sunmayı amaçladığını belirtiyor.

