    BMW, yeni elektrikli scooter konsepti Vision CE'yi tanıttı

    BMW, IAA Mobility 2025 öncesinde Vision CE konseptini tanıttı. Kafes yapısı ve emniyet sistemleriyle kask ihtiyacını ortadan kaldıran elektrikli scooter, özgür ve rahat bir sürüş vaadiyle geliyor.

    BMW, yeni elektrikli scooter konsepti Vision CE'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    BMW Motorrad, IAA Mobility 2025'te sahneye çıkacak yeni Vision CE konseptini duyurdu. Elektrikli scooter olarak tasarlanan model, entegre koltuk yapısı ve koruyucu kafes sistemi sayesinde kask ya da özel kıyafet ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    Konseptin ön bölümünde geleneksel scooter çizgileri korunurken, sürücünün etrafını saran kare formundaki barlar dikkat çekiyor. İnce LED farlar, kafes üzerine entegre ek aydınlatmalar ve küçük bir ön cam da tasarımı tamamlıyor. Ayrıca çıkarılabilir Bluetooth hoparlör, şeffaf tavan ya da arka bagaj rafı gibi kişiselleştirme seçenekleri de öngörülüyor.

    BMW, yeni elektrikli scooter konsepti Vision CE'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Sürücü, sırt dayanağı, başlık ve emniyet kemeriyle donatılmış özel bir koltukta oturuyor. Başlığın üzerinde yer alan metal ızgara ise ek güvenlik unsuru olarak dikkat çekiyor. Kokpitte büyük dijital ekran, geleneksel gidon, belirgin ayaklıklar ve kapaklı şarj girişi bulunuyor.

    BMW, Vision CE’nin tamamen elektrikli olduğunu doğruladı. Konsept, dengede tutma fonksiyonu sayesinde dururken kendi kendini dik konumda sabit tutabiliyor. Marka, bu yaklaşımın kullanıcılara daha özgür, rahat ve kaygısız bir sürüş deneyimi sunmayı amaçladığını belirtiyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    ugur7seven 3 saat önce

    Test yorumu

    Profil resmi
    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

