BMW, yeni elektrikli scooter konsepti Vision CE'yi tanıttı

Konseptin ön bölümünde geleneksel scooter çizgileri korunurken, sürücünün etrafını saran kare formundaki barlar dikkat çekiyor. İnce LED farlar, kafes üzerine entegre ek aydınlatmalar ve küçük bir ön cam da tasarımı tamamlıyor. Ayrıca çıkarılabilir Bluetooth hoparlör, şeffaf tavan ya da arka bagaj rafı gibi kişiselleştirme seçenekleri de öngörülüyor.
BMW, Vision CE’nin tamamen elektrikli olduğunu doğruladı. Konsept, dengede tutma fonksiyonu sayesinde dururken kendi kendini dik konumda sabit tutabiliyor. Marka, bu yaklaşımın kullanıcılara daha özgür, rahat ve kaygısız bir sürüş deneyimi sunmayı amaçladığını belirtiyor.
