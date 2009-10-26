Booklet 3G'nin yeni modeli 2010'da satışa sunulabilir

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Windows 7'nin satışa sunulduğu 22 Ekim'de kullanıcıyla buluşan Nokia'nın ilk dizüstü bilgisayar çözümü Booklet 3G'nin yeni bir modeli 2010 içersinde kullanıcıya sunulabilir. Tayvan'ın günlük haber gazetesi Economic Daily News'de yayınlanan habere göre Tavyan'da faaliyet gösteren Compal, gelen talepler doğrultusunda Atom tabanlı portatif bir cihaz üzerinde bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. 2010 yılından itibaren üzerinde çalıştığı bu portatif cihaz için sipariş almaya başlayacağı iddia edilen Compal'ı farklı kılan ise Finlandiyalı dev iletişim firması Nokia'nın bölgedeki netbook üretimi üzerine birlikte çalıştığı ortaklarından olması.

Ağustos'da duyrulan Nokia'nın ilk dizüstü çözümü Booklet 3G, 10-inçlik 1280 x 720 çözünürlüğünü destekleyen ekrana sahip. Intel'in Atom işlemcisinin kullanıldığı Booklet 3G, HSPA ve Wi-Fi desteği ile 12 saat kesintisiz çalışma sunan 16 hücreli bataryası ile kullanıcının her yerden internete bağlı kalmasını sağlıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20091026PB203.html