Bosch Serie 6 dikey süpürgeyi denedik

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Bu videoda Bosch Serie 6 dikey süpürgeyi deniyoruz. Tasarımı ve yapısını değerlendiriyor, süpürge deneyimini tozlu alanlarda test ediyor, çekiş gücü ve batarya süresinden bahsediyoruz.
Bu videoda Bosch Serie 6 dikey süpürgeyi deniyoruz. Tasarımı ve yapısını değerlendiriyor, süpürge deneyimini tozlu alanlarda test ediyor, çekiş gücü ve batarya süresinden bahsediyoruz.
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Eşimin kardeşinde xioami mi 1c marka var şunu söyleye bilirim arasında çekiş olarak mi baya bir önde zaten dyson kopyalamışlar başlığıda kıl toplamıyor ama bosch ta çok falza döner başlığa kıl sarıyor yani temizlemek biraz daha zahmetli
Ama şöyle bir durum var mi nin sesi çok rahatsız edici ve yedek parça olarak 1 2 sene sonra sıkıntı yaşamak içten bile değil ayrıca kullanım olarak bosch daha pratik ve hafif mi nereyde 1 kilo daha ağır ve başlıksız kullanımı yok illa bir aparat takmanız gerek.
Ayrıca bu cihazların pilleri 1 2 yıla eskiyecektir ozamn mi nin pilini ya servise vereceksiniz yada teknik biriyseniz kendiniz değiştireceksiniz ki bence almamak için en büyük sebep bu, ayrıca bosch kolay model değiştiren bir marka değil bu cihaz çıkalı 1 sene olmadı en az 5 yıl bu tasarımla satacaktır xioami 3 yılda 3 4 model çıkarttı varın siz hesap edin bosch teknis destek ve yedek parça olarak açık ara önde 5 yıl sonra bu cihaza bir filtre almak için çok aramanıza gerek kalmaz fakat mi ye şuan bile bulmak zor istanbulda değilseniz xioami servisi bile yok başka ilde.
Artısı eksisi ile düşününce normal modda belki biraz güçsüz gibi gözüksede bizim tercihimiz geleceği düşünerel bosch oldu pil işi bunda en büyük etken bazen 4 5 ayda pili bozulan cihazlar oluyor en kötü ihtimal çöpe atıp yenisini takıp yola devam edersiniz mi marka alırsanız aynı sorun olursa allah kolaylık versin