Bosch Serie 6 dikey süpürgeyi denedik

Bu videoda Bosch Serie 6 dikey süpürgeyi deniyoruz. Tasarımı ve yapısını değerlendiriyor, süpürge deneyimini tozlu alanlarda test ediyor, çekiş gücü ve batarya süresinden bahsediyoruz.

Bu videoda Bosch Serie 6 dikey süpürgeyi deniyoruz. Tasarımı ve yapısını değerlendiriyor, süpürge deneyimini tozlu alanlarda test ediyor, çekiş gücü ve batarya süresinden bahsediyoruz.