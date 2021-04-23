Bowers & Wilkins ilk tam kablosuz kulaklarını duyurdu

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Ses dünyasının üst seviye isimlerinden Bowers & Wilkins de tam kablosuz kulaklık trendine adım attı. Bir model genel rekabete katılmayı amaçlarken diğer model ise cebi biraz daha dolgun olanlara hitap ediyor.

Bowers & Wilkins PI7 özellikleri ve fiyatı

Bowers & Wilkins PI7 özelleştirilmiş 9.2mm sürücü ve armatür tweeter’dan oluşan bir dizilime sahip. Dizilim bir güçlendirici ile destekleniyor. Bu sistem 24-bit yüksek kalitede ses sunarken aptX Adaptive sayesinde düşük aktarımlarda dahi kaliteyi koruyabiliyor. 3 mikrofon ile aktif gürültü engelleme yapılıyor.

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Kulaklığın ilginç tarafı ise kutusu. 3.5mm girişi olan kutu aptX Low Latency üzerinden kablosuz olarak kulaklıklara ses gönderebiliyor. Yani kutu bir kablosuz ses iletim adaptörü olarak da kullanılabiliyor.

Kablosuz kulaklık 4 saate kadar kullanım süresi sunarken kablosuz şarjlı kılıf ise ekstra 16 saat daha ekliyor. Bowers & Wilkins PI7 modeli 400 Avro gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketi ile satışa çıkıyor.

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Bowers & Wilkins PI5 özellikleri ve fiyatı

Bowers & Wilkins PI5 ise tek bir 9.2mm sürücü barındırıyor. Yine kutusunda 3.5mm jak girişi mevcut değil. Ayrıca iki mikrofon ile aktif gürültü engelleme yapılıyor. Bowers & Wilkins PI5 için 200 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.gsmarena.com/bowers___wilkins_unveils_its_first_tws_headsets_pi7_and_pi5_with_premium_audio-news-48768.php

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