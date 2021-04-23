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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bowers & Wilkins ilk tam kablosuz kulaklarını duyurdu

    Bowers & Wilkins PI7 modeli kutusunda yer alan 3.5mm giriş ile kablosuz olarak sesi kulaklıklara aktarabilen ilginç bir özelliğe sahip. Bowers & Wilkins PI5 ise rekabet amaçlı geliştirilmiş.
    23 Nisan 2021, 09:00 (2 gün)
    2,5b
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bowers & Wilkins ilk tam kablosuz kulaklarını duyurdu
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    Ses dünyasının üst seviye isimlerinden Bowers & Wilkins de tam kablosuz kulaklık trendine adım attı. Bir model genel rekabete katılmayı amaçlarken diğer model ise cebi biraz daha dolgun olanlara hitap ediyor.

    Bowers & Wilkins PI7 özellikleri ve fiyatı

    Bowers & Wilkins PI7 özelleştirilmiş 9.2mm sürücü ve armatür tweeter’dan oluşan bir dizilime sahip. Dizilim bir güçlendirici ile destekleniyor. Bu sistem 24-bit yüksek kalitede ses sunarken aptX Adaptive sayesinde düşük aktarımlarda dahi kaliteyi koruyabiliyor. 3 mikrofon ile aktif gürültü engelleme yapılıyor.

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    Kulaklığın ilginç tarafı ise kutusu. 3.5mm girişi olan kutu aptX Low Latency üzerinden kablosuz olarak kulaklıklara ses gönderebiliyor. Yani kutu bir kablosuz ses iletim adaptörü olarak da kullanılabiliyor.

    Kablosuz kulaklık 4 saate kadar kullanım süresi sunarken kablosuz şarjlı kılıf ise ekstra 16 saat daha ekliyor. Bowers & Wilkins PI7 modeli 400 Avro gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketi ile satışa çıkıyor.

    Bowers & Wilkins ilk tam kablosuz kulaklarını duyurdu
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    Bowers & Wilkins PI5 özellikleri ve fiyatı

    Bowers & Wilkins PI5 ise tek bir 9.2mm sürücü barındırıyor. Yine kutusunda 3.5mm jak girişi mevcut değil. Ayrıca iki mikrofon ile aktif gürültü engelleme yapılıyor. Bowers & Wilkins PI5 için 200 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.gsmarena.com/bowers___wilkins_unveils_its_first_tws_headsets_pi7_and_pi5_with_premium_audio-news-48768.php
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    clb12 (Muhammet Çelebi) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    o fiyatla isi cok zor
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