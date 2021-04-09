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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Westworld yaratıcılarından gelen Amazon'un yeni bilim kurgu dizisinin kadrosu belli oldu

    Video akış platformları arasında yeni olan ancak elinde güzel projeler bulunduran Amazon'un yeni bilim kurgu dizisi The Peripheral'ın kadrosu belli oldu.
    09 Nisan 2021, 22:30 (4 gün)
    7,2b
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    8
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Westworld yaratıcılarından gelen Amazon'un yeni bilim kurgu dizisinin kadrosu belli oldu
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    HBO'da yayınlanan Westworld ile birlikte oldukça başarılı bir işim çıkartan Jonathan Nolan ve Lisa Joy'un yeni projesi The Peripheral'ın kadrosu belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Netflix; Spider-Man filmleri, Uncharted filmi ve diğer Sony filmlerinin yayın haklarını satın aldı"

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    Geçtiğimiz yıllarda duyurulan ve 2020 yılında başrol oyuncusu belli olan yeni Amazon dizisi The Peripheral'ın kadrosuna yeni isimler katıldı ve bu şekilde tüm kadro belli oldu. Daha öncesinde Jack Reynor ve Chloë Grace Moretz'in başrollerde olacağı biliniyordu. Şimdi katılan oyuncular ve rolleri ise şöyle: T’Nia Miller (Cherise), JJ Feild (Lev), Charlotte Riley (Aelita), Adelind Horan (Billy Ann Baker ) ve Alex Hernandez (Tommy Constantine).

    Tüm oyuncuların fotoğraflarını aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz. Jonathan Nolan ve Lisa Joy, bu yeni projenin yapımcılığını üstlenecek. The Peripheral adlı dizi, William Gibson'ın 2014 yılında yayınladığı bilim kurgu- gerilim türündeki romanından uyarlanacak. Dizi, teknolojinin yavaş yavaş toplumu değiştirmeye başladığı yakın bir gelecekte geçecek.

    Filmin senaristliğini ve yaratıcılığını A Simple Plan filmi ile tanınan Scott B. Smith, yönetmenliğini ise Cube filminin yönetmeni Vincenzo Natali üstlenecek. Yayın tarihi henüz belli değil.



    https://www.gamesradar.com/new-amazon-series-from-westworld-creators-adds-five-new-cast-members/
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    IamRed 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Amazon'dan sabırsızlıkla The Wheel of Time'ı bekliyoruz
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    Tabaal 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Önce şu Westworld ü hakkıyla tamamlasalardı keşke. Hala 4.Sezonu bekliyoruz
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Westworld’ün ilk sezonunu izledikten sonra diğer sezonları izlemeye korktum. Ya adamlar çıtayı düşürdülerse diye.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Calligiato 2 gün ( Mesaj Silindi ) Esxici
    2'de güzel ama 3'te b.ka sarmışlar herşeyi :)
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    C cand. 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Eastworld
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    absamet (sems sems) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    The Expanse var konusu aynı ve güzel dizi.
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    Adoring 4 gün ( Mesaj Silindi )
    westworld'e yoğunlaşmak varken...Ayıp etti tüm westworld izleyicilerine.
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