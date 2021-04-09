Westworld yaratıcılarından gelen Amazon'un yeni bilim kurgu dizisinin kadrosu belli oldu

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HBO'da yayınlanan Westworld ile birlikte oldukça başarılı bir işim çıkartan Jonathan Nolan ve Lisa Joy'un yeni projesi The Peripheral'ın kadrosu belli oldu.

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Geçtiğimiz yıllarda duyurulan ve 2020 yılında başrol oyuncusu belli olan yeni Amazon dizisi The Peripheral'ın kadrosuna yeni isimler katıldı ve bu şekilde tüm kadro belli oldu. Daha öncesinde Jack Reynor ve Chloë Grace Moretz'in başrollerde olacağı biliniyordu. Şimdi katılan oyuncular ve rolleri ise şöyle: T’Nia Miller (Cherise), JJ Feild (Lev), Charlotte Riley (Aelita), Adelind Horan (Billy Ann Baker ) ve Alex Hernandez (Tommy Constantine).

Tüm oyuncuların fotoğraflarını aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz. Jonathan Nolan ve Lisa Joy, bu yeni projenin yapımcılığını üstlenecek. The Peripheral adlı dizi, William Gibson'ın 2014 yılında yayınladığı bilim kurgu- gerilim türündeki romanından uyarlanacak. Dizi, teknolojinin yavaş yavaş toplumu değiştirmeye başladığı yakın bir gelecekte geçecek.

Filmin senaristliğini ve yaratıcılığını A Simple Plan filmi ile tanınan Scott B. Smith, yönetmenliğini ise Cube filminin yönetmeni Vincenzo Natali üstlenecek. Yayın tarihi henüz belli değil.

https://www.gamesradar.com/new-amazon-series-from-westworld-creators-adds-five-new-cast-members/

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