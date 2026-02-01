Giriş
    Google Project Genie çıktı, oyun şirketleri borsada çakıldı

    Google Project Genie etkileşimli dünyalar oluşturma ortamı oyun dünyasına bomba gibi düştü. Gelecekte oyunların daha kolay geliştirilebileceği düşüncesi oyun şirketlerini sarstı.  

    Google Project Genie Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların kendi etkileşimli dünyalarını oluşturarak keşfetmesine ve yeniden kurgulamasına olana tanıyan Google Project Genie ortamı şimdiden tartışmaların odağına yerleşti. 

    Oyun şirketleri sarsılıyor

    Bir oyun motoru olmadığı ve oyun mekaniği sisteminin de bir parçası olmayacağı açıklanan Project Genie buna rağmen oyun dünyasını tedirgin etti. Kullanıcıların kolay bir şekilde oyun ortamları ortaya çıkarması ve sonradan mekanikleri dahil edebilmesi oyun firmalarını etkiledi. 

    İlk duyuruların yapıldığı ve örneklerin paylaşıldığı saatlerde Unity Technologies hisselerinin yüzde 18.80 düştüğü gözlemlendi. Take-Two Interactive stüdyoları yüzde 10, CD Projekt RED yüzde 8, Roblox Corporation ise yüzde 13 düşüş yaşadı. CAPCOM ve Tencent ise Asya borsalarının kapalı olması sayesinde düşüşten etkilenmedi. 

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

