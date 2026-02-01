Google Project Genie çıktı, oyun şirketleri borsada çakıldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların kendi etkileşimli dünyalarını oluşturarak keşfetmesine ve yeniden kurgulamasına olana tanıyan Google Project Genie ortamı şimdiden tartışmaların odağına yerleşti.

Oyun şirketleri sarsılıyor

Bir oyun motoru olmadığı ve oyun mekaniği sisteminin de bir parçası olmayacağı açıklanan Project Genie buna rağmen oyun dünyasını tedirgin etti. Kullanıcıların kolay bir şekilde oyun ortamları ortaya çıkarması ve sonradan mekanikleri dahil edebilmesi oyun firmalarını etkiledi.

Google Project Genie ile kendi dünyalarınızı oluşturmak mümkün 2 gün önce eklendi

İlk duyuruların yapıldığı ve örneklerin paylaşıldığı saatlerde Unity Technologies hisselerinin yüzde 18.80 düştüğü gözlemlendi. Take-Two Interactive stüdyoları yüzde 10, CD Projekt RED yüzde 8, Roblox Corporation ise yüzde 13 düşüş yaşadı. CAPCOM ve Tencent ise Asya borsalarının kapalı olması sayesinde düşüşten etkilenmedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Google Project Genie oyun firmalarının sonunu mu getirecek?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: