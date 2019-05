BPL ile elektrik şebekesinden hızlı İnternet Sağlayıcılık

ABD'de ve İngiltere'de hızlı internet servisleri arasına yeni birisi daha katıldı. Bu sayede artık pazara DSL ve Kablo'nun rekabetine BPL katılmak üzere. ABD hükümeti uzun süren tartışmalar sonunda FCC kurallarına radyo parazit sınırlarına uygun kaldığı durumlarda resmi olarak BPL hizmetinin verilmesini onayladı. Şimdiye kadar çıkmış tek ciddi proje Asoka ürünleri kullanılarak yapılan Internet dağıtımı. Mesela bu ürünleri kullanarak abone alan Current şirketi 3 Mbps hizmetini aylık 50$'dan verebilmekte. Asoka'nın PLC dediği, PlugLAN markasını koyduğu ama aynı zamanda BPL adıylada anılabilen teknolojide Internet geliş gidiş hızları eşit.

Yani 3 Megabit/sn indirme, 3 Megabit/sn yükleme hızına sahip olabiliyorsunuz. Bunun en büyük avantajı karşılıklı video iletişiminin ve ses iletişimin artık eskiye oranla çok daha hızlı olabilmesi. Diğer yandan evlerinde sunucu barındırmak isteyen kişiler içinde harika bir haber. Teknloji ayrıca oldukça düşük erişim süreleri sunmakta ve buda onu ADSL'den farklı kılıp Kablo'ya daha yakın kılıyor. Daha da ilginci evinizin prizine takacağınız her adaptör modem gibi çalışıyor ve hattınızın sınırında çalışmakta. Toplam 4 modem alıp evin çeşitli yerlerine koyabiliyor (ki modem sadece 40$) ve paylaştırabiliyorsunuz. İsterseniz yine aynı elektrik şebekesi ile ev içersinde LAN kurabiliyor 5-6 Mbit/sn hızlarında bilgisayarlar arasında transfer yapabiliyorsunuz. Modemler direkt prize takılmalı ama isterseniz özel yıldırım korumalı ve çoğaltıcı alabiliyorsunuz.

Cinergy yıl sonuna kadar 55 bin aboneye ulaşmayı planlamakta. Firma 1,5 milyon elektrik abonesine hizmet veren bir kuruluş. Gelecek yıl 24 milyon aboneye kapsayacak bir ortaklık ile ağını genişletmeyi planlıyor. Eğer bu gerçekleşirse dünyanın çeşitli yerlerinde belkide bizde BPL hizmeti görülmeye başlanabilir. BPL'in en iyi kullanım alanı ise VOIP ürünleri olacak gibi yüksek gönderme hızı, düşük erişim süresi (50 ms'den az) ve QoS (kalite kontrol) yani eksik paketleri farkedip gönderme gibi özellikler bu iş için biçilmiş kaftan.

Tam Boyutta Gör

En düşük maliyet ise Avrupa'da. BPL sinyalleri transformatörlerde üretildiğinden maliyet bu transformatörlere koyulan yayıncılardan oluşmakta. Amaç her ne kadar bir yayıncıyı cihazı bir üyenin gelirinden karşılamak olsa da gerçekte öyle değil. Hem ABD'de bir transformatöre düşen ev sayısı 4-20 arasında bu durumda işler daha da karışık. Avrupada ise transformatör başına ev sayısı 150 civarında ve oldukça karlı. Ancak radyo sorunları çözülürse Avrupa bu olaya oldukça sıcak bakacak. Ülkemizde Tedaş ne kadar bu olaya eğilir,eğilmez bilinmez. Ama özelleştirme devrinde elektirik şirketlerinin önem kazanacağı düşünülürse yeni bir sağlayacı ile olmayacak ihtimal değil.

İşin güzel tarafı sonuçta üçüncü bir seçeneğin katılıyor olması. Bu sayede dört WAN portlu (Internet bağlantı portu) Router (yönlendirici) sayesinde aynı anda ABD'de vatandaşlarının kullandığı şekilde Kablo, DSL ve BPL'i beraber kullanabilmek mümkün olabiliyor.Edimax 6541/K yada 6524/K Router'ları farklı bağlantıları rahatlıkla farklı hatlarda kullanarak tüm bağlantıları bağdaştırılıp birisinden birisi kesildiğinde kullanım devam edebiliyor ve hızlarıda iki veya daha fazla bağlantı kuran indirme programları ile bağdaştırılabiliyor. Bu sayede ADSL ve Kablo'yu bir arada kullanabiliyor böylece çoklu erişimlerde (birden fazla pc bile veya tek pc bile) örnekteki gibi BPL'yi bile ilave edebiliyorsunuz. Bu birbirinden farklı üç servis ile ayda sadece 120$ ödeyip 8 Mbit download ve 3.3 Mbit upload hızına erişebilen kişiler mevcut.

Diğer yandan esas HomePlug'ın geliştiricisi olan oluşum ise BPL spesifikasyonlarını geliştirmeye devam ediyor fakat bu daha başlangıç seviyesindeki bir proje ve ilerde daha iyi servis vermek için kullanılabilir. Current ve Cinergy firmalarının kullandığı teknoloji Asoka'nın HomePlug 1.0'ın modifiye edilmiş ve PlugLAN adı verilmiş hali ve oldukça verimli ve hali hazırda ticari olarak kullanılmaya başlanmış durumda.Elektirik firmaları içinde data erişimi oldukça önemli olabilmekte ve bu sayede devamlı gelen verilere göre transformatörlere ve dağıtıcılara ayarlar yaparak elektirik dağıtım masraflarını aşağı çekebilmekteler.

İşin en ilginç tarafı ise PlugLAN ile Wi-Fi Sıcak Nokta'larının kombinasyonu ile olabilecek projeler. Eğer BPL gerçekleşirse her elektirik olan noktada Internet olabileceğinden şehrin en iyi noktalarına Wi-Fi noktaları döşemek oldukça kolay olabilecek zira artık aynı notkaya yüksek hızlı Internet çekmek yerine kablosuz erişim noktasını fişe takmanız yeterli. Bu arada belirtmeden geçmek istemediğim bir şeyde ABD başkanı Bush'un, BPL'in gelişmesinde büyük desteği söz konusu. Son not olarak Pacific Gas and Electric firması ile AT&T kendi BPL teknolojisini üretmeye çalışıyor. Bu teknolojide her dağıtım noktasına Fiber Optik kablo götürülerek evlere 60 Mbit/sn hızına kadar servis vermeyi planlıyorlar.

http://www.current.net/