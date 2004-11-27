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BPL ile elektrik şebekesinden hızlı İnternet Sağlayıcılık

14 yıl
6,4b
1
38
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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ABD'de ve İngiltere'de hızlı internet servisleri arasına yeni birisi daha katıldı. Bu sayede artık pazara DSL ve Kablo'nun rekabetine BPL katılmak üzere. ABD hükümeti uzun süren tartışmalar sonunda FCC kurallarına radyo parazit sınırlarına uygun kaldığı durumlarda resmi olarak BPL hizmetinin verilmesini onayladı. Şimdiye kadar çıkmış tek ciddi proje Asoka ürünleri kullanılarak yapılan Internet dağıtımı. Mesela bu ürünleri kullanarak abone alan Current şirketi 3 Mbps hizmetini aylık 50$'dan verebilmekte. Asoka'nın PLC dediği, PlugLAN markasını koyduğu ama aynı zamanda BPL adıylada anılabilen teknolojide Internet geliş gidiş hızları eşit.

Yani 3 Megabit/sn indirme, 3 Megabit/sn yükleme hızına sahip olabiliyorsunuz. Bunun en büyük avantajı karşılıklı video iletişiminin ve ses iletişimin artık eskiye oranla çok daha hızlı olabilmesi. Diğer yandan evlerinde sunucu barındırmak isteyen kişiler içinde harika bir haber. Teknloji ayrıca oldukça düşük erişim süreleri sunmakta ve buda onu ADSL'den farklı kılıp Kablo'ya daha yakın kılıyor. Daha da ilginci evinizin prizine takacağınız her adaptör modem gibi çalışıyor ve hattınızın sınırında çalışmakta. Toplam 4 modem alıp evin çeşitli yerlerine koyabiliyor (ki modem sadece 40$) ve paylaştırabiliyorsunuz. İsterseniz yine aynı elektrik şebekesi ile ev içersinde LAN kurabiliyor 5-6 Mbit/sn hızlarında bilgisayarlar arasında transfer yapabiliyorsunuz. Modemler direkt prize takılmalı ama isterseniz özel yıldırım korumalı ve çoğaltıcı alabiliyorsunuz.

Cinergy yıl sonuna kadar 55 bin aboneye ulaşmayı planlamakta. Firma 1,5 milyon elektrik abonesine hizmet veren bir kuruluş. Gelecek yıl 24 milyon aboneye kapsayacak bir ortaklık ile ağını genişletmeyi planlıyor. Eğer bu gerçekleşirse dünyanın çeşitli yerlerinde belkide bizde BPL hizmeti görülmeye başlanabilir. BPL'in en iyi kullanım alanı ise VOIP ürünleri olacak gibi yüksek gönderme hızı, düşük erişim süresi (50 ms'den az) ve QoS (kalite kontrol) yani eksik paketleri farkedip gönderme gibi özellikler bu iş için biçilmiş kaftan.

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En düşük maliyet ise Avrupa'da. BPL sinyalleri transformatörlerde üretildiğinden maliyet bu transformatörlere koyulan yayıncılardan oluşmakta. Amaç her ne kadar bir yayıncıyı cihazı bir üyenin gelirinden karşılamak olsa da gerçekte öyle değil. Hem ABD'de bir transformatöre düşen ev sayısı 4-20 arasında bu durumda işler daha da karışık. Avrupada ise transformatör başına ev sayısı 150 civarında ve oldukça karlı. Ancak radyo sorunları çözülürse Avrupa bu olaya oldukça sıcak bakacak. Ülkemizde Tedaş ne kadar bu olaya eğilir,eğilmez bilinmez. Ama özelleştirme devrinde elektirik şirketlerinin önem kazanacağı düşünülürse yeni bir sağlayacı ile olmayacak ihtimal değil.

İşin güzel tarafı sonuçta üçüncü bir seçeneğin katılıyor olması. Bu sayede dört WAN portlu (Internet bağlantı portu) Router (yönlendirici) sayesinde aynı anda ABD'de vatandaşlarının kullandığı şekilde Kablo, DSL ve BPL'i beraber kullanabilmek mümkün olabiliyor.Edimax 6541/K yada 6524/K Router'ları farklı bağlantıları rahatlıkla farklı hatlarda kullanarak tüm bağlantıları bağdaştırılıp birisinden birisi kesildiğinde kullanım devam edebiliyor ve hızlarıda iki veya daha fazla bağlantı kuran indirme programları ile bağdaştırılabiliyor. Bu sayede ADSL ve Kablo'yu bir arada kullanabiliyor böylece çoklu erişimlerde (birden fazla pc bile veya tek pc bile) örnekteki gibi BPL'yi bile ilave edebiliyorsunuz. Bu birbirinden farklı üç servis ile ayda sadece 120$ ödeyip 8 Mbit download ve 3.3 Mbit upload hızına erişebilen kişiler mevcut.

Diğer yandan esas HomePlug'ın geliştiricisi olan oluşum ise BPL spesifikasyonlarını geliştirmeye devam ediyor fakat bu daha başlangıç seviyesindeki bir proje ve ilerde daha iyi servis vermek için kullanılabilir. Current ve Cinergy firmalarının kullandığı teknoloji Asoka'nın HomePlug 1.0'ın modifiye edilmiş ve PlugLAN adı verilmiş hali ve oldukça verimli ve hali hazırda ticari olarak kullanılmaya başlanmış durumda.Elektirik firmaları içinde data erişimi oldukça önemli olabilmekte ve bu sayede devamlı gelen verilere göre transformatörlere ve dağıtıcılara ayarlar yaparak elektirik dağıtım masraflarını aşağı çekebilmekteler.

İşin en ilginç tarafı ise PlugLAN ile Wi-Fi Sıcak Nokta'larının kombinasyonu ile olabilecek projeler. Eğer BPL gerçekleşirse her elektirik olan noktada Internet olabileceğinden şehrin en iyi noktalarına Wi-Fi noktaları döşemek oldukça kolay olabilecek zira artık aynı notkaya yüksek hızlı Internet çekmek yerine kablosuz erişim noktasını fişe takmanız yeterli. Bu arada belirtmeden geçmek istemediğim bir şeyde ABD başkanı Bush'un, BPL'in gelişmesinde büyük desteği söz konusu. Son not olarak Pacific Gas and Electric firması ile AT&T kendi BPL teknolojisini üretmeye çalışıyor. Bu teknolojide her dağıtım noktasına Fiber Optik kablo götürülerek evlere 60 Mbit/sn hızına kadar servis vermeyi planlıyorlar.


http://www.current.net/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
6 senede çok şey değişti :) Şu anda 10Mbit simetrik bağlantı BPL kullanıyorum. Pingler biraz düşük olmasına ve bazen stabilliği bozulmasına rağmen çok memnunum. Aynı anda 500k Upload 500k download yapabiliyorum :)
Eve UPS koydum. Elektrikler kesilse bile farketmiyor. İnternet çalışmaya devam ediyor. İnşaallah her kese nasip olur. Ve inşaallah Telekom tekeli kırılıp herkes hakeetiği bağlantıya kavuşur ...
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DH Misafiri 9 yıl
soranlar fazla, dist www.enntel.com
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DH Misafiri 9 yıl
Merhaba, konu 2004 yılında acılmıs ve yaklaşık üzerinden 6 sene geçmiş durumda. Asoka ürünleri türkiye'ye gelmiş, su an birkac internet firması ile görüşüyorlarmıs. 300 metre mesafeye kadar 200Mbps hız basabiliyorlar. Asoka diğer markaların üretici konumunda bir firma oldugu için bu konuda en iyisi, yüzde yüz odagı bu iş. googledan arayanlar satan firmayı blurlar, reklama gerek yok
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar, AG de arada filtre falan olmadıkça bu olay şuan için çok kolay, ama iş binaya girdikten sonra çok zor, ben bu işi şuan kayseri de yapıyorum zaten, bir çok referansım var bitmiş çalışan.ama AG de hiç vermedim çünkü bir mantığı kalmayacak, önemli olan bina trafosundan sonra vermek, elektrikçiler bilir, gidişat tek yönedir her zaman, bu şekilde şehir şebekesinde dolaşır ama binaya girmez, bina şebekesine verirsen hattı, o zaman çalışır.
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cengaverbee 9 yıl
Valla sizi bilmemde ben metronetten BPL denen bu hizmeti alıyorum yaklaşık 2 aydır... bu söylediklerinizle hiç alakası yok 2 mbps 26 lira ödüyorum gayette memnunum herkez herşeyi çok biliyor ama hiç kimsenin bir şey bildiği yok isterse interneti su şebekesi üzerinden versin hatta ilgilenen arkadaşlara tavsiyemdir şu anda sadece sitelerde hizmet veriyorlar bizler biraz bekledik ama değdi doğrusu sabreden derviş hesabı.metronet isimli firma hakkında bilgi edinin derim:)
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darker 14 yıl
türkiyede olmadıktan sonra okudukça daha sinir oluyorum böle şeylere. bide tt çıkmış uzun bi adsl reklamı vermeş tvlere ,değişim gelecek vs saçma sloganlarla sanki adsl yeni bişeymiş te...
millet nere biz nere.


Türk Telekom
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LathspeLL 14 yıl
3 Mbit DL, 3 Mbit UL = 50$
göçücem bu ülkeden.
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mMylo 14 yıl

Orjinalden alıntı: darkcastle

bide tt çıkmış uzun bi adsl reklamı vermeş tvlere ,değişim gelecek vs saçma sloganlarla sanki adsl yeni bişeymiş te...



Türk Telekom


o reklamda en sinir olduğum söz ..

"...altyapı hazır..." diyor ..

nerde hazır .. yurtdışı çıkışları göçük, pingler 1500 lerde
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