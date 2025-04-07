Türkiye, yerli GPS sistemi için uygulama geliştirecek

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Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" kapsamında, Türkiye’nin kendi uydularına dayalı bir Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi kuracağı açıklandı. Bu sistemin küresel GPS sistemlerine alternatif oluşturması hedefleniyor. Konumlandırma sistemi özelinde Fergani Uzay’ın çalışmalarının bulunduğu biliniyor.

Konum verisi artık yerli uydulardan gelecek

Geliştirilecek sistem, askeri operasyonlardan sivil haberleşme altyapılarına, akıllı ulaşım sistemlerinden tarımsal uygulamalara kadar birçok kritik alanda yüksek hassasiyetli konum, zaman ve navigasyon verisi sağlayacak.

Strateji kapsamında ilk olarak ön fizibilite çalışmaları başlatılırken, atomik saat teknolojisinin geliştirilmesi de projeye entegre edildi. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’nün ortak geliştirdiği rubidyum atomik saat prototipinin uzay kalifikasyon testleri sürüyor. Bu saatler, gelecekteki yerli uydularda zamanlama doğruluğu için kritik bir rol üstlenecek. Projeye dair bir diğer önemli gelişme ise küp uydu çalışmalarında yaşandı. Tasarımı tamamlanan küp uydunun alt sistemleri üretim ve tedarik aşamasına geldi.

Harita ve navigasyon uygulaması yolda

Uzaydaki teknolojik hamleye paralel olarak, karada da dijital bağımsızlığı artıracak projeler gündemde. Türkiye, yerli bir harita ve navigasyon uygulaması geliştirerek hem kullanıcı verilerinin yurt içinde kalmasını hem de ulaşım, şehir planlaması ve kültürel ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilen bir dijital altyapı kurmayı hedefliyor. Söz konusu uygulamanın, yalnızca yerli kullanıcılar için değil, uluslararası pazarda da karşılık bulması ve Türkiye'nin dijital ihracat potansiyeline katkı sağlaması bekleniyor.

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Bu çalışmalar yürütülürken aynı zamanda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay’ın da “Uluğ Bey” adında kendi GPS sistemini kuracağını belirtelim. Firma, 5 yıl içinde 100 uyduyu yörüngeye konuşlandırmayı hedefliyor.

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