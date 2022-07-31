Endonezya hükümeti, ülkenin yasalarına uymadıkları gerekçesiyle Steam, Epic Games ve PayPal gibi bir dizi çevrimiçi hizmete erişimi engelledi. Endonezya, kurallara uymaları için 27 Temmuz’a kadar şirketlere süre vermişti. O tarihe kadar gereklilikleri yerine getirmeyen şirketlere ülke genelinde yasaklandı.



İlk olarak 2020’de uygulamaya konan MR5 adlı kapsamlı bir yasanın parçası olan uyulması zorunlu gereklilikler, Endonezya hükümetine kullanıcı verilerine erişme imkanı tanıyor. İlgili yasaya göre, firmaların ülke veri tabanına kaydolmaları ve “kamu düzenini bozan” içerikleri kaldırmaları gerekiyor. Kaldırılması istenen içeriğin ise 4 saat içinde silinmesi gerekiyor.



Steam, Epic Games ve dahası ülkede artık yasak

Halihazırda ülke genelinde, PayPal, Origin, Stea Epic Games ve Yahoo yasaklanmış durumda. Uygulanan yasak ile Endonezya’da ki kullanıcılar ödeme işlemlerinde ve belirli bazı oyunları oynamada zorluklar yaşıyor. Zira PayPal’ın yasaklanması serbest çalışanların ödeme alma ya da ödeme yapmasını engelliyor. Öte yandan Valve, Origin, Epic Games’in yasaklanmasıyla CS:GO, Dota 2 ve Fortnite gibi oyunlar artık ülkede oynanamıyor.



Meta ve Google gibi büyük şirketler lisans için kaydoldu

Bu arada geçtiğimiz hafta, Apple, Meta, Microsoft, Google, Amazon, TikTok, Twitter, Netflix ve Spotify, çokça tepki çeken bu yasa için gerekli olan lisans başvurusunda bulundu. Bu servisler ülkede kullanılabilir durumda. Yasaya uymayan hizmetlerin ülkedeki gelelecekleri ise şimdilik belirsiz.

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Steam, Epic Games ve PayPal, Endonezya'da yasaklandı