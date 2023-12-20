Huawei'den cesaret timsali tasarımla hızma gibi kulaklık! Peki ama iyi mi?

Huawei'nin geçtiğimiz hafta Dubai'de duyurduğu FreeClip kulaklığı tasarımıyla herkesin dilinde dolaşırken, Cem Sünbül hızma şeklindeki kulaklık hakkındaki ilk izlenimlerini bu videoda anlattı.

Huawei'nin geçtiğimiz hafta Dubai'de duyurduğu FreeClip kulaklığı tasarımıyla herkesin dilinde dolaşırken, Cem Sünbül hızma şeklindeki kulaklığı ele geçirip ilk izlenimlerini bu videoda anlattı. Cesur ve yenilikçi bir tasarımla karşımıza çıkan ürünün gerek tasarımı gerekse performansı merak ediliyor. Özellikle mevcut kulaklık tasarımlarında beklediğini bulamayan ve çeşitli şekillerde bundan rahatsızlık duyan kullanıcılar için Huawei FreeClip dikkate değer bir ürün. Daha önce farklı ürünlerde tasarımsal anlamdaki cesaretini ortaya koyan Huawei'nin bu kulaklıkta iyi bir başarı yakalaması birkaç açıdan mümkün görünüyor.

Huawei FreeClip, hareket halindeyken konforlu bir dinleme deneyimi sağlayan C-köprüsü tasarıma sahip. Cihaz, 10.000'den fazla küresel insan kulağı verisi, mikron düzeyinde ergonomik işçilik ve 25.000'den fazla güvenilirlik testi eşliğinde tasarlanmış. C-köprüsü tasarımı, kulaklıklar için hem klips hem de konektör işlevi görerek, kullanım konforunu ve performansı artırıyor. Ses kalitesi olarak iyi bir noktada olan ve açık kanal yapısıyla mümkün olan iyi bir seviyeye çıkan kulaklıkla konforlu bir kullanıma erişilebilir. Daha derin bas seviyeleri ile daha güçlü bir müzik deneyimi arayanlar için FreeBuds serisi önerilebilir.

FreeClip, şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 36 saate kadar dinlemeyi destekliyor ve kullanıcının sağ-sol kulak tanımlamasını otomatik yaparken, Yapay zeka destekli ‘Crystal-Clear’ aramaları ve çift cihaz bağlantısına da imkan veriyor. Bu özellikleri ve tasarımıyla şık bir aksesuar olarak da konumlanan ürün, sık seyahat edenler ve fitness meraklıları için ideal bir seçenek. Biz bu videoyu çekerken 4.999 TL fiyat etiketiyle ön satışta olan ve 500 TL civarında bir indirim ve kayıp kulaklık garantisiyle sunulan ürüne aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. https://consumer.huawei.com/tr/headphones/freeclip/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.