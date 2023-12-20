Huawei'nin Dubai çıkarmasında yenilikçi ofis ve ses ürünleri!

Huawei, Dubai'de düzenlediği 'Güzelliğin Yaradılışı' temalı bir özel etkinlikte ‘Fashion Forward’ konsepti çerçevesinde sunduğu giyilebilir ürün serisinin yeni modellerini ve ofis ürünlerini tanıttı.

Huawei, ‘Fashion Forward’ konsepti çerçevesinde sunduğu giyilebilir ürün serisinin yeni modellerini, geçtiğimiz günlerde Dubai'de gerçekleştirdiği 'Güzelliğin Yaradılışı' temalı bir etkinlikte tanıttı. İş yaşamında yaratıcılığı artıran yeni akıllı ofis ürünleri ve açık tasarımıyla ilgi çeken Huawei FreeClip kulaklık, bu lansmanın imza ürünü olarak öne çıktı.

Huawei FreeClip, MatePad Air PaperMatte Edition ve MateBook D16 da etkinlik kapsamında tanıtılan ürünler arasındaydı ancak hiç şüphesiz en çok konuşulan ürün FreeClip oldu. Kesinlikle cesur ve yenilikçi bir tasarımla karşımıza çıkan ürünün gerek tasarımı gerekse performansı beğeni topladı. Daha önce farklı ürünlerde tasarımsal anlamdaki cesaretini ortaya koyan Huawei'nin bu kulaklıkta iyi bir başarı yakalaması birkaç açıdan dolayı mümkün görünüyor. Huawei FreeClip, hareket halindeyken konforlu bir dinleme deneyimi sağlayan C-köprüsü tasarıma sahip. Cihaz, 10.000'den fazla küresel insan kulağı verisi, mikron düzeyinde ergonomik işçilik ve 25.000'den fazla güvenilirlik testi eşliğinde tasarlanmış. C-köprüsü tasarımı, kulaklıklar için hem klips hem de konektör işlevi görerek, kullanım konforunu ve performansı artırıyor.

FreeClip, şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 36 saate kadar dinlemeyi destekliyor ve kullanıcının sağ-sol kulak tanımlamasını otomatik yaparken, Yapay zeka destekli ‘Crystal-Clear’ aramaları ve çift cihaz bağlantısına da imkan veriyor. Bu özellikleri ve tasarımıyla şık bir aksesuar olarak da konumlanan ürün, sık seyahat edenler ve fitness meraklıları için ideal bir seçenek. Şu an için ön satışta ve 500 TL civarında bir indirim ve kayıp kulaklık garantisiyle sunulan ürüne aşağıdaki bağlantı üzerinden 4.999TL fiyat etiketiyle ulaşabilirisiniz.

https://consumer.huawei.com/tr/headphones/freeclip/

Huawei'nin Dubai'de gerçekleştirdiği özel lansmanda, iş yaşamında yaratıcılığı artırmak üzere tasarlanan ve farklı ofis görevlerini yüksek performansla gerçekleştiren Huawei MatePad Pro 13.2’’ ürününü de pazara sundu. 5,5 mm kalınlığında ve 580 gram ağırlığındaki tablet, geniş bir esnek OLED esnek ekrana sahip. 3,4 mm'lik çerçeveleriyle %94’lük ekran-gövde oranına sahip olan ürün aynı zamanda, şimdiye kadar üretilmiş en ince, en dar çerçeveli ve en yüksek ekran-gövde oranına sahip tablet olma özelliğine sahip. Ek olarak, MatePad'in Renk Yakalama özelliği, kullanıcıların başka bir uygulamadan bir renk seçmesini ve doğrudan kullanmasını sağlıyor. X-True Display ve Huawei Sound teknolojileriyle desteklenen tablette, üst düzey görsel ve işitsel deneyim ön plana çıkıyor.

HUAWEI’in MatePad Air PaperMatte Edition tableti, 2800 x 1840 çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip. Ürün, PaperMatte Ekranı ile kağıt üzerine kalemle yazma deneyimi ve kağıt benzeri bir okuma deneyimi sunuyor.

HUAWEI MatePad 11.5-inch PaperMatte Edition - HUAWEI Türkiye

Etkinlikte öne çıkan bir diğer ürün ise Huawei'nin 3.nesil M-Pencil kalemi ve Akıllı Manyetik Klavyesi oldu. M-Pencil sunduğu özellikleriyle deneyimi ve yaratıcı çalışmaları destekliyor. Yeni nesil M-Pencil, NearLink teknolojisi ile tablete hızla bağlanıyor ve 10.000'in üzerinde basınç algılama seviyesini destekleyerek, yüksek bir dokunuş duyarlılığı sağlıyor. Etkinlikte sahne alan sanatçılar ürünü kullanarak oluşturdukları eserleri ve onlara sağladığı kolaylığı dile getirdi ve seyircilere aktardı. NearLink'in düşük gecikme süresi, güçlü parazit önleme, doğru konumlandırma, yüksek verim, eşzamanlılık ve güvenilirlik özellikleri, M-Pencil'ın performansına katkıda bulunuyor. Yeni Huawei Akıllı Manyetik Klavye ise gerektiğinde çıkarılabiliyor ve içerdiği tam alanlı dokunmatik yüzeyle, tabletin bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılmasını sağlıyor. Huawei, 5 Ocak 2024'te başlayacak GoPaint Worldwide Creating Activity etkinliğini de yine lansmanda dediğimiz gibi sanatçılar eşliğinde duyurdu. Bu etkinlik, yaratıcı dijital içerik üreticilerine çalışmalarını sergilemeleri için küresel bir platform sağlayarak, toplumun her kesimini yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları için teşvik ediyor.

HUAWEI MateBook D16, 16 inç Eye Comfort ve FullView Ekranı ile geniş bir ekran alanı sunarken, ana akım 15,6 inç dizüstü bilgisayarla aynı ağırlığa sahip. Cihazın 13. Nesil Intel Core H serisi işlemcisi, yüksek performans gerektiren çoklu görevlerin üstesinden kolaylıkla gelebiliyor.

https://consumer.huawei.com/tr/laptops/matebook-d-16-2024/

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