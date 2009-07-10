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Buffalo 24x hızında kayıt yapabilen harici formdaki yeni DVD yazıcısını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo 24x hızında kayıt yapabilen harici formdaki yeni DVD yazıcısını duyurdu
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Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, 24x hızında kayıt yapabilen yeni DVD yazıcısını duyurdu. Firmanın DVSM-X24U2V kod adını taşıyan harici formdaki yeni sürücüsü 160 x 50 x 220 mm boyutlarında ve 1.2 Kg ağırlığında. USB 2.0 ara birimini destekleyen sürücü ayrıca tercihe göre yatay veya dikey konumda kullanılabilen yeni sürücü, DVD-R/+R SL medyalara 24x, DVD-R/+R DL ve DVD+RW medyalara 8x, DVD-RAM'lere 12x, DVD-RW'lere 6x, CD-R medyalara 48x ve CD-RW'lere 32x hızında kayıt yapabiliyor.

24x kayıt yapabilen harici formdaki yeni sürücü Japonya'da 91$ seviyesinden satışa sunuluyor.

Buffalo 24x hızında kayıt yapabilen harici formdaki yeni DVD yazıcısını duyurdu
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hacı.basat 10 yıl
22x çektiğim DVD Valja'ymış, Philips değil, şu an bu 2 markayı kullandığımdan karıştırmışım, Valja'nın da üstünde 16x yazıyor ama 22 çekiyor. Çektiğim DVD ler gayet güzel çalışıyor, herhangi bir problem çıkmadı şu ana kadar.
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hacı.basat 10 yıl
Philips DVD lerde 16x yazıyor üstünde, benim yazıcı 22x çekiyor.
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bodyman700 10 yıl
o ne ya sadece kutu yapıp bide bunu 91 dolara satıyolar bu kutuyu ayrı satsınlar biz alıp dışardan bağlayalım. ayrıca bendede bir nec/optiarc ad5200s var bi türlü vista ve win7 de ne dvd okutabildim nede yazabildim anakartım biostar tf560-a2+ yardım edebilecek biri varsa iyi olur.
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Regor 10 yıl
Optiarc :)
Sony-NEC
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CMteria 10 yıl
içindeki cihaz nec değilse neyim hee
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selcuksert38 10 yıl
bende lg nın 18x lık harıcı dvd wrıterı var 2 senedır. 150 tl ye almıstım boyutları neredeyse aynı.bu tıp urunler gayet yararlı oluyo.tasınabılır oldugu ıcın...
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alcon11 10 yıl
ben henüz 18 lik medya bile görmedim.
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Master_Evil 10 yıl

Orjinalden alıntı: alcon11

ben henüz 18 lik medya bile görmedim.

bende
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