Buffalo 24x hızında kayıt yapabilen harici formdaki yeni DVD yazıcısını duyurdu

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Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, 24x hızında kayıt yapabilen yeni DVD yazıcısını duyurdu. Firmanın DVSM-X24U2V kod adını taşıyan harici formdaki yeni sürücüsü 160 x 50 x 220 mm boyutlarında ve 1.2 Kg ağırlığında. USB 2.0 ara birimini destekleyen sürücü ayrıca tercihe göre yatay veya dikey konumda kullanılabilen yeni sürücü, DVD-R/+R SL medyalara 24x, DVD-R/+R DL ve DVD+RW medyalara 8x, DVD-RAM'lere 12x, DVD-RW'lere 6x, CD-R medyalara 48x ve CD-RW'lere 32x hızında kayıt yapabiliyor.

24x kayıt yapabilen harici formdaki yeni sürücü Japonya'da 91$ seviyesinden satışa sunuluyor.

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