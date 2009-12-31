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Buffalo dört yeni SSD sürücüsünü pazara sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo dört yeni SSD sürücüsünü pazara sunuyor
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Geleceğin depolama standardı olarak önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde mekanik disklerin yerini alması öngörülen SSD yani NAND flash tabanlı depolama sürücüleri için rekabet artıyor. Fiyat ve kapasite açısından henüz son kullanıcılar arasında yaygınlaşacak seviyeye gelemeyen SSD sürücüler için üretici firmalar model gamlarına yeni modeller ekleyerek farklı segmentler için en rekabetçi çözümleri sunmak istiyorlar. İşte o üreticilerden birisi de Japonya merkezli Buffalo. Ağırlıklı olarak depolama çözümleri üzerine çalışan firma SHD-NSUH kod adlı yeni SSD ailesini duyurdu.

2.5-inç boyutundaki sürücülerden oluşan seri kapsamında 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunuluyor. SATA-II uyumlu olan ve 64MB ön bellekle gelen yeni sürücüler aynı zamanda TRIM desteği sunuyor ve USB bağlantısına da olanak tanıyorlar. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan yeni SSD'lerde transfer hızları ise 186.6MB/sn'ye kadar çıkabiliyor. 64GB ve 128GB kapasiteli modelleri Japonya'da satışa sunulan yeni SSD ailesinin 32GB kapasiteli temsilcisi Ocak, 256GB'lık olanı ise Mayıs ayında gelecek.

Buffalo'nun SHD-NSUH kod adlı yeni SSD ailesi için fiyatlar ise sırasıyla 253$, 369$, 637 ve 1161$ olarak belirlenmiş.


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toonjai 9 yıl
diğer marka ssd ler ile karşılaştırıldığında aşırı pahalı kalıyor ! üstelik üstelik çokta hızlı değiller 186 mb/sn kadar çıkabiliyorlar ? yani max bu kadar ! 120-130 mb/sn ortalamayla çalışır demek istememişler ... peahhh.
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sahafiec 9 yıl
aslında üreticiler hız açısından hdd'lere ciddi bir alternatif olabilmek için daha birinci nesil SSD'lerin fiyatı düşmeden ikinci nesil daha da hızlı SSD'ler üretmeye başladılar.
bu durumda onlara da yeni ve daha iyi oldukları için yüksek fiyat istiyorlar.
dolayısıyla fiyatlar bir türlü oturamadı ve şu an bir ikili raid aynı fiyata performans olarak SSD'yi ezip geçiyor...
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Momo-Oz 9 yıl
en az 250gb yada 160gb flan satmaları lazımki adam gibi bi işe yarasın..
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sahafiec 9 yıl
fiyatlar çok yüksek yahu...
fakat bu firma hafife alınacak bir firma değil.
USB belleklerde bir çok testlerde bellekleri açık ara birinci olmuştu bu sene...
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berdush42 9 yıl
sürsün piyasa aferim ona. bol bol model olsun. rekabet olsun.
ucuzlasın ki bizde faydalanalım ssd nimetinden
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