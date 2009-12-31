Buffalo dört yeni SSD sürücüsünü pazara sunuyor

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Geleceğin depolama standardı olarak önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde mekanik disklerin yerini alması öngörülen SSD yani NAND flash tabanlı depolama sürücüleri için rekabet artıyor. Fiyat ve kapasite açısından henüz son kullanıcılar arasında yaygınlaşacak seviyeye gelemeyen SSD sürücüler için üretici firmalar model gamlarına yeni modeller ekleyerek farklı segmentler için en rekabetçi çözümleri sunmak istiyorlar. İşte o üreticilerden birisi de Japonya merkezli Buffalo. Ağırlıklı olarak depolama çözümleri üzerine çalışan firma SHD-NSUH kod adlı yeni SSD ailesini duyurdu.

2.5-inç boyutundaki sürücülerden oluşan seri kapsamında 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunuluyor. SATA-II uyumlu olan ve 64MB ön bellekle gelen yeni sürücüler aynı zamanda TRIM desteği sunuyor ve USB bağlantısına da olanak tanıyorlar. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan yeni SSD'lerde transfer hızları ise 186.6MB/sn'ye kadar çıkabiliyor. 64GB ve 128GB kapasiteli modelleri Japonya'da satışa sunulan yeni SSD ailesinin 32GB kapasiteli temsilcisi Ocak, 256GB'lık olanı ise Mayıs ayında gelecek.

Buffalo'nun SHD-NSUH kod adlı yeni SSD ailesi için fiyatlar ise sırasıyla 253$, 369$, 637 ve 1161$ olarak belirlenmiş.