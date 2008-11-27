Buffalo, Intel tarafından hazırlanan yeni katı hâl diskini duyurdu

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Intel ile işbirliğine giden Japonya merkezli Buffalo firması 80GB'lık yeni katı hâl diskini (SSD) duyurdu. Firmanın 2.5" boyutundaki SHD-NSMR80G kod adlı yeni modeli kullanıcılarına 80GB'lık depolama alanı sunuyor. SATA-II arabirimini kullanan ve 253MB/sn'lik okuma hızına sahip olan yeni diskte multi-level cell (MLC) tipi NAND Flash bellek yongası tercih edilmiş.

100 × 70 × 10mm bıyutlarında ve 88 gram ağırlığında olan Intel yapımı SSD'nin Acronis tarafından hazırlanan Acronis: MigrateEasy, TrueImage LE, DiskDirector LE ve DriveCleaner yazılımlarıyla birlikte kullanıma sunulan depolama çözümünün yurt dışı satış fiyatı 1090$ olarak belirlenmiş.