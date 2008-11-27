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Buffalo, Intel tarafından hazırlanan yeni katı hâl diskini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo, Intel tarafından hazırlanan yeni katı hâl diskini duyurdu
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Intel ile işbirliğine giden Japonya merkezli Buffalo firması 80GB'lık yeni katı hâl diskini (SSD) duyurdu. Firmanın 2.5" boyutundaki SHD-NSMR80G kod adlı yeni modeli kullanıcılarına 80GB'lık depolama alanı sunuyor. SATA-II arabirimini kullanan ve 253MB/sn'lik okuma hızına sahip olan yeni diskte multi-level cell (MLC) tipi NAND Flash bellek yongası tercih edilmiş.

100 × 70 × 10mm bıyutlarında ve 88 gram ağırlığında olan Intel yapımı SSD'nin Acronis tarafından hazırlanan Acronis: MigrateEasy, TrueImage LE, DiskDirector LE ve DriveCleaner yazılımlarıyla birlikte kullanıma sunulan depolama çözümünün yurt dışı satış fiyatı 1090$ olarak belirlenmiş.


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ET 7 11 yıl
bu yeni kati diskleri ureten firmalar kimsenin donunun olmasini istemiyo gakliba
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Kumandan 11 yıl
buffalo zaten bir çeşit öküz oluyor, dolayısı ile ismine yakışır bir fiyat :D
ben almam, alanada engel olmam.
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CnkYgT 11 yıl
4 tane 1tb al raid yap bundan daha iyisi olur %70de ekonomik olur adamlar hala uçuk
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demircibu 11 yıl

Orjinalden alıntı: Kumandan

buffalo zaten bir çeşit öküz oluyor, dolayısı ile ismine yakışır bir fiyat :D

ben almam, alanada engel olmam.


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elektro67 11 yıl
bu hdd ler nezaman yaygınlaşacak acaba artık uygun fiyata düşsede kullansak
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justbejust 11 yıl
samsung falan biri fiyat rekabeti yapsın, buffalo öküz gibi fiyat koymuş.
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XivA 11 yıl
sonundaki sıfırı atın hemen al diyelim :)
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m5 11 yıl
yuhhh
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max975 11 yıl
şık ama ne o fiyat[>:]
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Like a Sir 11 yıl
1090$ ????
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