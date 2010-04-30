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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Buffalo'dan netbook'lar için 8x hızında kayıt yapan harici DVD yazıcı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,6b
1
Optik Sürücüler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo'dan netbook'lar için 8x hızında kayıt yapan harici DVD yazıcı
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Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, DVSM-PS58U2/S-BK kod adını taşıyan harici DVD yazıcısını duyurdu. Netbook ve ultra-ince tasarımlı notebook kullanıcılarını hedef alan slot yüklemeli yeni sürücü, bilgisayar bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor.

137 x 20 x 142 mm boyutlarında ve 340 gram ağırlığında optik sürücü, Piyano Siyahı tasarımıyla şık bir görünüm sergiliyor. DVD-R/+R ve DVD+RW medyalara 8x hızında kayıt yapan sürücü, DVD-R/+R DL ve DVD-RW medyalara 6x, DVD-RAM'lere 5x ve CD-R/-RW'lere 24x hızında yazabiliyor.

CyberLink InstantBurn 5 ve PowerBackup 2 yazılımlarıyla gelen sürücü, Japonya'da 122 dolarlık etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Buffalo'dan netbook'lar için 8x hızında kayıt yapan harici DVD yazıcı
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