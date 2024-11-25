BYD’nin 10 dakikada şarj olacak yeni Blade bataryası 2025’te gelecek

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç sektörünün önde gelen isimlerinden BYD, yeni nesil Blade bataryasını 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin Orta Asya ve Avrupa Otomotiv Satışları Direktörü Cao Shuang, bu yeni teknolojinin araçların menzil performansını artıracağını ve bataryaların ömrünü uzatacağını belirtti.

İkinci nesil Blade bataryalar yolda

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP29) sırasında Çinli medya kuruluşu CGTN ile yapılan bir röportajda yapılan açıklamada Shuang, "Bence önümüzdeki yıllarda, 2025'te, BYD olağanüstü Blade bataryamızın yeni neslini tanıtacak. Bu, araçlarımızın sürüş mesafesini artıracak ve ayrıca bataryanın yaşam döngüsünü uzatacak" dedi.

Tam Boyutta Gör 2020 yılında tanıtılan ilk nesil Blade bataryaları, güvenlik ve dayanıklılık odaklı lityum demir fosfat kimyasına dayanıyor. Bu bataryalar, BYD'nin tüm elektrikli araç serisinde kullanılmaya devam ediliyor. Yerel medyada çıkan haberlere göre, BYD'nin ikinci nesil Blade bataryası 2024'ün ikinci yarısında tanıtılabilir. Bu bataryanın, 5,5 C’den daha yüksek bir şarj çarpanı ve 14 C’den fazla bir deşarj çarpanı sunması bekleniyor.

10 dakikada şarj dönemi

C, bataryanın şarj ve deşarj çarpanını ifade ediyor ve şarj için 5,5 C, bataryanın teorik olarak yaklaşık 11 dakika içinde tamamen şarj edilebileceği anlamına geliyor. Öte yandan ikinci nesil Blade bataryalarının da CATL ve diğer Çinli rakiplerin LFP (lityum demir fosfat) bataryaları gibi 10 dakikada yüzde 80’in üzerinde şarj olması bekleniyor.

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Bu yenilik, özellikle BYD’nin ultra lüks alt markası Yangwang’ın modellerinde kendini gösterecek. Bu bağlamda Yangwang U7 sedan modelinin, yeni nesil Blade bataryayla donatılacağı belirtiliyor. U7’nin, 1.000 beygir gücünde bir motora sahip olacağı ve 1 milyon yuan (yaklaşık 140 bin dolar) fiyat aralığında olacağı duyurulmuştu. Modelin ön satışları 15 Kasım'da 2024 Guangzhou Otomobil Fuarı'nda başladı ancak resmi fiyatlandırma ve lansman tarihi henüz açıklanmadı.

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BYD’nin 10 dakikada şarj olacak yeni bataryası 2025’te gelecek