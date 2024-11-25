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    BYD’nin 10 dakikada şarj olacak yeni Blade bataryası 2025’te gelecek

    BYD, elektrikli menzilini artıracak ve bataryanın ömrünü uzatacak yeni nesil Blade bataryasını önümüzdeki yıl piyasaya süreceğini açıkladı. Yeni batarya ile şarj süreleri de kısalacak.
    BYD’nin 10 dakikada şarj olacak yeni bataryası 2025’te gelecek Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç sektörünün önde gelen isimlerinden BYD, yeni nesil Blade bataryasını 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin Orta Asya ve Avrupa Otomotiv Satışları Direktörü Cao Shuang, bu yeni teknolojinin araçların menzil performansını artıracağını ve bataryaların ömrünü uzatacağını belirtti.

    İkinci nesil Blade bataryalar yolda

    Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP29) sırasında Çinli medya kuruluşu CGTN ile yapılan bir röportajda yapılan açıklamada Shuang, "Bence önümüzdeki yıllarda, 2025'te, BYD olağanüstü Blade bataryamızın yeni neslini tanıtacak. Bu, araçlarımızın sürüş mesafesini artıracak ve ayrıca bataryanın yaşam döngüsünü uzatacak" dedi.

    BYD’nin 10 dakikada şarj olacak yeni bataryası 2025’te gelecek Tam Boyutta Gör
    2020 yılında tanıtılan ilk nesil Blade bataryaları, güvenlik ve dayanıklılık odaklı lityum demir fosfat kimyasına dayanıyor. Bu bataryalar, BYD'nin tüm elektrikli araç serisinde kullanılmaya devam ediliyor. Yerel medyada çıkan haberlere göre, BYD'nin ikinci nesil Blade bataryası 2024'ün ikinci yarısında tanıtılabilir. Bu bataryanın, 5,5 C’den daha yüksek bir şarj çarpanı ve 14 C’den fazla bir deşarj çarpanı sunması bekleniyor.

    10 dakikada şarj dönemi

    C, bataryanın şarj ve deşarj çarpanını ifade ediyor ve şarj için 5,5 C, bataryanın teorik olarak yaklaşık 11 dakika içinde tamamen şarj edilebileceği anlamına geliyor. Öte yandan ikinci nesil Blade bataryalarının da CATL ve diğer Çinli rakiplerin LFP (lityum demir fosfat) bataryaları gibi 10 dakikada yüzde 80’in üzerinde şarj olması bekleniyor.

    Bu yenilik, özellikle BYD’nin ultra lüks alt markası Yangwang’ın modellerinde kendini gösterecek. Bu bağlamda Yangwang U7 sedan modelinin, yeni nesil Blade bataryayla donatılacağı belirtiliyor. U7’nin, 1.000 beygir gücünde bir motora sahip olacağı ve 1 milyon yuan (yaklaşık 140 bin dolar) fiyat aralığında olacağı duyurulmuştu. Modelin ön satışları 15 Kasım'da 2024 Guangzhou Otomobil Fuarı'nda başladı ancak resmi fiyatlandırma ve lansman tarihi henüz açıklanmadı.

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    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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