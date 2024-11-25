BYD’nin 10 dakikada şarj olacak yeni Blade bataryası 2025’te gelecek

İkinci nesil Blade bataryalar yolda
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP29) sırasında Çinli medya kuruluşu CGTN ile yapılan bir röportajda yapılan açıklamada Shuang, "Bence önümüzdeki yıllarda, 2025'te, BYD olağanüstü Blade bataryamızın yeni neslini tanıtacak. Bu, araçlarımızın sürüş mesafesini artıracak ve ayrıca bataryanın yaşam döngüsünü uzatacak" dedi.
10 dakikada şarj dönemi
C, bataryanın şarj ve deşarj çarpanını ifade ediyor ve şarj için 5,5 C, bataryanın teorik olarak yaklaşık 11 dakika içinde tamamen şarj edilebileceği anlamına geliyor. Öte yandan ikinci nesil Blade bataryalarının da CATL ve diğer Çinli rakiplerin LFP (lityum demir fosfat) bataryaları gibi 10 dakikada yüzde 80’in üzerinde şarj olması bekleniyor.
Bu yenilik, özellikle BYD’nin ultra lüks alt markası Yangwang’ın modellerinde kendini gösterecek. Bu bağlamda Yangwang U7 sedan modelinin, yeni nesil Blade bataryayla donatılacağı belirtiliyor. U7’nin, 1.000 beygir gücünde bir motora sahip olacağı ve 1 milyon yuan (yaklaşık 140 bin dolar) fiyat aralığında olacağı duyurulmuştu. Modelin ön satışları 15 Kasım'da 2024 Guangzhou Otomobil Fuarı'nda başladı ancak resmi fiyatlandırma ve lansman tarihi henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.