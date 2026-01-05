2026'da Türkiye'ye getirilmesi planlanan otomobiller

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılında rekabetçi bir dönemi geride bıraktı. Yıl boyunca birçok yeni modelin satışa sunulması, pazara olumlu şekilde yansıdı. Şimdi gözler 2026 yılında Türkiye'ye gelecek otomobillere döndü. Hürriyet'in haberine göre, bu yıl 29 markaya ait 69 yeni modelin pazara sunulması bekleniyor.

Renault, 2026'nın şubat ayında yeni Clio'yu satışa sunacak. Yılın ilerleyen zamanlarında ise tıpkı Clio gibi Türkiye'de üretilecek olan Boreal devreye girecek. Fransız marka, makyajlı Megane E-Tech ve uzun süredir merakla beklenen Scenic E-Tech modellerini de getirecek. Dacia ise ocak ayında yeni Sandero, mart ayında ise yeni Sandero Stepway ve Jogger'ı satışa sunacak.

Fiat, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni modelini 2026'nın son çeyreğinde tanıtacak. Ayrıca, Hyundai de İzmit'te üreteceği elektrikli Ioniq 3'ü devreye alacak. Mayıs ayında ise makyajlı Ioniq 6 ile Bluelink hizmeti devreye alınacak.

2026'da Türkiye'ye getirilmesi beklenen otomobiller:

Alfa Romeo Tonale (Nisan)

Alpine A390

Audi A6 Sedan PHEV (İlk çeyrek)

Audi RS5 Avant PHEV (İkinci çeyrek)

Audi A6 Allroad (Üçüncü çeyrek)

Audi A3 (Makyajlı) (Üçüncü çeyrek)

Audi Q4 e-tron (Makyajlı) (Üçüncü çeyrek)

Audi Q7 (Üçüncü çeyrek)

BMW iX3 (İkinci çeyrek)

BMW i7 (Makyajlı) (Üçüncü çeyrek)

BMW 7 Serisi (Makyajlı) (Dördüncü çeyrek)

BYD Atto 2 DM-i (İlk yarı)

Cupra Born (Makyajlı) (İkinci yarı)

Dacia Sandero (Ocak)

Dacia Sandero Stepway (Mart)

Dacia Jogger (Mart)

Ford Ranger Raptor özel seri (İkinci çeyrek)

Ford Courier özel seri

Ford Puma özel seri

Honda Prelude (Ocak)

Hyundai Ioniq 6 (Makyajlı) (Mayıs)

Hyundai Ioniq 3 (Eylül)

Jeep Compass (İlk çeyrek)

Kia Stonic (Makyajlı) (Ocak)

Kia EV2 (Mart)

Kia Seltos (Haziran)

Kia XCeed (Makyajlı) (Temmuz)

Lexus ES

MG ZS (Mart)

Mercedes CLA Hibrit (İlk çeyrek)

Mercedes GLB Elektrik (İkinci çeyrek)

Mercedes GLC Elektrik (İkinci çeyrek)

Mercedes S-Serisi (İkinci çeyrek)

Mercedes C-Serisi Elektrik (Üçüncü çeyrek)

Mercedes EQS (Üçüncü çeyrek)

Mercedes GLB Benzinli (Üçüncü çeyrek)

Mercedes GLA Elektrik (Dördüncü çeyrek)

Mercedes C-Serisi Benzinli (Dördüncü çeyrek)

Mercedes-AMG GT 4 Kapı Coupe (Dördüncü çeyrek)

Opel Mokka GSE (Mart)

Peugeot 308 (İkinci yarı)

Porsche Cayenne Elektrik

Renault Clio (Şubat)

Renault Megane E-Tech (Makyajlı)

Renault Scenic E-Tech

Renault Boreal

Seat Ibiza (İlk çeyrek)

Seat Arona (İlk çeyrek)

Skoda Enyaq Coupe RS (İlk çeyrek)

Skoda Fabia 130 (İlk çeyrek)

Toyota RAV4 (İlk çeyrek)

Toyota Yaris Cross Hybrid (Makyajlı) (İlk yarı)

Toyota Hilux (Üçüncü çeyrek)

Volvo EX60

Volkswagen T-Roc (Şubat)

Volkswagen Caddy (Makyajlı) (Aralık)

Bu liste, söz konusu markaların 2026 yılına ilişkin verdikleri ilk bilgilere dayanarak oluşturuldu. İlerleyen süreçte planlarda değişiklik olabilir.

