Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2026'da Türkiye'ye getirilmesi planlanan otomobiller

    Bu yıl farklı markalara ait 70'e yakın yeni ve makyajlı modelin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Yeni modellerin gelişiyle 2026'da rekabet artacak. İşte 2026'da gelmesi beklenen otomobiller:

    2026'da Türkiye'ye getirilmesi planlanan otomobiller Tam Boyutta Gör
    Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılında rekabetçi bir dönemi geride bıraktı. Yıl boyunca birçok yeni modelin satışa sunulması, pazara olumlu şekilde yansıdı. Şimdi gözler 2026 yılında Türkiye'ye gelecek otomobillere döndü. Hürriyet'in haberine göre, bu yıl 29 markaya ait 69 yeni modelin pazara sunulması bekleniyor.

    Renault, 2026'nın şubat ayında yeni Clio'yu satışa sunacak. Yılın ilerleyen zamanlarında ise tıpkı Clio gibi Türkiye'de üretilecek olan Boreal devreye girecek. Fransız marka, makyajlı Megane E-Tech ve uzun süredir merakla beklenen Scenic E-Tech modellerini de getirecek. Dacia ise ocak ayında yeni Sandero, mart ayında ise yeni Sandero Stepway ve Jogger'ı satışa sunacak.

    Fiat, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni modelini 2026'nın son çeyreğinde tanıtacak. Ayrıca, Hyundai de İzmit'te üreteceği elektrikli Ioniq 3'ü devreye alacak. Mayıs ayında ise makyajlı Ioniq 6 ile Bluelink hizmeti devreye alınacak.

    2026'da Türkiye'ye getirilmesi beklenen otomobiller:

    • Alfa Romeo Tonale (Nisan)
    • Alpine A390
    • Audi A6 Sedan PHEV (İlk çeyrek)
    • Audi RS5 Avant PHEV (İkinci çeyrek)
    • Audi A6 Allroad (Üçüncü çeyrek)
    • Audi A3 (Makyajlı) (Üçüncü çeyrek)
    • Audi Q4 e-tron (Makyajlı) (Üçüncü çeyrek)
    • Audi Q7 (Üçüncü çeyrek)
    • BMW iX3 (İkinci çeyrek)
    • BMW i7 (Makyajlı) (Üçüncü çeyrek)
    • BMW 7 Serisi (Makyajlı) (Dördüncü çeyrek)
    • BYD Atto 2 DM-i (İlk yarı)
    • Cupra Born (Makyajlı) (İkinci yarı)
    • Dacia Sandero (Ocak)
    • Dacia Sandero Stepway (Mart)
    • Dacia Jogger (Mart)
    • Ford Ranger Raptor özel seri (İkinci çeyrek)
    • Ford Courier özel seri
    • Ford Puma özel seri
    • Honda Prelude (Ocak)
    • Hyundai Ioniq 6 (Makyajlı) (Mayıs)
    • Hyundai Ioniq 3 (Eylül)
    • Jeep Compass (İlk çeyrek)
    • Kia Stonic (Makyajlı) (Ocak)
    • Kia EV2 (Mart)
    • Kia Seltos (Haziran)
    • Kia XCeed (Makyajlı) (Temmuz)
    • Lexus ES
    • MG ZS (Mart)
    • Mercedes CLA Hibrit (İlk çeyrek)
    • Mercedes GLB Elektrik (İkinci çeyrek)
    • Mercedes GLC Elektrik (İkinci çeyrek)
    • Mercedes S-Serisi (İkinci çeyrek)
    • Mercedes C-Serisi Elektrik (Üçüncü çeyrek)
    • Mercedes EQS (Üçüncü çeyrek)
    • Mercedes GLB Benzinli (Üçüncü çeyrek)
    • Mercedes GLA Elektrik (Dördüncü çeyrek)
    • Mercedes C-Serisi Benzinli (Dördüncü çeyrek)
    • Mercedes-AMG GT 4 Kapı Coupe (Dördüncü çeyrek)
    • Opel Mokka GSE (Mart)
    • Peugeot 308 (İkinci yarı)
    • Porsche Cayenne Elektrik
    • Renault Clio (Şubat)
    • Renault Megane E-Tech (Makyajlı)
    • Renault Scenic E-Tech
    • Renault Boreal
    • Seat Ibiza (İlk çeyrek)
    • Seat Arona (İlk çeyrek)
    • Skoda Enyaq Coupe RS (İlk çeyrek)
    • Skoda Fabia 130 (İlk çeyrek)
    • Toyota RAV4 (İlk çeyrek)
    • Toyota Yaris Cross Hybrid (Makyajlı) (İlk yarı)
    • Toyota Hilux (Üçüncü çeyrek)
    • Volvo EX60
    • Volkswagen T-Roc (Şubat)
    • Volkswagen Caddy (Makyajlı) (Aralık)

    Bu liste, söz konusu markaların 2026 yılına ilişkin verdikleri ilk bilgilere dayanarak oluşturuldu. İlerleyen süreçte planlarda değişiklik olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sinbo espresso makinesi elyaf nerede satılır euro iğne takılır mı komik fıkralar act motor nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16
    MSI VECTOR 16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum