Cadılar bayramına özel; Plants and Zombies'in satış fiyatında %50 indirim

Evimize girmeye çalışan çeşit çeşit zombiyi; bahçemize ektiğimiz bitkilerle etkisiz hale getirmeye çalıştığımız Plants and Zombies'i hatırlıyor musunuz ? Oyunun yapımcısı Popcap; iOS platformunun en sevilen oyunları arasında bulunan Plants and Zombies ile Plants and Zombies HD'nin AppStore'daki satış fiyatında; oyunun bayramına yani 31 Ekim'deki Cadılar Bayramına özel olarak %50 indirime gitti.

Cadılar Bayramına kadar sürecek olan indirim sayesinde oyunun iPhone/iPod Touch versiyonu 0,9 dolardan; "Plants and Zombies HD" ismiyle satılan iPad'e özel versiyonu ise 4,9 dolardan satılacak. Plants and Zombies'in PC ve Mac versiyonu da bulunduğunu belirtelim.

Oyunun her iki versiyonunun AppStore'daki sayfalarına bu iki bağlantı ile ulaşabilirsiniz; iPhone, iPad