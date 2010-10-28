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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cadılar bayramına özel; Plants and Zombies'in satış fiyatında %50 indirim

8 yıl
9,6b
1
10
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Evimize girmeye çalışan çeşit çeşit zombiyi; bahçemize ektiğimiz bitkilerle etkisiz hale getirmeye çalıştığımız Plants and Zombies'i hatırlıyor musunuz ? Oyunun yapımcısı Popcap; iOS platformunun en sevilen oyunları arasında bulunan Plants and Zombies ile Plants and Zombies HD'nin AppStore'daki satış fiyatında; oyunun bayramına yani 31 Ekim'deki Cadılar Bayramına özel olarak %50 indirime gitti.

Cadılar Bayramına kadar sürecek olan indirim sayesinde oyunun iPhone/iPod Touch versiyonu 0,9 dolardan; "Plants and Zombies HD" ismiyle satılan iPad'e özel versiyonu ise 4,9 dolardan satılacak. Plants and Zombies'in PC ve Mac versiyonu da bulunduğunu belirtelim.

Oyunun her iki versiyonunun AppStore'daki sayfalarına bu iki bağlantı ile ulaşabilirsiniz; iPhone, iPad

Cadılar bayramına özel; Plants and Zombies'in satış fiyatında %50 indirim
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Cadılar bayramına özel; Plants and Zombies'in satış fiyatında %50 indirim
Tam Boyutta Gör
Cadılar bayramına özel; Plants and Zombies'in satış fiyatında %50 indirim
Tam Boyutta Gör
Cadılar bayramına özel; Plants and Zombies'in satış fiyatında %50 indirim
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DH Misafiri 7 yıl
BENDE BELEŞŞŞ
popcapler için serial crack arayanlar
sizin için çok basit bi yöntemim var
oyunu açın satın alma ekranında bedava süre sınırlı oynamayı seçin
sonra oyunun dosyasına gidin gizli dozyaları göster diyin
orda crack oluştuğunu göreceksinizzz
popcapgame1 dosyasının özelliklerinden salt okunuru seçin yoksa oyunu kapattığın anda silinir
sonra oyunu kapatın popcapgame1 dosyasından istediğiniz zaman istediğiniz kadarr oynayın
%90 ında işe yarar
denendi dememe gerek yok çünkü kendim buldum..
bu yazıyı her yere gönderiyorum
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Psycna 8 yıl
bize butun app'ler %100 indirimli zaten.
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Selfroot 8 yıl

Psycna

bize butun app'ler %100 indirimli zaten.


jailbreak stayla :D
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