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Call Of Duty 5: World At War inceleme videosu

10 yıl
264,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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İkinci Dünya savaşı oyunlarına bir yenisi daha eklendi. 4. oyunu ile günümüz savaşları içersine giren oyuncular, 5. oyunla tekrardan geçmişe gidiyor.

Platform:PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Savaş FPS’leri arasından kendine sağlam yer edinmeyi başaran Call Of Duty serisi 5. oyunu ile karşımızda. Call Of Duty 4 sayesinde günümüz savaşları içersine giren oyuncular 5. oyunla tekrardan İkinci Dünya savaşına dönüş yapıyor. Daha farklı cepheler ve silahları kullanımımıza sunan Call Of Duty 5 bakalım bitmek bilmeyen İkinci Dünya Savaşı oyunlarına farklı bir soluk getirebiliyor mu?

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci:AMD 64 3200+/Intel Pentium 4 3.0GHz
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı:NVIDIA GeForce 6800 GT / ATI Radeon 9800 Pro veya daha yüksek
Boş Alan: 8 GB disk alanı


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BSC Misafiri 6 yıl
Bu oyunda Multiplayer haritaları çok geniş ve Battlefield'e benziyor
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BSC Misafiri 6 yıl
BENCE EN SON OYUNDA 2. dünya savaşı bitecek 2. zombieler savaşı başlayacak
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BSC Misafiri 6 yıl
call of duty 5 cok güzel bende verrückt haritası hariç hepsi var bu arada zombi ps3 de zor ama der riese haritasında pack a punch adında makina var silah gelistiriyo biz 4 kişi 30 round yaptık hilesiz
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DH Misafiri 7 yıl
ben bu oyunu bitirdim ama zombi moduna geçmiyor bölğümlere giriyorum ama zombi moduna tıklıyınca açılmıyo ne yapmalıyım bilen varsa solesin????? lütfen arkadaslar :(
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tunakatilwolf 7 yıl
+ REEEEP Verirseniz sevinirim
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tunakatilwolf 7 yıl
Call of duty nin en iyi seçeneği nazi zombies olmuş
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DH Misafiri 8 yıl
En iyisi cod6
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DH Misafiri 9 yıl
cok super bi oyun downfall ı bitirdim zombiye geçtim korkunç bisi
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DH Misafiri 9 yıl
ya arkadaşlar bu oyunun ana menüsünde çalan şarkının adını bilen var mı yada link biliyor musunuz indirebilmem için ne olur yardım edin aylardır bunu arıyorum
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ehhiste 9 yıl
bu soruyu konu dışı bölümüne aç

daha çok kişi yardımcı olur

DH Misafiri

ya arkadaşlar bu oyunun ana menüsünde çalan şarkının adını bilen var mı yada link biliyor musunuz indirebilmem için ne olur yardım edin aylardır bunu arıyorum
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DH Misafiri 9 yıl
Bilgisayarım;
Pentium D(Çift Çekirdek)2.8GHz
Ati Radeon X1050 oynayabilirmiyim dersiniz?
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