Call Of Duty 5: World At War inceleme videosu

İkinci Dünya savaşı oyunlarına bir yenisi daha eklendi. 4. oyunu ile günümüz savaşları içersine giren oyuncular, 5. oyunla tekrardan geçmişe gidiyor.

Platform:PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Savaş FPS’leri arasından kendine sağlam yer edinmeyi başaran Call Of Duty serisi 5. oyunu ile karşımızda. Call Of Duty 4 sayesinde günümüz savaşları içersine giren oyuncular 5. oyunla tekrardan İkinci Dünya savaşına dönüş yapıyor. Daha farklı cepheler ve silahları kullanımımıza sunan Call Of Duty 5 bakalım bitmek bilmeyen İkinci Dünya Savaşı oyunlarına farklı bir soluk getirebiliyor mu?

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)

İşlemci:AMD 64 3200+/Intel Pentium 4 3.0GHz

Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)

Ekran Kartı:NVIDIA GeForce 6800 GT / ATI Radeon 9800 Pro veya daha yüksek

Boş Alan: 8 GB disk alanı

