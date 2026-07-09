Canavar Mercedes'ler yetmedi: Brabus şimdi de süper yat üretecek

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en prestijli otomotiv modifikasyon firmalarından biri olan Brabus, lüks otomobil dünyasındaki sınırlarını aşarak gayrimenkul ve denizcilik sektöründe büyümeye devam ediyor. Ultra lüks evler ve sosyal yaşam alanlarını birleştiren devasa bir "Brabus Adası" projesi üzerinde çalışan Alman dev, şimdi de İtalyan AB Yachts ile el sıkışarak dünyanın ilk "Brabus" imzalı süper yatını geliştireceğini duyurdu.

İki lüks devinin bu heyecan verici iş birliğinden doğacak ilk süper yat, bu yılın eylül ayında düzenlenecek olan prestijli Monako Yat Fuarı’nda ilk kez dünya sahnesine çıkacak. İş birliğinin ikinci meyvesi olan başka bir küresel prömiyer ise önümüzdeki yıl aynı fuarda sergilenecek.

Gelecek modeller hakkındaki teknik detaylar henüz belli olmasa da Brabus, bu ortaklığın "performans, inovasyon ve tasarım" dünyalarını bir araya getireceğini belirtiyor. Markanın meşhur "Brabus Masterpiece" tasarım felsefesi, bu süper yat ile deniz üstünde en üst düzey stil, yüksek performans ve detay odaklı el işçiliği olarak hayat bulacak.

Yayınlanan ilk karanlık ipucu görselinde; oldukça akıcı hatlara sahip, arkaya doğru eğimli tavan yapısı ve geniş cam yüzeyleri dikkat çekiyor. Gövde hatları arkada nispeten kısa bir güverte ve küçük bir yüzme platformuyla birleşiyor.

Deniz üstünde 50 knot hız

Brabus dokunuşunu alacak olan yatların mimarı AB Yachts, sarsıntısız ve tamamen sessiz seyirler sunan jet tahrikli süper yatlarıyla tanınıyor. Firmanın yelpazesinde 25 metrelik AB 80 modelinden yaklaşık 40 metrelik AB 130 modeline uzanan farklı modeller bulunuyor. AB 130, 12 konuk ve 5 mürettebat kapasiteli bir yat olarak dikkat çekiyor.

Bu devasa gövdeler, su jetlerinin gücü sayesinde deniz üstünde 50 knot (yaklaşık 93 km/s) gibi süper yat dünyası için muazzam kabul edilen hızları rahatlıkla aşabiliyor.

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