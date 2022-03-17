Donanım Haber'de bu akşam 22:00'da Cem Sünbül konuğu, 2013'ten bu yana Kripto Para Uzmanı olarak bu konuda içerik üreten Alp IŞIK. Kendisiyle kripto paralar ve blockchain gündemine dair konuşacağız ve Twitter'dan yayın öncesinde gelen sorulara yanıt arayacağız. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bir başka açıdan gündeme gelen kripto paralarla ilgili birçok şeyin konuşulacağı canlı yayında görüşmek üzere.

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Canlı yayında kripto para konuşuyoruz | Yayın saati: 22:00