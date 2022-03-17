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    Canlı yayında kripto para konuşuyoruz | Yayın saati: 22:00

    Donanım Haber'de bu akşam 22:00'da Cem Sünbül konuğu, 2013'ten bu yana Kripto Para Uzmanı olarak bu konuda içerik üreten Alp IŞIK.                               
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    Donanım Haber'de bu akşam 22:00'da Cem Sünbül konuğu, 2013'ten bu yana Kripto Para Uzmanı olarak bu konuda içerik üreten Alp IŞIK. Kendisiyle kripto paralar ve blockchain gündemine dair konuşacağız ve Twitter'dan yayın öncesinde gelen sorulara yanıt arayacağız. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bir başka açıdan gündeme gelen kripto paralarla ilgili birçok şeyin konuşulacağı canlı yayında görüşmek üzere.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 23 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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