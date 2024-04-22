Bitcoin Halving sonrası uyarılar peş peşe geldi! Bitcoin Halving bu 2 Coin'e yaradı

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Lider kripto para birimi Bitcoin’de Halving yani Yarılanma resmen gerçekleşti. 20 Nisan’da Türkiye saati ile 03.09’da 840 bininci blokta gerçekleşen BTC halving ile birlikte madencilere verilen blok ödülleri 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye düştü ve günlük üretilen Bitcoin miktarı 900 BTC iken 450 BTC ile sınırlanmış oldu.

Kripto dünyasında heyecanla beklenen Bitcoin Halving sonrasında gözler piyasalara çevrilirken bir takım uyarılar gündeme geldi. Bitcoin karşıtı açıklamalarıyla bilinen “Altın Böcek” lakaplı ekonomist Peter Schiff, Bitcoin Halving sonrasında yatırımcıların net varlıklarının da yarılanabileceği imasında bulundu.

Halving sonrası bir uyarı da Çin’den geldi. Yerel basında çıkan 20 Nisan tarihli bir haberde, Çin’in Angola Büyükelçiliği, Afrika kıtasının güneybatı bölümünde yer alan Angola Cumhuriyeti’nin kripto para madenciliğini yasakladığını hatırlattı. Angola, 10 Nisan tarihinde kripto paralar dahil tüm dijital varlıklara ilişkin bir madenci yasağı kanununu yürürlüğe koymuştu.

Bitcoin Halving ile birlikte yeni BTC’lerin piyasaya sürülme hızı kademeli olarak yavaşlatılırken tüm yatırımcılar BTC fiyatının ne yönde hareket edeceğini merakla bekliyor. Geçmiş yarılanmalar sonrası görülen yükselişleri bekleyen yatırımcılar, BTC fiyatının piyasayı nasıl şekillendireceğini merak ediyor.

Büyük yatırımcılar Bitcoin fiyatını merak etse de küçük yatırımcılar kısa vadede gelir getirecek projelere odaklanmayı tercih ediyor. Bitcoin Halving sonrasında öne çıkan projelere baktığımızda ilk çok zincirli kripto projesi Dogeverse ve 10 milyon doları aşan Slothana, dikkat çekiyor.

Dogeverse Token 9 Milyon Dolara Ulaştı

Katılımcıların blok zincirleri arasında serbestçe dolaşmasına ve güvenli işlem yapmasına izin veren dünyanın ilk gerçek çok zincirli projesi olan Dogeverse token satın almak isteyen yatırımcılar, ön satışa yoğun ilgi gösteriyor.

Aşamalı ön satış etkinliği ile erken dönem yatırımcılarla buluşan projede toplanan fonlar, 9 milyon dolara ulaşarak hızla 10 milyon dolara koşuyor. Yol haritası planlandığı gibi ilerleyen proje, kripto ekosistemindeki bariyerleri kaldırmayı amaçlıyor.

Ethereum blok zincirinde inşa edilen Dogeverse, BNB Zinciri, Polygon, Avalanche, Solana ve Base ağlarıyla da birleşerek güvenli bir bağlantı kurmayı amaçlıyor. Ön satış bitmeden tüm ağlar arasındaki bağlantıların kurulması sayesinde yatırımcılar, satın aldıkları Dogeverse tokenleri diğer zincirlerden talep etme imkanı buluyor.

Dogeverse ekibi, bahsi geçen blok zincirleri arasında benzersiz bir deneyim sunmak için Portal Bridge ve Wormhole gibi inovatif teknolojiler kullanıyor. Bu teknolojiler sayesinde katılımcılar, zincirler arasında güvenli bir şekilde dolaşma imkanı buluyor.

Dogeverse token, aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcılara sunuluyor. Staking özellikleriyle de dikkat çeken projede katılımcılar, erken aşamalarda katıldıkları takdirde borsa listelemeleri öncesinde daha fazla potansiyel kazanç elde edebiliyor.

Mevcut aşamada yatırımcılar, 0,0003 dolara ödeyerek Dogeverse token satın alabiliyor. Devreye alınan son ağ olan Base ile birlikte yatırımcılar, ETH, USDT, BNB, MATIC, AVAX ve BASE ödeyerek Dogeverse tokene yatırım yapabiliyor. Solana ağı bağlantısının yakında gerçekleşmesi planlanırken yatırımcılar, kart ödemesi ile de ön satış etkinliğine dahil olabiliyor.

Slothana Token Satın Almak İçin Son Günler!

Ofis tembellerini hedefleyen Solana tabanlı meme coin projesi Slothana coin satın almak isteyen yatırımcılar için geri sayım başladı. Projenin internet sitesinde devreye alınan geri sayım aracına göre borsa listelemeleri öncesinde yatırımcıların 7 günü kaldı.

9-5 çalışan, yaptığı işten sıkılan ve hızlı zengin olmak isteyen ofis tembellerini hedefleyen projede şu ana kadar toplanan fonlar 10 milyon doları aşıyor. Bağış odaklı meme coin SLOTH, BOME ve SLERF gibi öncül projelere benzer bir mekanizma ile ön satışına devam ediyor.

SLOTH ön satışında geleneksel projelerdeki gibi aşamalı bir fiyat artışı politikası uygulanmıyor. Slothana coin satın almak isteyen yatırımcıların yalnızca belirtilen kripto adresine SOL göndermesi gerekiyor.

1 SOL karşılığında yatırımcılar, 10 bin SLOTH coin satın alabiliyor. SOL gönderimi sonrasında katılımcıların ön satışın bitmesini beklemesi gerekiyor. Ön satış sonrasında her katılımcının satın aldığı SLOTH coin’ler otomatik olarak kullanıcının cüzdanına airdrop ile dağıtılıyor.

Proje ekibi SLOTH coin satın almak isteyen yatırımcıların, merkezi borsalar yerine Phantom gibi merkeziyetsiz bir kripto cüzdanı kullanması gerektiğini belirtiyor. Projenin gidişatına ilişkin gelişmeler ise Slothana X hesabından takip edilebiliyor.

SLOTH coin projesinin ilgi çekmesinde etkili olan dedikodular da projenin ivmesini artırıyor. Jupiter DEX’inde listelendikten sonra hızla yükselen ve ilk yatırımcılarına kazanç sağlayan SMOG token ekibinin, Slothana coin projesinin arkasında olduğu iddia ediliyor. Proje ekibinden bu tür bir bilgi gelmese de Slothana projesinin ilk paylaşımlarından birine SMOG hesabından yanıt verilmesi, iddiayı güçlendiriyor.

Heyecanı maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlayan Slothana tokenlerin 29 Nisan tarihinde piyasaya sürülmesi beklenirken yatırımcılar nefeslerini tutarak borsa performansını bekliyor. BOME veya SLERF gibi ralli yaparak yatırımcılarını bir gecede zengin eden projeleri geride bırakmayı amaçlayan Slothana, meme coin çılgınlığına adını yazdırmak istiyor.













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