100 dolarlık BOME sizi milyoner yapar mı? BOME alternatifi SLOTH son duyuruyu yaptı

Tam Boyutta Gör Son dönemde kripto gündemini sık sık meşgul eden meme coin projesi Book of Meme (BOME), Web3 ekosistemini dönüştürmeye yönelik öncü bir girişim olarak başlamış ve hızlı yükselişiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yatırımcılar 100 dolarlık BOME coin ile milyoner olup olamayacaklarını sormaya başlamıştı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance dahil pek çok platformda listelenen proje, yatırımcılarına hızla kazanç sağlamış ve yükseliş trendi yakalayarak meme coin çılgınlığının bir parçası olmuştu.

Ancak Binance listelemesi sonrasında yaşanan “içeriden bilgi sızdırma” iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Binance, söz konusu iddialar karşısında yaptığı açıklamada bir iç soruşturma başlattığını duyurdu.

BOME listelemesi ile ilgili başlatılan soruşturmada söz konusu kişilerin Binance personeliyle herhangi bir bağlantısı olmadığı bilgisine yer verildi. Bununla birlikte Binance, Binance ekip üyelerinin yolsuzluk yaptığını doğrulamayı başaranlara 100 bin ile 5 milyon ABD doları arasında ödül vereceğini açıkladı.

BOME projesinin adı yalnızca Binance olayıyla tatsız bir şekilde gündeme gelmedi, aynı zamanda coin’in son dönemdeki performansı da yatırımcıları üzdü. Analizlere göre düşüş trendine giren BOME, CoinGecko verilerine göre son 1 ayda yüzde 19, son 14 günde ise yüzde 40’tan fazla düşüş yaşadı.

Mevcut fiyatıyla 0,009362 dolardan işlem gören meme coin, bu seviyesiyle de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 0,02689 doların yüzde 65 altında seyrediyor. Dolayısıyla yükseliş zamanında bile 100 dolarlık BOME coin’in yatırımcısını milyoner yapma ihtimali söz konusu değilken bu ihtimal son günlerde gittikçe azalıyor.

Tüm kripto para birimlerinde olduğu gibi volatilite sebebiyle BOME’nin bir anda yükselip yükselmeyeceğini kesin olarak bilmek mümkün olmasa da bugünlerde meme coin düşüş trendini takip ettiriyor gibi görünüyor.

BOME coin düşüşe devam ederken yatırımcılar alternatif projelere yönelmeye çalışıyor. Bağış odaklı bir proje olan Slothana, son günlerin BOME alternatifleri arasında gösteriliyor. Şu ana kadar 10 milyon dolar toplamayı başaran Slothana coin satın almak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Slothana Coin 10 Milyon Doları Aştı

Sıradaki BOME coin olduğu iddiaları giderek güçlenen Slothana (SLOTH) coin, 10 milyon dolar topladığı sıradışı ön satış ile kripto gündemini alt üst ediyor. Solana blok zincirindeki yeni viral meme coin olmayı hedefleyen proje, öncülleri BOME ve SLERF’teki gibi bir bağış projesi olarak karşımıza çıkıyor.

Yatırımcıların Slothana coin satın almak için tek bir şey yapması gerekiyor: Proje sayfasındaki adrese SOL yollamak. 1 SOL karşılığında yatırımcılar 10 bin SLOTH coin elde ediyor. Yatırımcıların SOL göndermesi üzerine yapması gereken tek şey gerçekleşecek airdrop ile SLOTH tokenlerini almak oluyor.

Yatırımcıların Slothana coin ön satışına katılırken merkezi bir borsa değil Phantom gibi bir kripto cüzdan kullanması gerekiyor. Projeye dair tüm gelişmeler ve duyurular ise Slothana X hesabından paylaşılıyor.

Ön satışa başlar başlamaz saatler içerisinde 600 bin dolardan fazla fon toplayan ve bu ilgiyi devam ettirerek 10 milyon doları aşan Slothana, daha uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.

Slothana Ön Satışında Geri Sayım Başladı

Proje ekibi, Slothana coin ile 9-5 çalışmaktan sıkılan ve zengin olma hayalleri kuran ofis tembellerini hedefliyor. Yatırımcısını bu sıkıcı işlerden kurtarmak isteyen proje, yakaladığı başarı ile dikkatleri çekmişe benziyor.

Projenin maskotu tembelliği ile ünlü bir tembelhayvan olurken ön satışın sıradışılığı, herhangi bir kademeli fiyat politikası takip etmemesi ve hatta internet sitesinin sadeliği bile tembellik temasını işliyor.

Slothana ön satışı hızla ilerlerken proje ekibinin internet sitesinde bir geri sayım aracı yayına aldığı görülüyor. Geri sayım aracına göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla ön satışın bitmesine 11 gün bulunuyor.

Projeye gösterilen yoğun ilginin sebepleri arasında ekiple alakalı bir takım spekülasyonlar göze çarpıyor. SLOTH projesinin arkasındaki ekibin, DEX listelemesi sonrasında aniden yükselen SMOG token ekibi olduğu yönündeki iddialar dikkat çekiyor.

Pek çok viral meme coin projesinin inşa edildiği Solana blok zincirinde konumlanması da Slothana coin’e avantaj sağlıyor. Meme coin’lere düşkün olan Solana yatırımcıları, SLOTH coin’e yoğun ilgi gösteriyor.

Slothana Coin Nasıl Satın Alınır?

Solana tabanlı meme coin Slothana coin satın almak isteyen yatırımcılar, merkeziyetsiz bir kripto cüzdan kullanarak proje sayfasında belirtilen adrese SOL gönderebiliyor. SOL gönderimi sonrasında yatırımcıların beklemekten ve X hesabını takip etmekten başka bir işi kalmıyor.

SLOTH coin airdrop etkinliğinin ön satış bittikten sonra gerçekleşmesi planlanıyor. Şu ana kadar 10 milyon dolardan fazla fon toplamayı başaran SLOTH coin ön satışında yatırımcılar 1 SOL karşılığında 10 bin SLOTH coin elde edebiliyor.

Geri sayım aracına göre 11 gün sonra tamamlanacak olan ön satış etkinliği, Solana tabanlı meme coin projelerine ilgi gösteren kripto meraklılarını ve işlerinden sıkılan ofis tembellerini bekliyor.

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100 Dolarlık BOME Sizi Milyoner Yapar Mı? BOME Alternatifi SLOTH