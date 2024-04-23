Bitcoin Halving sonrası piyasaya yeni girecek 2 Coin

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Kripto dünyasının dört gözle beklediği Bitcoin Halving yani Yarılanma gerçekleşti. 20 Nisan tarihinde Türkiye saati ile 03.09’da 840 bininci blokta gerçekleşen BTC Halving ile birlikte madencilerin aldığı blok ödülleri 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye düştü. Aylardır beklenen Bitcoin Halving sonrasında bütün gözler kripto piyasasına ve Bitcoin’e çevrildi.

Önceki Bitcoin Halving döngülerine bakarak Bitcoin fiyatında düşüş bekleyen yatırımcılar, henüz bir fiyat hareketliliği ile karşılaşmadı. CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,46 oranında yükseliş göstererek son 1 haftadaki performansına devam ettirdi. Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 66 bin dolar bandından fiyatlanan Bitcoin’in önümüzdeki günlerde neler yaşayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Bitcoin Halving yalnızca Bitcoin değil tüm altcoinler ve yeni kripto para birimlerinin de ilgi görmesine yol açtı. Kripto arenasına yeni girecek coin projeleri ilgiyi üzerinde toplarken düşük fiyatlarla yatırım yapma şansı sunan ön satış etkinlikleri tercih edilen kripto girişimleri arasında üst sıralarda yer aldı.

Kripto para birimi sayısı arttıkça yatırımcıların farklı motivasyonlar ile hareket ettiği ve projelerin işlevselliğine göre yatırım yapmayı tercih ettiği görülüyor. Kripto ekosistemindeki bir soruna çözüm bulmayı hedefleyen yenilikçi projeler, dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Kripto yatırımcıları, meme coin projelerine de büyük ilgi gösteriyor. Ön satışı başladıktan sonraki 2 gün içerisinde 1 milyon dolara yaklaşan bir meme coin projesi olan Dogeverse ile artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik dünyasında devrim yapmaya hazırlanan 5thScape, en çok ilgi gören yeni kripto coin projeleri arasında gösteriliyor.

6 Zincirli Dogeverse Token 10 Milyon Dolara Yaklaştı

8 Nisan’da başlayan ön satış etkinliği ile erken yatırımcılara indirimli fiyatlardan Dogeverse token satın alma imkanı sunan proje, çok kısa sürede 9,5 milyon dolara ulaşarak kripto dünyasında fırtına estiriyor. 10 milyon dolara emin adımlarla ilerleyen ön satış tokeni, ilk gerçek çok zincirli kripto projesi olma hedefiyle hareket ediyor.

Dogeverse projesinin en etkileyici özelliği, 6 blok zincirini destekleyen bir meme coin olarak geliştirilmesinde yatıyor. Projenin maskotu DOGE yavrusu olan Cosmo the Doge, 6 ağı bir araya getiren bir ekosistemde dilediğince hareket edebiliyor.

Birinci katman olarak Ethereum’u kullanan Dogeverse, BNB Akıllı Zinciri, Solana, Avalanche, Polygon ve Base blok zincirlerini birbirine bağlayarak yatırımcıların dilediği gibi ve güvenle hareket etmesine olanak sağlamak istiyor.

Ön satış bitmeden devreye alınacak bağlantılar sayesinde Dogeverse token satın alan yatırımcılar, bu varlıkları dilediği ağdan talep etme imkanı buluyor. Portal Bridge ve Wormhole teknolojilerini kullanacak olan Dogeverse, aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcılara sunuluyor.

Mevcut aşamada yatırımcılar, 0,003 dolar ödeyerek DOGEVERSE token satın alabiliyor. Ön satışın son aşamasında fiyat 0,000305 dolara çıkıyor ve dolayısıyla erken aşamada projeye dahil olan yatırımcılar daha fazla potansiyel kazanç elde ediyor.

Staking özelliği ile pasif gelir elde etme imkanı da sunan Dogeverse token satın almak isteyen yatırımcılar, ETH, USDT, MATIC, BNB, AVAX ve BASE ile ön satış etkinliğine katılabiliyor.

5SCAPE Ön Satışı 5 Milyon Doları Aştı

Bitcoin Halving sonrası borsa listelemeleriyle yatırımcılarla buluşacak 5SCAPE projesinin ön satışı bütün hızıyla devam ediyor. Artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) dünyasında devrim yapmayı planlayan 5SCAPE token satın almak isteyen yatırımcılar, indirimli ön satış etkinliğine yoğun ilgi gösteriyor.

Ön satışın ilk 24 saatinde 25 bin dolardan fazla fon toplayan projede şu ana kadar toplanan fonlar 5 milyon doları aşıyor. 12 aşamalı ön satışın her kademesinde farklı fiyatlarla karşılaşan yatırımcılar, erken aşamada projeye dahil olarak avantaj sağlamak istiyor.

Ethereum tabanlı bir kripto para projesi olan 5thScape, son teknoloji VR içeriklerinin yanı sıra birbirinden heyecanlı oyunlar, oyun kulaklıkları, oyun koltukları ve daha pek çok geliştirici kaynaklar da dahil olmak üzere AR ve VR ekosistemindeki sayısız ürünü oyuncularla buluşturmayı amaçlıyor.

Oyuncuların yanı sıra geliştiricilere de fırsat yaratmak isteyen projede oyun satışı ve 5thScape Geliştirici Merkezi sayesinde ödül kazanmak mümkün oluyor. Geliştiriciler, başarıları karşılığında kazandığı ödülleri 5SCAPE token cinsinden alıyor.

Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen 5thScape tokenin toplamda 5,21 milyar adet token arzı bulunuyor. Bu arzın yüzde 80’i ön satış etkinliğine tahsis ediliyor. Tokenlerin yüzde 10’u ürün geliştirmeye ve yüzde 10’luk kalan bölümü ise borsa likiditesine ayrılıyor.

Şeffaflığı ile dikkat çeken proje, internet sitesi üzerinden aktif kripto cüzdanlarının hangi tarihte ne kadar yatırım yaptığı bilgisini de paylaşıyor. Son aktif cüzdanlar listesinde projenin erken yatırımcılarının hangi ülkelerden olduğunu görmek bile mümkün oluyor.

Mevcut aşamada yatırımcılar, 0,00327 dolar ödeyerek 5SCAPE ön satışına katılabiliyor. Erken dönem katılımcılar, ETH, USDT, MATIC, BNB ve kart işlemleri kullanarak 5SCAPE token satın alabiliyor.

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Bitcoin Halving sonrası piyasaya yeni girecek 2 Coin