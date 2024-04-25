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    Kripto dünyasında BASE çılgınlığı! BASE ağındaki bu Coin 10 milyon doları aştı

    Kripto para ekosistemi son günlerde adeta bir Base çılgınlığına sahne oluyor. Çok sayıda başarılı meme coin projesine ev sahipliği yapan  yüz binlerce kullanıcıyı platforma çekiyor.

    Kripto Dünyasında BASE Çılgınlığı! BASE Ağındaki Bu Coin 10 Milyo Tam Boyutta Gör

    Kripto para ekosistemi son günlerde adeta bir Base çılgınlığına sahne oluyor. Çok sayıda başarılı meme coin projesine ev sahipliği yapan ve ciddi yükseliş gösteren Base blok zinciri, yüz binlerce kullanıcıyı platforma çekiyor.

    DeFiLlama’dan alınan güncel verilere göre Base ağının kilitlenen taban toplam değeri Mart ayının başından bu yana neredeyse yüzde 250 artarak 21 Nisan’da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,61 milyar dolara ulaşıyor. Bu seviyede de durmayan Base, bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 1,631 milyar dolarlık kilitlenen toplam değeri ile kripto dünyasında rüzgar estiriyor.

    Base ağının arkasındaki beyin olan Jesse Pollak, kriptonun benimsenmesi için meme coinlerin gücünden faydalanma konusunda başı çekiyor. Pollak, meme coinlerin internet şakalarından çok daha fazlası olduğuna inanıyor. Meme coinler sayesinde binlerce kişinin blok zinciri ekosistemine dahil olabileceğine ve kriptoları benimseyebileceğine işaret ediyor.

    Meme coin projelerini hafif almanın yanlış olduğunu düşünen Pollak, son dönemdeki başarısına bakıldığında oldukça haklı çıkıyor. BRETT ve CONDO gibi Base ağı projeleri performansı ile göz dolduruyor.

    Base ağında konumlanan çok sayıda meme coin yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarırken bir proje özellikle ön plana çıkıyor. Ön satış etkinliği ile kısa sürede 10 milyon dolardan fazla fon toplamayı başaran Dogeverse isimli bir köpek coin, proje ekibinin bile beklentilerini aşıyor. 

    Dogeverse Token Ön Satışı 10 Milyon Doları Aştı

    DOGE projesini tek bir zincirin ötesine taşıyan ve 6 blok zinciri bir araya getirmeyi amaçlayan Dogeverse token satın almak isteyen yatırımcılarla buluşan ön satış, topladığı fonlarla duyanları hayrete düşürüyor.

    Henüz 8 Nisan tarihinde başlayan ön satış etkinliğinde şu ana kadar toplanan fonlar 10 milyon doları aşıyor ve hızla 11 milyon dolara doğru ilerliyor. Shiba Inu cinsi Cosmo isimli bir köpeğin hikayesini anlatan proje, blok zincirleri arasında özgürce dolaşmak isteyen yatırımcılara hitap ediyor.

    Ethereum ağında inşa edilmesine rağmen birlikte çalışacağı ağlara, meme coin çılgınlığına sahne olan Base ağını da ekleyen Dogeverse, Wormhole ve Portal Bridge teknolojilerini kullanıyor.

    Proje ekibi, Ethereum’a ek olarak önde gelen blok zincirleri olan BNB Zinciri, Polygon, Avalanche, Base ve Solana ağını eklemeyi planlıyor. Çok yakında Solana ağının da devreye alınması ile tüm ağ bağlantıları tamamlanmış oluyor.

    Çok zincirli yapı, ön satış etkinliği ile DOGEVERSE satın alan yatırımcıların, bu tokenleri dilediği ağdan talep etmesine olanak tanıyor. Birlikte çalışabilirlik, verimlilik, hız, güvenlik ve düşük maliyet odaklı platform, kripto ekosistemindeki sınırları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    2 hafta kadar kısa bir sürede 10 milyon dolardan fazla fon toplamayı başaran Dogeverse ön satışı tüm hızıyla devam ederken yatırımcılar, heyecanla borsa listelemelerini bekliyor. 

    Dogeverse Token Nasıl Satın Alınır?

    6 blok zincirini platforma katan Dogeverse token satın almak isteyen yatırımcılar, indirimli ön satış etkinliği sayesinde avantajlı fiyatlardan faydalanabiliyor.

    Dogeverse tokenin toplamda 200 milyar token arzı bulunuyor. Bu arzın yüzde 15’i ön satışa, yüzde 25’i proje fonlarına, yüzde 10’u likiditeye, yüzde 25’i pazarlamaya, yüzde 10’u ekosistem fonlarına ve yüzde 5’i borsalara olacak şekilde ayrılıyor.

    Ön satışta gösterilen ilgiye göre etkinliğe tahsis edilen token miktarının yüzde 28,5’e çıkarılması planlanıyor. Maksimum 17 milyon dolar fon toplamayı amaçlayan proje ekibi, 2 haftada 10 milyon doları bir araya getirerek yatırımcıların dikkatini çekiyor.

    Yatırımcılar, aşamalı bir ön satış etkinliği ile DOGEVERSE token satın alabiliyor. Kademeli fiyat artışı stratejisi, erken aşamada projeye dahil olan yatırımcıların daha uygun fiyatlardan yatırım yapmasına olanak tanıyor. Her aşamada token fiyatı belirli ölçüde artırılıyor ve son aşamada 0,00030500 dolar oluyor.

    Mevcut aşamada yatırımcılar, 0,000301 dolar ödeyerek 6 zincirli meme coin Dogeverse token satın alabiliyor. Proje, yaptığı bağlantılar sayesinde kart işlemleri, Ethereum ve USDT’nin yanı sıra BNB, MATIC, AVAX ve BASE ile ödeme imkanı sunuyor.

    Dogeverse token sahipleri yalnızca borsa listelemeleri sonrasında gerçekleşecek olası bir ralli ile gelir elde etmiyor. Devreye alınan staking özelliği, token sahiplerinin pasif gelir elde etmesine olanak tanıyor.

    Staking paneline göre şu ana kadar stake edilen Dogeverse token sayısı, 15 milyarı aşıyor. Projenin yıllık getiri yüzdesi (APY) mevcut durumda yüzde 106 oranında kar getiriyor. Staking ile tokenlerini kilitlemeyi tercih eden yatırımcılar, ETH bloğu başına 6088,28 Dogeverse token ödül kazanıyor. 2 yıla dağılacak şekilde ödenecek olan staking ödülleri, Dogeverse token sahiplerinin ekstra gelir elde etmesine imkan tanıyor.

    İlk gerçek çok zincirli DOGE projesi olma hedefindeki Dogeverse token, indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen yatırımcılarını bekliyor. Köpek temalı meme coin projelerine ilgi gösteren, BASE ağı üzerinde konumlanan projeleri takip eden ve çok zincirli bir projede yer almak isteyen yatırımcılar, Dogeverse projesine yoğun ilgi gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 2 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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