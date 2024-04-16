Coin Airdroplarına nasıl katılınır? 99Bitcoins yatırımcılarına 99 bin 999 dolar değerinde Bitcoin dağıtıyor

Tam Boyutta Gör Airdrop etkinlikleri, kripto para dünyasının en çok kullandığı pazarlama yöntemlerinden biridir. Yeni bir kripto para birimi çıkaran projeler, daha fazla kişiye ulaşmak ve topluluğunu desteklemek için genellikle airdrop etkinliği düzenler.

Airdrop etkinliği, bir proje ekibinin katılımcıların kripto cüzdanlarına ücretsiz bir şekilde token gönderdiği pazarlama yöntemidir. Hediye edilen bu kripto paralar karşılığında katılımcılardan bir takım görevler yerine getirmesi veya şartları sağlaması istenebilir.

Airdrop etkinlikleri aracılığıyla ücretsiz kripto para alabilmek için ilgili kripto coin’in çalıştığı blok zincir ağıyla uyumlu bir kripto para cüzdanına sahip olmanız gerekir. Örneğin Ethereum ağındaki bir token için ETH uyumlu MetaMask gibi bir kripto cüzdanı ihtiyacı söz konusudur.

Airdrop etkinlikleri, ücretsiz kripto para elde etmek isteyen yatırımcılar için avantaj sağlar. Karşılıklı kazan-kazan durumunun söz konusu olduğu airdroplarda proje ekibi daha fazla kripto kullanıcısına ulaşır ve tokenin benimsenme oranını artırırken yatırımcılar da hiçbir ücret ödemeden belirli bir token sahibi olur.

Airdrop etkinlikleri genellikle bir dizi sosyal medya görevi gibi basit etkileşim görevlerine dayanır. Projenin sosyal medya hesaplarını takip etmek, paylaşımları beğenmek, gönderileri paylaşmak ve başka bir kullanıcıya referans olmak şeklinde olabilir.

Kripto dünyasının sık kullandığı bir pazarlama yöntemi olduğundan fark yaratan airdrop etkinlikleri düzenlemek, projenin benimsenme ihtimalini artırır. Dikkat çeken hediyeler vadeden projeler, rakiplerine nazaran daha çok etkileşim alma potansiyeline sahiptir.

Son zamanlarda en çok dikkat çeken airdrop etkinlikleri arasında yeni bir proje ön plana çıkıyor. 99Bitcoins token satın alan katılımcılara tam 99 bin 999 dolar değerinde BTC dağıtma sözü veren proje, hem benzersiz airdrop etkinliği hem de yenilikçi Öğren-Kazan mekanizması ile ilgi görüyor.

99Bitcoins’ten 99 Bin 999 Dolarlık BTC Airdropu

2013 yılından beri kripto dünyasında olan ancak yakın zamanda el değiştiren bir kripto platformu olan 99Bitcoins, ön satış etkinliğinin yanı sıra airdrop dağıtımı ile de dikkat çekiyor. Bilgiyi ödüllendirmek için yola çıkan proje ekibi, topluluk odaklı bir yaklaşım ile benzersiz bir airdrop etkinliği düzenliyor.

Ön satış etkinliği sayesinde indirimli fiyatlardan 99Bitcoin token satın almak haricinde yatırımcılar, 99 bin 999 dolarlık BTC airdrop’undan da faydalanabiliyor. Airdrop etkinliğinde bir dizi görev yer alıyor ve her bir görev 1 airdrop puanına denk geliyor.

Görevler arasında projenin internet sitesini ziyaret etmek, X hesabını takip etmek, YouTube hesabına girmek ve 99Bitcoins token satın almak için kullanılan kripto cüzdan adresini bildirmek gibi etkileşimli başlıklar bulunuyor.

Katılımcılar tüm görevleri tamamladığında 11 puan elde etmiş oluyor. Proje ekibi, 99 bin 999 dolarlık BTC ödülü, 99 katılımcı arasında eşit şekilde dağıtıyor.

Proje sayfasına göre şu ana kadar 1500’den fazla kişinin dahil olduğu airdrop, büyük ödülü sebebiyle projeye olan ilgiyi artırıyor. 19 Temmuz’da belirlenecek şanslı katılımcılardan olmak için Öğren-Kazan temalı 99Bitcoins proje sayfasını ziyaret ederek detaylı bilgi alınabiliyor.

99Bitcoins Ön Satışı 300 Bin Doları Aştı

Uzmanlar kripto dünyasının her bir köşesini adı gibi bilse de pek çok kişi, bu dünyaya adım atmaya çekiniyor. Kripto evrenine girmek isteyenlerin merak ettiği soruları yanıtlamak isteyen 99Bitcoins, yenilikçi Öğren-Kazan mekanizması ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Ön satış etkinliği ile erken dönem yatırımcı olma imkanı sunan ve şu ana kadar 300 bin dolardan fazla fon toplamayı başaran proje, kripto para birimleri ile ilgili öğrenme süreçlerini ödüllendirmek için yola çıkıyor.

Kripto bilgisine erişmeyi demokratikleştirmek isteyen 99Bitcoins ekibi, tokeni ve platformu erken benimsemek isteyenlere özel bir ön satış etkinliği düzenliyor. 99BTC ön satışı, aşamalı olarak yatırımcılarla buluşuyor.

Her aşamada token fiyatı arttığından ne kadar erken aşamada dahil olunursa borsa listelemeleri öncesinde potansiyel kazanç o kadar fazla oluyor. Topluluk odaklı bir yaklaşım sergileyen ve benzersiz airdrop etkinliği ile bunu açıkça gösteren proje ekibi, 99BTC katılımcılarına staking imkanı da sunuyor. 99BTC token satın alan yatırımcılar, dilerse tokenlerini yüksek APY’ler ve staking ödülleri karşılığında kilitlemeyi seçebiliyor.

Toplamda 99 milyar adet token arzı olan 99BTC tokenlerin yüzde 10,5’i ön satışa, yüzde 14’ü staking mekanizmasına, yüzde 27,5’i proje fonlarına, yüzde 17’si topluluk ödüllerine, yüzde 8’i borsa likiditesine ve yüzde 23’ü pazarlama faaliyetlerine tahsis ediliyor.

Şu ana kadar stake edilen token sayısı 166 milyonu aşarken projenin APY’si yüzde 6522 bandında konumlanıyor. Daha fazla katılımcı staking sistemine girdiğinde APY’nin düşmesi söz konusu olsa da yüksek bir noktadan başlamış olması yatırımcıları teşvik ediyor. Staking havuzundaki ETH bloğu başına ödül ise 4143 99BTC token olarak planlanıyor.

Öğren-Kazan mekanizması ve airdrop etkinliği ile dikkat çekmeyi başaran 99Bitcoins satın almak isteyen kripto meraklıları, ETH, USDT, BNB veya kart işlemleri kullanarak ön satışa dahil olabiliyor.

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