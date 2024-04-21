Bitcoin yarılanması tamamlandı, fiyat 1 milyon dolar olacak mı?

Bitcoin yarılanması gerçekleşti
Her 4 yılda bir gerçekleşen yarılanma sürecinde kazım ödülleri yarı yarıya azalıyor. 840 bininci blokta gerçekleşen bu yarılanma sürecinde ise kazım ödülleri 6.25 BTC seviyesinden 3.125 BTC seviyesine geriledi.
Yarılanma nedeniyle kazım sistemleri optimize edildiği için kazım gücü oldukça düşmüş durumda. Diğer taraftan önceki yarılanma süreçlerini izleyen analizler önümüzdeki 18 ay içerisinde Bitcoin fiyatının 700 bin dolara kadar gideceğini ve toplam pazarın da 7.5 trilyon dolar olacağını ümit ediyor.
İran-İsrail gerilimi nedeniyle 60 bin dolar altına inen Bitcoin daha sonra toparlandı ve 65 bin doları yeniden zorlamaya başladı. Bu dönemde Bitcoin spot ETF ticaretinin kurumlar tarafından benimsenmesi de önemli bir destek olarak görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)