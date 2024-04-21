Bitcoin yarılanması tamamlandı, fiyat 1 milyon dolar olacak mı?

Tam Boyutta Gör Artık geleneksel hale gelen Bitcoin ödüllerinin yarılanması olayı 4 yıl aradan sonra geçen hafta yeniden gerçekleşti. Yıllardır bu anı bekleyen kripto para camiasında Bitcoin fiyatının yeni rekorlar kırması ümit ediliyor.

Bitcoin yarılanması gerçekleşti

Her 4 yılda bir gerçekleşen yarılanma sürecinde kazım ödülleri yarı yarıya azalıyor. 840 bininci blokta gerçekleşen bu yarılanma sürecinde ise kazım ödülleri 6.25 BTC seviyesinden 3.125 BTC seviyesine geriledi.

İran-İsrail geriliminde Bitcoin 6 gün önce eklendi

Yarılanma nedeniyle kazım sistemleri optimize edildiği için kazım gücü oldukça düşmüş durumda. Diğer taraftan önceki yarılanma süreçlerini izleyen analizler önümüzdeki 18 ay içerisinde Bitcoin fiyatının 700 bin dolara kadar gideceğini ve toplam pazarın da 7.5 trilyon dolar olacağını ümit ediyor.

İran-İsrail gerilimi nedeniyle 60 bin dolar altına inen Bitcoin daha sonra toparlandı ve 65 bin doları yeniden zorlamaya başladı. Bu dönemde Bitcoin spot ETF ticaretinin kurumlar tarafından benimsenmesi de önemli bir destek olarak görülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Bitcoin önemli eşiği geride bıraktı