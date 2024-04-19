Dogecoin yarın 1 dolar mı olacak? DOGE alternatifi coinler hangileri?

Kripto para yatırımcıları heyecanla 20 Nisan tarihini bekliyor. İlk meme coin projesi olan Dogecoin’in başarısını anmak için bir süredir her yılın 20 Nisan gününde kutlanan Uluslararası Doge Günü, kripto dünyasında büyük heyecan yaratıyor.

Bitcoin alternatifi olarak şaka amaçlı geliştirilen ancak hiç beklenmeyen bir ivme kazanan Dogecoin’in 20 Nisan’da ralli yaparak 1 dolara ulaşıp ulaşamayacağı merak ediliyor. CoinMarketCap verilerine göre Dogecoin, bu yazıldığı saat itibarıyla 0,148 dolardan işlem görüyor.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 8 Mayıs 2021 tarihinde yakalayan köpek temalı meme coin’in o dönemde 0,7376 dolara kadar yükseldiği biliniyor. Yani DOGE bugüne kadar hiçbir zaman 1 dolar seviyesine çıkamamış olsa da yatırımcılar, heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

Dogecoin denilince akla ilk gelen isim Elon Musk oluyor. Ünlü milyarder ve kripto meraklısının sayısız kez ralli yaşattığı Dogecoin ile ilgili bir paylaşım yapıp yapmayacağı da merak ediliyor.

20 Nisan tarihinde Musk’ın DOGE ile ilgili bir paylaşım yapması durumunda Dogecoin başta olmak üzere özellikle köpek temalı meme coinlerin ve ardından tüm meme coin projelerinin ciddi bir yükseliş yakalayabileceği düşünülüyor.

Doge Günü öncesinde yatırımcılar, yalnızca DOGE ile değil onun alternatifi olarak gösterilen projelere de yoğun ilgi gösteriyor. Öne çıkan ismler arasında meme coin projeleri dikkat çekerken bazı kripto coin’ler yarışı bir adım önde götürüyor.

Uluslararası Doge Günü öncesinde adından en çok bahsettiren projelerin başında köpek temalı yeni bir meme coin projesi olan Dogeverse geliyor. İndirimli fiyatlardan Dogeverse token satın alma imkanı sunan ön satışı ile proje, erken dönem yatırımcılarla buluşuyor.

Yatırımcıların radarına takılan projelerden bir diğeri, adıyla lider kripto para birimi Bitcoin’e atıfta bulunan 99Bitcoins oluyor. Hızlı ilerleyen ön satışı ile 99BTC, DOGE alternatifi bir başka proje olarak karşımıza çıkıyor.

Gelin, bu yazımızda Dogeverse ve 99Bitcoins projelerini detaylı bir şekilde inceleyelim.

Dogeverse Token Ön Satışı 7 Milyon Doları Aştı

Dünyanın ilk gerçek çok zincirli DOGE projesi olarak planlanan Dogeverse ön satışında toplanan fonlar 7 milyon doları aşarak 8 milyon dolara doğru hızla ilerliyor. Birbiriyle pek iletişimi ve etkileşimi olmayan Ethereum, Polygon, BNB Zinciri, Solana, Avalanche ve Base gibi blok zincirlerini bir araya getirmeyi amaçlayan proje, Uluslararası Doge Günü öncesinde ilgi görüyor.

Benzersiz bir işlevselliğe sahip projede katılımcılar, ekosisteme dahil olan blok zincirleri arasında güvenle ve kolaylıkla dolaşma imkanı buluyor.

Ön satış bitmeden tüm blok zinciri bağlantıları devreye alınacağından, DOGEVERSE token satın alan yatırımcılar bu tokenleri dilediği ağdan talep etme imkanı buluyor. Şu ana kadar gerçekleşen BNB Zinciri, Polygon ve Avalache bağlantılarına çok yakında Solana ve Base ağlarının da eklenmesi bekleniyor.

Ethereum tabanlı DOGEVERSE, aşamalı bir ön satış etkinliği ile erken dönem yatırımcılarıyla buluşuyor. Token fiyatı her aşamada yükseldiğinden ilk aşamalarda projeye dahil olanlar potansiyel olarak daha fazla kazanç elde ediyor.

Toplamda 200 milyar adet token arzı olan ve bu arzın yüzde 15’i ön satışa ayrılan Dogeverse, ön satışın ilk aşamasında 0,00029 dolardan fiyatlanıyor. DOGEVERSE token fiyatı son aşamada 0,00030500 dolara yükseliyor.

Mevcut aşamada yatırımcılar, 0,000298 dolar ödeyerek DOGEVERSE ön satış etkinliğine katılabiliyor. Kripto meraklıları ETH, USDT, BNB, MATIC, AVAX veya kart işlemleriyle DOGEVERSE token satın alabiliyor.

99Bitcoins Ön Satışı Hızla 500 Bin Dolara Ulaştı

20 Nisan’daki Doge Günü haricinde yatırımcılar, gerçekleşmesi heyecanla beklenen Bitcoin Halving (Yarılanma) öncesinde 99Bitcoins projesiyle de ilgileniyor. 2013 yılından beri kripto evreninde olan ve yakın zamanda el değiştiren kripto platformu 99Bitcoins’in tokenize versiyonu olan proje, hem ön satışı hem de airdrop etkinliği ile dikkat çekiyor.

Ön satış sayesinde indirimli fiyatlardan 99Bitcoins token satın almak dışında yatırımcılar, 99 bin 999 dolar değerinde BTC airdrop’una dahil olabiliyor. Bir dizi basit etkileşimli görevi yerine getiren 99BTC sahipleri, heyecanla BTC’lerin dağıtılacağı günü bekliyor.

99Bitcoins, yenilikçi Öğren-Kazan mekanizması ile katılımcıların dikkatini çekiyor. Kripto dünyasına adım atmak isteyenlerin merak ettiği sorulara yanıt vermek isteyen 99Bitcoins platformu, katılımcıların öğrenme çabalarını çeşitli ödüller ile desteklemeyi hedefliyor.

Staking özelliğiyle pasif gelir elde etme imkanı da sunan 99BTC token, aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcılara sunuluyor. İlk aşamada 0,001 dolar olan token fiyatı, son aşamaya gelindiğinde 0,00113 dolara çıkıyor.

Mevcut aşamada yatırımcılar, 0,00101 dolar ödeyerek düşük fiyatlarla projeye dahil olabiliyor. 99BTC token sahipleri, topluluk odaklı platformun airdrop etkinliği için görevleri yerine getirerek potansiyel kazançlarını artırma şansı elde ediyor.

Öğren-Kazan özelliği, 99 bin 999 dolarlık BTC airdrop’u ve staking mekanizması ile dikkatleri çekmeyi başaran 99Bitcoins satın almak isteyen kripto yatırımcıları, ETH, USDT, BNB veya kart işlemleri kullanarak ön satış etkinliğine dahil olabiliyor.





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Dogecoin yarın 1 dolar mı olacak? DOGE alternatifi coinler