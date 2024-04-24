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    Bitcoin alternatifi düşük hacimli kripto para projeleri hangileri?

    Kripto topluluğunun heyecanla beklediği Bitcoin Yarılanması (Halving) nihayet 20 Nisan tarihinde gerçekleşti. Bitcoin alternatifi düşük hacimli kripto paralar hangileri?

    Bitcoin alternatifi düşük hacimli kripto para projeleri hangileri Tam Boyutta Gör

    Kripto topluluğunun heyecanla beklediği Bitcoin Yarılanması (Halving) nihayet 20 Nisan tarihinde gerçekleşti. Halving ile birlikte BTC madenciliği blok ödülleri bir kez daha yarıya inerken tüm gözler Bitcoin’in performansına çevrildi.

    CoinMarketCap verilerine göre lider kripto para birimi Bitcoin, yarılanmadan bu yana henüz dikkat çekici bir düşüş ya da yükseliş yaşamadı. Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla son 24 saatte yüzde 1’in altında yükseliş gösteren BTC fiyatı, 66 bin 761 dolar olarak belirlendi.

    Mart ayında yaptığı ATH ile yatırımcısını sevindiren Bitcoin, şu anki fiyatıyla bu seviyenin yüzde 9,47 altında seyrediyor. Özellikle kurumsal BTC yatırımcıları lider kriptonun 100 bin dolara ulaşmasını iple çekerken küçük yatırımcılar düşük hacimli proje arayışına giriyor.

    Bitcoin için yeterli bütçesi olmayan kripto meraklıları, hızlı gelir getirecek Bitcoin alternatifi ön satış projelerine yoğunlaşıyor. Adında Bitcoin geçen veya Bitcoin’e gönderme yapan projeler, BTC meraklılarının dikkatini çekmeyi başarıyor.

    Son dönemde kripto arenasına giren ve BTC’ye gönderme yapan projeler arasında Öğren-Kazan temalı 99Bitcoins ve zahmetsiz Bitcoin madenciliği imkanı sunan Bitcoin Minetrix isimli iki proje, oldukça yoğun ilgi görüyor. Ön satış etkinlikleri ile indirimli fiyatlardan yatırım yapma şansı sunan bu iki projeyi yakından inceleyelim. 

    Öğrendikçe Kazandıran 99Bitcoins Ön Satışı 1 Milyon Dolara Yaklaştı

    Kripto öğrenmeyi blok zinciri ödülleri ile bir araya getirerek öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlayan 99Bitcoins token satın almak isteyen yatırımcı sayısı gün geçtikçe artıyor. İnteraktif eğitim modülleri, soru-cevap etkinlikleri, eğitim videoları ve daha pek çok materyal ile 99BTC, meraklı yatırımcıları kripto evrenini keşfetmeye davet ediyor.

    Ön satış etkinliği ile yatırımcılara sunulan 99Bitcoins’te şu ana kadar toplanan fonlar 1 milyon dolara yaklaşıyor. 99BTC token sahiplerinin premium özelliklere, yatırım göstergelerine, topluluk kanallarına ve çok farklı özelliklere rahatça erişebileceği ifade ediliyor.

    Öğren-Kazan mekanizması ile geliştirilen 99Bitcoins tokenlerin toplamda 99 milyar adet token arzı bulunuyor. Bu tokenlerin yüzde 10,5’i ön satış etkinliğine ayrılıyor. Tokenlerin yüzde 14’ü staking özelliğine, yüzde 27,5’i proje fonlamaya, yüzde 17’si topluluk ödüllerine, yüzde 8’i borsa likiditesine ve yüzde 23’ü pazarlama faaliyetlerine tahsis ediliyor.

    Kripto bilgisini demokratikleştirmek isteyen 99Bitcoins, düzenlediği airdrop etkinliği ile de dikkat çekiyor. 99 bin 999 dolar değerinde BTC dağıtmayı planlayan proje ekibi, bu ödülü 99 katılımcı arasında paylaştırmayı hedefliyor.

    Katılımcıların 11 görevi yerine getirerek 11 giriş hakkı kazanma şansı bulunuyor. 19 Temmuz’da belirlenecek şanslı katılımcılardan biri olmak için 99Bitcoins proje sayfasını ziyaret ederek detaylı bilgi alınabiliyor.

    99Bitcoins token, kademeli bir ön satış etkinliği ile erken dönem yatırımcılarla buluşuyor. Mevcut aşamada 0,00102 dolardan satışa sunulan 99BTC satın almak isteyen kripto meraklıları, ETH, USDT, BNB veya kart işlemleri kullanarak ön satış etkinliğine katılabiliyor. 

    13 Milyon Doları Aşan Bitcoin Minetrix Ön Satışında Son Günler

    Bitcoin alternatifi kripto coin’ler arasında gösterilen Bitcoin Minetrix ön satışında son günler yaşanıyor. Zahmetsiz, maliyetsiz ve merkeziyetsiz BTC madenciliği yapma imkanı sunan Bitcoin Minetrix token satın almak isteyen yatırımcıların, 4 günden az vakti bulunuyor.

    Ön satıştaki BTCMTX tokenler, Stake Et ve Madencilik Yap mekanizması ile inşa ediliyor. Token sahipleri staking özelliği ile bulut madenciliği kredileri alabiliyor. Bu krediler, madencilik süresi boyunca yakılıyor ve ortaya çıkan BTC’ler yatırımcının cüzdanına aktarılıyor. Yani yatırımcı, madencilik sözleşmelerinden donanıma kadar herhangi bir masraf yapmadan BTC madenciliği yapma imkanı buluyor.

    Bitcoin Minetrix ön satışında toplanan fonlar 13,5 milyon dolara yaklaşıyor. Bitcoin alternatifi en popüler ön satış coin’leri listesine aday Bitcoin Minetrix, yakında gerçekleşecek borsa listelemeleri için gün sayıyor.

    Yatırımcılar ön satış etkinliğinde sabit fiyat garantisiyle  0,0148 dolara Bitcoin Minetrix token satın alabiliyor. Ön satış etkinliğinin 28 Nisan tarihinde Türkiye saatiyle 15.00’te tamamlanması planlanıyor. Sonrasında gerçekleşecek borsa listelemeleri ile BTCMTX tokenin fiyat performansı heyecanla bekleniyor.

    BTCMTX token satın alan yatırımcılar için açıklanan token talebi zamanı 30 Nisan olarak belirtiliyor. Yatırımcılar, 30 Nisan’da Türkiye saatiyle 13.00 itibarıyla Bitcoin Minetrix tokenleri talep etme şansı buluyor.

    Bitcoin Minetrix ekibi, staking özelliğini yalnızca madencilik için kullanmıyor. Tokenlerini kilitlemeyi tercih eden katılımcılar, pasif gelir elde etme imkanı da buluyor. Şu ana kadar stake edilen token sayısı, 781 milyonu aşıyor.

    Mevcut haliyle projenin APY’si yani yıllık getiri yüzdesi, yüzde 53 oranında oturuyor. ETH bloğu başına ödüller ise 158,5 BTCMTX token olarak belirleniyor. 2 yıla yayılacak şekilde dağıtılacak staking ödülleri, katılımcının staking havuzundaki payına ve APY’ye göre hesaplanıyor.

    Bitcoin’in başarı döngüsünü yeniden yaşatmak isteyen Bitcoin Minetrix, BTC alternatifi kripto coin arayışındaki yatırımcıları bekliyor. Yatırımcılar, ETH, USDT, BNB, MATIC ve kart işlemleri aracılığıyla, son günlerini yaşayan indirimli ön satış etkinliğine katılarak Bitcoin Minetrix token satın alabiliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 23 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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